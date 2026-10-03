A ida para o Al-Shamal marca o próximo capítulo da carreira de Mahrez depois de encerrar sua trajetória na seleção da Argélia após a Copa do Mundo de 2026. Em seu novo clube, o ponta voltará a atuar ao lado do antigo parceiro de ataque na seleção, Baghdad Bounedjah, para formar uma dupla ofensiva poderosa.

Mahrez chega com um currículo impecável, tendo acumulado 37 gols e 46 assistências em 122 partidas pelo Al-Ahli, além de conquistar dois títulos consecutivos da Liga dos Campeões da AFC e uma Supercopa da Arábia Saudita.