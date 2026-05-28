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Rob Mac e Ryan Reynolds conduzem os jogadores do Wrexham rumo à fama mundial, enquanto os coproprietários enfatizam que não tomam “nenhuma decisão relacionada ao futebol” no time da Championship
Mac e Reynolds mantêm uma distância profissional
Apesar de sua presença constante nas manchetes e de seu profundo envolvimento emocional com o clube, Mac e Reynolds têm se mantido firmes em seu compromisso de permanecer fora do banco de reservas. A dupla tem enfatizado consistentemente que não toma “nenhuma decisão relacionada ao futebol”, confiando plenamente no técnico Phil Parkinson e em sua equipe de contratações para lidar com a parte técnica da operação. Esse limite permitiu que Parkinson cultivasse um ambiente profissional no STōK Cae Ras, livre da interferência frequentemente observada em outras franquias esportivas de propriedade de celebridades.
O sucesso dessa parceria ficou evidente na última temporada, quando o Wrexham, em sua primeira campanha na segunda divisão em 43 anos, terminou em sétimo lugar na tabela — a apenas dois pontos dos seis primeiros colocados.
“Adoro isso”, disse Mac ao The Athletic. “Estou animado. Certamente tento dar espaço ao Phil. Como fazemos durante toda a temporada. Não tomamos nenhuma decisão relacionada ao futebol, como você sabe. Simplesmente ficamos fora disso.
“Sempre que converso com o Phil, mesmo durante a temporada, geralmente é apenas algo pessoal. Para saber como ele está e se precisa de alguma ajuda ou apoio para conversar com os rapazes.”
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Lidando com o brilho dos holofotes
O sucesso da série documental da Disney+ “Welcome to Wrexham” transformou jogadores locais em celebridades internacionais. Esse nível de fama sem precedentes para jogadores das divisões inferiores do futebol inglês apresenta desafios únicos, e os coproprietários se sentem especialmente qualificados para ajudar a superá-los, dada sua própria experiência na indústria do entretenimento.
Reynolds e Mac assumiram a responsabilidade de orientar o elenco nas armadilhas da vida pública. Eles entendem que, para muitos dos jogadores, a transição da vida tranquila de um profissional das divisões inferiores para a condição de figura global pode ser chocante.
“Mais uma vez, como você sabe, conversamos bastante com os jogadores, mas nunca sobre táticas, futebol ou qualquer coisa do tipo”, acrescentou Mac.
“Eles são jovens que vivem sob os holofotes. Estamos acostumados com isso, mesmo sendo velhos agora. Em algum momento, tivemos a idade deles, então sabemos como é viver assim. Às vezes, podemos ser úteis nesse sentido.”
Lidando com as expectativas do campeonato
À medida que o Wrexham se adapta à vida na Championship, a pressão para manter sua trajetória ascendente nunca foi tão grande. Os proprietários estão cientes de que a competição é muito mais acirrada na segunda divisão, onde enfrentam clubes históricos com orçamentos gigantescos; no entanto, continuam comprometidos com o modelo de crescimento sustentável que implementaram desde a aquisição do clube em 2021. O foco continua sendo a construção de um clube capaz de sobreviver no mais alto nível sem perder sua identidade.
“Não vejo a gente se desentendendo. Ontem mesmo estávamos conversando sobre o verão e a próxima temporada. Trocamos mensagens quatro vezes por dia e conversamos uma vez por semana”, disse Mac.
“Descobrimos que, nos seis anos (desde que unimos forças para tentar comprar o Wrexham), discordamos apenas uma vez. Não foi uma grande discordância. Ouvimos nossos consultores e as respostas são bem claras.”
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Ansiosos pela Copa do Mundo
A Copa do Mundo de 2026 será realizada neste verão nos países de Mac (EUA) e Reynolds (Canadá). Mac está ansioso pelo torneio e planeja assistir a vários jogos perto de sua casa, em Los Angeles.
“O maior torneio do mundo”, diz Rob Mac. “Dá para sentir uma diferença nos EUA este ano em comparação com os anos anteriores. Muito disso se deve ao fato de o torneio ser disputado na América do Norte. E muito disso tem a ver com a visibilidade que o futebol mundial ganhou, apenas nos últimos quatro anos — sem falar nos últimos oito. É um momento realmente empolgante para o esporte neste país.”