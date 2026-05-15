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Rival de Lionel Messi na MLS explica por que riu na cara do maior jogador de todos os tempos da Argentina durante um confronto em campo que nunca iria acabar em “briga”
Ídolos se tornam rivais
A final da Leagues Cup de 2025 entre o Sounders e o Inter Miami representou um desafio único para Vargas, que cresceu admirando o lendário quarteto do Barcelona formado por Messi, Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets. Durante uma atuação de destaque que garantiu ao Sounders uma vitória dominante por 3 a 0, o meio-campista nascido no Alasca viu-se no centro de uma discussão crescente com várias estrelas do Miami. Um momento que viralizou mostrou Vargas rindo e colocando o braço em volta de um frustrado Messi, gerando especulações generalizadas sobre a natureza da discussão acalorada entre os dois.
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Incrédulo no calor da batalha
Ao refletir sobre a partida, Vargas insistiu que, embora admirasse os astros veteranos, sua natureza competitiva prevaleceu assim que o jogo começou. Em entrevista à ESPN, ele disse: “Nunca foi minha intenção provocá-los ou deixá-los irritados. Mas, obviamente, considerando como as coisas se desenrolaram e como eu joguei, talvez eles tenham se sentido provocados. Mas, para mim, o objetivo era a vitória da equipe — [Messi, Busquets, Suárez e Alba] me ensinaram isso.”
Risos diante de uma lenda
Vargas explicou que sua reação à raiva de Messi foi motivada pelo caráter surreal da situação, e não por malícia. Ele acrescentou: "Acho que se fosse outra pessoa, talvez eu tivesse entrado na provocação, mas como se trata do Messi, eu ri porque, na verdade, o que estava passando pela minha cabeça era: 'Você é o Messi, é o melhor de todos os tempos no mundo, e está ficando frustrado comigo?'... Isso me fez rir, sinceramente.
"E tentei não me deixar levar, mas para mim nunca foi um momento em que eu fosse brigar com ele. Minha reação sempre foi: 'Por que você se irritou comigo? Por que eu? Você pode fazer o que quiser em campo. Eu não sou ninguém comparado a você.' Então, foi por isso que ri, e talvez ele tenha interpretado de outra forma.
"Talvez ele tenha achado que eu estava tirando sarro dele por ter rido, mas não foi o caso. A verdade é que foi um momento em que eu não sabia como responder. Para mim, foi um momento muito especial, mas eu sabia que tinha que fazer meu trabalho e jogar bem."
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Começa a jornada europeia
Desde aquele encontro de grande repercussão, Vargas deixou a Major League Soccer para se testar no mais alto nível, após se transferir para o Atlético de Madrid no início deste ano. A transferência do jovem para o Metropolitano segue-se a uma passagem bem-sucedida de cinco temporadas em Seattle, onde conquistou dois troféus e se estabeleceu como uma grande promessa. Ele agora enfrenta a difícil tarefa de conquistar uma vaga no meio-campo disciplinado de Diego Simeone, um ambiente onde sua recém-adquirida maturidade e experiência contra adversários de elite serão fundamentais.