Rob Mac e Ryan Reynolds conduzem os jogadores do Wrexham rumo à fama mundial, enquanto os coproprietários enfatizam que não tomam “nenhuma decisão relacionada ao futebol” no time da Championship

Apesar de sua presença constante nas manchetes e de seu profundo envolvimento emocional com o clube, Mac e Reynolds têm se mantido firmes em seu compromisso de permanecer fora do banco de reservas. A dupla tem enfatizado consistentemente que não toma “nenhuma decisão relacionada ao futebol”, confiando plenamente no técnico Phil Parkinson e em sua equipe de contratações para lidar com a parte técnica da operação. Esse limite permitiu que Parkinson cultivasse um ambiente profissional no STōK Cae Ras, livre da interferência frequentemente observada em outras franquias esportivas de propriedade de celebridades.

O sucesso dessa parceria ficou evidente na última temporada, quando o Wrexham, em sua primeira campanha na segunda divisão em 43 anos, terminou em sétimo lugar na tabela — a apenas dois pontos dos seis primeiros colocados.

“Adoro isso”, disse Mac ao The Athletic. “Estou animado. Certamente tento dar espaço ao Phil. Como fazemos durante toda a temporada. Não tomamos nenhuma decisão relacionada ao futebol, como você sabe. Simplesmente ficamos fora disso.

“Sempre que converso com o Phil, mesmo durante a temporada, geralmente é apenas algo pessoal. Para saber como ele está e se precisa de alguma ajuda ou apoio para conversar com os rapazes.”