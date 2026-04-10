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Riyad Mahrez de volta à Europa? Ex-jogador do Manchester City está em negociações avançadas para deixar o Al-Ahli
Negociações avançadas com o Fenerbahçe
A mídia turca noticiou nesta quinta-feira que o Fenerbahçe está dando os últimos retoques em uma negociação bombástica para tirar Mahrez de Jeddah. De acordo com a rede turca A Spor, estão em andamento conversas diretas entre o jogador e o gigante de Istambul para finalizar os termos pessoais de uma transferência para a Super Lig na próxima temporada.
Este rápido desenrolar dos acontecimentos sugere que o ambicioso clube turco está empenhado em aproveitar o desejo de Mahrez por um novo desafio europeu. Relatos indicam que os próximos dias serão decisivos para determinar o futuro de uma das contratações de maior destaque da Liga Profissional da Arábia Saudita.
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Desafio europeu final
Apesar de ser uma peça fundamental no esquema tático do técnico Matthias Jaissle, Mahrez, de 35 anos, estaria de olho em um retorno ao continente onde alcançou o estrelato mundial. De acordo com o jornal turco Sabah, o Fenerbahçe vê Mahrez como a contratação ideal para suas posições nas laterais, tendo concluído que suas opções atuais — Kerem Akturkoglu, Nene, Anthony Musaba e Oguz Aydın — não atendem às ambições de longo prazo do clube.
Embora Mahrez tenha contrato com o Al-Raqi até 2027, ele estaria seguindo um caminho semelhante ao de N'Golo Kante, que recentemente trocou a liga saudita pela Turquia. Mahrez estaria priorizando um retorno a um ambiente europeu altamente competitivo antes de sua eventual aposentadoria.
Impacto nas ambições do Al-Ahli
Mahrez continua sendo uma peça fundamental para o Al-Ahli, atuando regularmente tanto em competições nacionais quanto continentais. Sua possível saída forçaria o clube de Jeddah a recorrer ao mercado de transferências para substituir a importante contribuição ofensiva e a liderança que ele tem proporcionado desde sua chegada.
O momento em que esses rumores surgiram adiciona uma camada de complexidade para o Al-Ahli, já que a equipe se prepara para um confronto decisivo da Liga dos Campeões da AFC contra o Al-Duhail, do Catar, no Estádio Al-Inma. A pressão recai sobre o capitão argelino para manter o foco em campo, apesar dos rumores crescentes sobre uma possível transferência.
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Um panorama em constante mudança
Ao ter Mahrez como alvo, o Fenerbahçe busca recuperar seu prestígio nacional e continental através da contratação de jogadores com experiência comprovada nas principais ligas europeias. Com vários títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões em seu currículo, Mahrez é visto como a “peça que faltava” no projeto do clube turco.
Se for bem-sucedida, essa contratação não só marcaria o retorno de Mahrez à Europa, mas também reforçaria uma tendência crescente de estrelas voltarem às ligas europeias após passagens pelo Oriente Médio.