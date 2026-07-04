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Riyad Mahrez tem contrato rescindido pelo Al-Ahli após anunciar a aposentadoria da seleção da Argélia, enquanto aumentam os rumores sobre sua transferência
O Al-Ahli confirma a saída de Mahrez
O Al-Ahli, time da Liga Profissional da Arábia Saudita, confirmou que Mahrez deixou o clube com efeito imediato, encerrando sua passagem de três anos por Jeddah. O clube divulgou um comunicado oficial nas redes sociais para se despedir do jogador de 35 anos, que chegou ao clube vindo do Manchester City no verão de 2023.
Em uma mensagem sincera publicada no X, o clube afirmou: “Três anos inesquecíveis. Inúmeros momentos mágicos. Um legado que viverá para sempre nos corações de todos os torcedores do Al Ahli.”
Apesar dos sentimentos calorosos da diretoria, a decisão teria causado atrito com uma parte da torcida, que ansiava desesperadamente para ver o criativo ponta permanecer no clube durante o último ano de seu contrato.
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A aposentadoria internacional abre caminho
A notícia de sua saída do clube vem logo após o emocionante anúncio de Mahrez sobre seu futuro na seleção argelina. Após a derrota por 2 a 0 para a Suíça nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o experiente atacante confirmou que sua trajetória representando as “Raposas do Deserto” havia chegado ao fim. Foi um desfecho emocionante para uma carreira internacional de 12 anos, durante a qual ele disputou 119 partidas pela seleção e levou seu país à conquista da Copa Africana das Nações em 2019.
Ao confirmar a decisão à imprensa, Mahrez admitiu: “É minha última partida pela seleção nacional. Foi meu último jogo.”
O momento de sua saída do Al-Ahli sugere um recomeço total para o jogador, que agora se encontra sem clube, enquanto especulações sobre uma transferência começam a circular pela Europa e além.
Uma passagem repleta de títulos em Jeddah
Mahrez foi fundamental para os sucessos da equipe saudita, contribuindo significativamente para o conjunto de títulos conquistados. Ele se despede com dois títulos da Liga dos Campeões da AFC Elite e uma Supercopa da Arábia Saudita em seu currículo, tendo se consolidado como um dos jogadores mais produtivos da história da liga. Suas estatísticas são igualmente impressionantes, com 37 gols e 50 assistências em 122 partidas em todas as competições.
O astro argelino é o mais recente nome de destaque a deixar o clube neste verão, enquanto a diretoria busca reformular o elenco. Ele segue os passos do ex-meio-campista do AC Milan e do Barcelona, Franck Kessie, rumo à saída, com rumores sugerindo que o zagueiro brasileiro Roger Ibanez poderia ser a próxima estrela a ser sacrificada como parte de um grande projeto de reconstrução sob a atual diretoria.
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O que vem por aí para o ex-jogador do City?
Enquanto o Al-Ahli se prepara para entrar no mercado de transferências em busca de um substituto de peso, o futuro de Mahrez continua sendo objeto de intenso debate. Já surgiram notícias ligando o ponta a uma possível transferência para a Super Lig turca, com o Fenerbahçe sendo citado como um possível destino. Há também a possibilidade de um retorno ao futebol francês, onde ele passou seus anos de formação no Le Havre antes de sua ascensão histórica no Leicester City.
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