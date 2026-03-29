Rizzoli conta: “No meu segundo jogo na Série A, Baggio me disse para procurá-lo se alguém me causasse problemas”

Nicola Rizzoli, ex-árbitro que apitou a final da Copa do Mundo de 2014 e hoje é responsável pelo departamento de arbitragem da CONCACAF, falou ao Campus Talk:

“Quando era um jovem árbitro, eu estava convencido de que o diálogo era importante, de que não deveria haver barreiras entre jogadores e árbitros como antigamente, quando o árbitro era uma figura de personalidade tão imponente que você nem sequer ousava falar com ele. Sempre achei que, se o diálogo me ajudasse a orientar os jogadores na direção que eu queria levá-los, ou seja, no respeito pelas regras do jogo, isso era algo importante”.





“Isso me ajudava a tentar nos entender, a compreendermos uns aos outros, para o bem e para o mal. Sem filtros. Sem medo de admitir ‘eu errei’, mesmo depois de tomar uma decisão errada, fruto de uma interpretação distorcida. "Muitas vezes eu dizia aos jogadores: eu vi dessa forma, mas posso ter errado. E isso ajudava muito eles a acreditarem em mim. Além disso, sou um ser humano, não é possível nunca errar... e cometi erros graves na carreira. Mas tive jogadores que, apesar do erro grave, o aceitaram justamente por causa dessa relação que se criou ao longo do tempo".