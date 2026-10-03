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Riyad Mahrez encontra novo clube! Ex-estrela do Manchester City está prestes a fazer surpreendente mudança para o Catar após saída do Al-Ahli
Ponta argelino acerta transferência para o Catar
O ex-jogador do City acertou os termos, em princípio, para se juntar ao Al-Shamal, da Qatar Stars League, em um contrato inicial de um ano, com opção por uma temporada adicional. A transferência iminente foi noticiada primeiro pelo veículo argelino DZfoote depois corroborada pela plataforma catariana Winwin. O jogador de 35 anos deve viajar ao Catar no início da próxima semana para concluir os exames médicos antes de finalizar a documentação formal.
- Anadolu Agency
Ponta prioriza ambições continentais de elite
Como informou o Winwin, Mahrez aceitou a proposta do Al-Shamal diante do forte interesse de clubes ingleses, equipes da MLS e rivais da liga local. As garantias de um papel central nas competições domésticas e na AFC Champions League Elite rapidamente fizeram a balança pender a favor do clube. A ambição de dominar o futebol continental se mostrou convincente demais, levando o ponta a rejeitar as investidas rivais.
Reencontro sensacional impulsiona ambições por títulos
A ida para o Al-Shamal marca o próximo capítulo da carreira de Mahrez depois de encerrar sua trajetória na seleção da Argélia após a Copa do Mundo de 2026. Em seu novo clube, o ponta voltará a atuar ao lado do antigo parceiro de ataque na seleção, Baghdad Bounedjah, para formar uma dupla ofensiva poderosa.
Mahrez chega com um currículo impecável, tendo acumulado 37 gols e 46 assistências em 122 partidas pelo Al-Ahli, além de conquistar dois títulos consecutivos da Liga dos Campeões da AFC e uma Supercopa da Arábia Saudita.
- Getty Images Sport
Veterano se prepara para uma rápida integração
Mahrez, que vem mantendo a forma em Dubai ao lado de um preparador físico pessoal, passará por exames médicos na segunda ou na terça-feira antes de sua apresentação oficial. A chegada dele deve dar um impulso imediato ao ataque, enquanto o Al-Shamal se prepara para equilibrar uma dura disputa pelo título nacional com sua campanha continental. A vasta experiência do veterano em alto nível deve se mostrar crucial para levar o vice-campeão da temporada passada mais longe na principal competição do futebol asiático.
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