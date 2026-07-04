Riyad Mahrez tem contrato rescindido pelo Al-Ahli após anunciar a aposentadoria da seleção da Argélia, enquanto aumentam os rumores sobre sua transferência

O Al-Ahli, time da Liga Profissional da Arábia Saudita, confirmou que Mahrez deixou o clube com efeito imediato, encerrando sua passagem de três anos por Jeddah. O clube divulgou um comunicado oficial nas redes sociais para se despedir do jogador de 35 anos, que chegou ao clube vindo do Manchester City no verão de 2023.

Em uma mensagem sincera publicada no X, o clube afirmou: “Três anos inesquecíveis. Inúmeros momentos mágicos. Um legado que viverá para sempre nos corações de todos os torcedores do Al Ahli.”

Apesar dos sentimentos calorosos da diretoria, a decisão teria causado atrito com uma parte da torcida, que ansiava desesperadamente para ver o criativo ponta permanecer no clube durante o último ano de seu contrato.







