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RMC - Mbappé "furioso" com a equipe médica do Real Madrid: eles teriam examinado o joelho errado. Ele: "Disseram muitas mentiras"

K. Mbappe
Real Madrid

Grande polêmica entre a França e a Espanha em torno do astro do Real Madrid

Kylian Mbappé está no centro de uma polêmica bastante singular que une Paris e Madri: tendo entrado no lugar de Valverde no clássico contra o Atlético e tendo feito uma partida decididamente apagada, o craque ex-PSG foi alvo de várias críticas. “Foi como jogar com nove, sem Valverde e sem Mbappé”, “Desaparecido”, “Andava vagando pelo campo”, são algumas das manchetes do Chiringuito, AS e Marca.

No entanto, o desempenho em campo é apenas uma parte do que está em jogo. A RMC Sport divulgou uma notícia que vai dar o que falar. Segundo a emissora francesa, Mbappé estaria furioso com a equipe médica do Real por causa de um erro grave na avaliação de seu problema no joelho.

  • UM ERRO QUE SERIA GRAVE

    Daniel Riolo, o jornalista responsável pela reportagem exclusiva, afirma que o Real Madrid examinou o joelho de Mbappé, declarando-o saudável e colocando-o à disposição do técnico Álvaro Arbeloa.

    Mas houve uma enorme troca de favores: os médicos dos blancos teriam avaliado o joelho errado, o direito, enquanto o que apresentava problemas era o esquerdo. Isso explicaria as inúmeras demissões na equipe médica dos merengues.

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  • MBAPPE FALA

    Foi o próprio Mbappé quem deu sua versão ao falar como convidado de um evento em Paris:

    “Meu joelho está bem, muito melhor. Está se recuperando bastante bem, embora eu saiba que houve muitas especulações e que foram ditas coisas falsas. É a vida de um atleta de alto nível; estamos acostumados com o fato de que as pessoas dizem coisas sem verificar ou sem qualquer fundamento factual”.

  • A TEMPORADA DE MBAPPE

    A temporada de Mbappé até agora continua em alto nível: 23 gols e 4 assistências em 24 partidas do campeonato, 9 gols e 1 assistência em 13 partidas da Liga dos Campeões, 2 gols em 1 partida da Supercopa e 0 gols em 1 partida da Copa do Rei. Total? 38 gols em 35 partidas no total, além de 6 assistências.

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