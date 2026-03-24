RMC - Mbappé "furioso" com a equipe médica do Real Madrid: eles teriam examinado o joelho errado. Ele: "Disseram muitas mentiras"

Kylian Mbappé está no centro de uma polêmica bastante singular que une Paris e Madri: tendo entrado no lugar de Valverde no clássico contra o Atlético e tendo feito uma partida decididamente apagada, o craque ex-PSG foi alvo de várias críticas. “Foi como jogar com nove, sem Valverde e sem Mbappé”, “Desaparecido”, “Andava vagando pelo campo”, são algumas das manchetes do Chiringuito, AS e Marca.

No entanto, o desempenho em campo é apenas uma parte do que está em jogo. A RMC Sport divulgou uma notícia que vai dar o que falar. Segundo a emissora francesa, Mbappé estaria furioso com a equipe médica do Real por causa de um erro grave na avaliação de seu problema no joelho.