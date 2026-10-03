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Adhe Makayasa
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Riyad Mahrez encontra novo clube! Ex-estrela do Manchester City está prestes a fazer surpreendente mudança para o Catar após saída do Al-Ahli

Mercado da bola
R. Mahrez
Al-Shamal
Stars League
Al Fateh
Campeonato Saudita
Manchester City
Premier League

Riyad Mahrez está prestes a iniciar um inesperado novo capítulo no Oriente Médio após acertar os termos com o clube catari Al-Shamal SC. O ex-ponta do Manchester City deixou o Al-Ahli depois de três temporadas repletas de títulos na Arábia Saudita, e o veterano atacante agora optou por dar sequência à carreira na Qatar Stars League em um contrato inicial de um ano.

  • Ponta argelino acerta transferência para o Catar

    O ex-jogador do City acertou os termos, em princípio, para se juntar ao Al-Shamal, da Qatar Stars League, em um contrato inicial de um ano, com opção por uma temporada adicional. A transferência iminente foi noticiada primeiro pelo veículo argelino DZfoote depois corroborada pela plataforma catariana Winwin. O jogador de 35 anos deve viajar ao Catar no início da próxima semana para concluir os exames médicos antes de finalizar a documentação formal.

  • imago-sport-1079102187.jpgAnadolu Agency

    Ponta prioriza ambições continentais de elite

    Como informou o Winwin, Mahrez aceitou a proposta do Al-Shamal diante do forte interesse de clubes ingleses, equipes da MLS e rivais da liga local. As garantias de um papel central nas competições domésticas e na AFC Champions League Elite rapidamente fizeram a balança pender a favor do clube. A ambição de dominar o futebol continental se mostrou convincente demais, levando o ponta a rejeitar as investidas rivais.

  • Reencontro sensacional impulsiona ambições por títulos

    A ida para o Al-Shamal marca o próximo capítulo da carreira de Mahrez depois de encerrar sua trajetória na seleção da Argélia após a Copa do Mundo de 2026. Em seu novo clube, o ponta voltará a atuar ao lado do antigo parceiro de ataque na seleção, Baghdad Bounedjah, para formar uma dupla ofensiva poderosa.

    Mahrez chega com um currículo impecável, tendo acumulado 37 gols e 46 assistências em 122 partidas pelo Al-Ahli, além de conquistar dois títulos consecutivos da Liga dos Campeões da AFC e uma Supercopa da Arábia Saudita.

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    Veterano se prepara para uma rápida integração

    Mahrez, que vem mantendo a forma em Dubai ao lado de um preparador físico pessoal, passará por exames médicos na segunda ou na terça-feira antes de sua apresentação oficial. A chegada dele deve dar um impulso imediato ao ataque, enquanto o Al-Shamal se prepara para equilibrar uma dura disputa pelo título nacional com sua campanha continental. A vasta experiência do veterano em alto nível deve se mostrar crucial para levar o vice-campeão da temporada passada mais longe na principal competição do futebol asiático.