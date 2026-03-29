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Roberto BaggioGetty Images Sport

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Rizzoli conta: “No meu segundo jogo na Série A, Baggio me disse para procurá-lo se alguém me causasse problemas”

R. Baggio
Campeonato Italiano
Brescia
Lazio

Uma história contada pelo ex-árbitro

Nicola Rizzoli, ex-árbitro que apitou a final da Copa do Mundo de 2014 e hoje é responsável pelo departamento de arbitragem da CONCACAF, falou ao Campus Talk:

“Quando era um jovem árbitro, eu estava convencido de que o diálogo era importante, de que não deveria haver barreiras entre jogadores e árbitros como antigamente, quando o árbitro era uma figura de personalidade tão imponente que você nem sequer ousava falar com ele. Sempre achei que, se o diálogo me ajudasse a orientar os jogadores na direção que eu queria levá-los, ou seja, no respeito pelas regras do jogo, isso era algo importante”.


“Isso me ajudava a tentar nos entender, a compreendermos uns aos outros, para o bem e para o mal. Sem filtros. Sem medo de admitir ‘eu errei’, mesmo depois de tomar uma decisão errada, fruto de uma interpretação distorcida. "Muitas vezes eu dizia aos jogadores: eu vi dessa forma, mas posso ter errado. E isso ajudava muito eles a acreditarem em mim. Além disso, sou um ser humano, não é possível nunca errar... e cometi erros graves na carreira. Mas tive jogadores que, apesar do erro grave, o aceitaram justamente por causa dessa relação que se criou ao longo do tempo".

  • O EPISÓDIO COM BAGGIO

    Para sustentar essa tese, Rizzoli contou o que aconteceu em um jogo entre Lazio e Brescia em 2001, logo em sua segunda partida apitada na Série A: “O melhor foi Roberto Baggio, não só do ponto de vista técnico, mas sobretudo humano. É uma pessoa de altíssimo nível. Eu apitei minha segunda partida da Série A no Estádio Olímpico de Roma, entre Lazio e Brescia. Para um rapaz de 29 anos, poderia ter sido uma partida difícil, mas, na verdade, eu me sentia bem. Esperava que a Lazio vencesse por 2 a 0, 3 a 0, e, aos 4 minutos, Di Biagio marcou e o Brescia passou à frente. A partida mudou e houve tensões… entre o primeiro e o segundo tempo, enquanto voltávamos ao campo, Baggio veio até mim”.

    “Ele não me conhecia, não fazia ideia de quem eu era, mas Baggio me disse: ‘Você está apitando muito bem, não vamos te colocar em apuros. Então, se algum jogador do meu time tentar te colocar em apuros, me avise, que eu cuido disso’. Ele também te faz perceber a disposição de deixar você trabalhar bem, por mais que eu fosse um jovem novato que ninguém conhecia. Esses episódios fazem você entender o nível dos atletas. Pense só: Roberto Baggio olha para você e não só te tranquiliza, como chega a dizer que você está apitando bem”.

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