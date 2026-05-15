Rival de Lionel Messi na MLS explica por que riu na cara do maior jogador de todos os tempos da Argentina durante um confronto em campo que nunca iria acabar em “briga”

Vargas explicou que sua reação à raiva de Messi foi motivada pelo caráter surreal da situação, e não por malícia. Ele acrescentou: "Acho que se fosse outra pessoa, talvez eu tivesse entrado na provocação, mas como se trata do Messi, eu ri porque, na verdade, o que estava passando pela minha cabeça era: 'Você é o Messi, é o melhor de todos os tempos no mundo, e está ficando frustrado comigo?'... Isso me fez rir, sinceramente.

"E tentei não me deixar levar, mas para mim nunca foi um momento em que eu fosse brigar com ele. Minha reação sempre foi: 'Por que você se irritou comigo? Por que eu? Você pode fazer o que quiser em campo. Eu não sou ninguém comparado a você.' Então, foi por isso que ri, e talvez ele tenha interpretado de outra forma.

"Talvez ele tenha achado que eu estava tirando sarro dele por ter rido, mas não foi o caso. A verdade é que foi um momento em que eu não sabia como responder. Para mim, foi um momento muito especial, mas eu sabia que tinha que fazer meu trabalho e jogar bem."