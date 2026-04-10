Riyad Mahrez de volta à Europa? Ex-jogador do Manchester City está em negociações avançadas para deixar o Al-Ahli

A mídia turca noticiou nesta quinta-feira que o Fenerbahçe está dando os últimos retoques em uma negociação bombástica para tirar Mahrez de Jeddah. De acordo com a rede turca A Spor, estão em andamento conversas diretas entre o jogador e o gigante de Istambul para finalizar os termos pessoais de uma transferência para a Super Lig na próxima temporada.

Este rápido desenrolar dos acontecimentos sugere que o ambicioso clube turco está empenhado em aproveitar o desejo de Mahrez por um novo desafio europeu. Relatos indicam que os próximos dias serão decisivos para determinar o futuro de uma das contratações de maior destaque da Liga Profissional da Arábia Saudita.



