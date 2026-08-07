AFP
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Rivais londrinos surpreendentes apontados como azarões da Premier League para ameaçar a defesa do título do Arsenal em previsão ousada
Arsenal se consolida como favorito ao título
O Arsenal entra na nova temporada como o time a ser batido depois de Arteta finalmente levar o troféu da Premier League para o norte de Londres. O clube tem sido agressivo no mercado de transferências para garantir que siga à frente dos rivais, acertando as contratações de Christos Tzolis, do Club Brugge, e Illan Meslier, do Leeds United. O time também estaria perto de fechar a contratação do capitão do Newcastle, Bruno Guimaraes, em um negócio de £75 milhões.
As previsões de título da Premier League de McCoist
Em entrevista à talkSPORT, o ex-internacional escocês Ally McCoist admitiu que os atuais campeões são, neste momento, a referência para o restante da liga. "Acho que o Arsenal, neste momento, seria meu favorito, por pouco, no início do torneio", disse. "Acho que há evolução no Liverpool, evolução no Manchester United. O United obviamente também tem o futebol europeu para pensar, mas acho que será interessante ver."
O ex-atacante da Escócia observou que, embora o Manchester City siga sendo uma ameaça, a ausência de Pep Guardiola cria incerteza. "Manchester City, não sabemos sem Pep, mas achei que Rodri foi enorme, excepcional na Copa do Mundo", acrescentou. "Achei que ele voltou ao seu melhor nível. Achei que foi imenso. Então ele é vital, absolutamente vital.
"Sabemos como é difícil defender o título da liga, mas acho apenas que o Arsenal, de jeito nenhum é uma certeza, mas eu provavelmente o colocaria começando como favorito."
Chelsea surge como azarão
Enquanto os holofotes seguem voltados para o Emirates, McCoist acredita que Xabi Alonso pode ser o homem para orquestrar uma surpresa em Stamford Bridge. O Chelsea gastou pesado para dar suporte ao espanhol, incluindo um impressionante acordo de £117 milhões por Morgan Rogers. O comentarista destacou a inteligência tática que Alonso leva para a área técnica após sua passagem bem-sucedida pela Alemanha.
"Estou muito empolgado. Acho que o treinador é uma escolha muito, muito inteligente", explicou McCoist. "O que é importante, tanto quanto qualquer outra coisa, é o que acontece no vestiário antes do treino, depois do treino, esse tipo de coisa."
- Getty Images Sport
Experiência se soma ao movimento de juventude
Uma das principais críticas direcionadas ao Chelsea nos últimos anos tem sido a falta de presença de jogadores veteranos em seu elenco caro e jovem. Alonso buscou corrigir isso ao trazer dois veteranos da Premier League, Jordan Henderson e Danny Welbeck. McCoist acredita que essas contratações vão transformar a cultura interna em Cobham, proporcionando a "união" que faltou em períodos anteriores sob diferentes comandos.
"Nós olhamos para o Chelsea, e uma das críticas tem sido que ele parece um grupo jovem de jogadores. Em alguns momentos, parecia não ter nenhuma direção real nem união", observou McCoist. "Essas duas contratações, Henderson e Welbeck, entram direto nesse vestiário e uma coisa que eles conquistam é respeito, sabe.
"E eles vão conseguir ver e monitorar as coisas. Estou realmente interessado em ver como o Chelsea vai começar a temporada. Acho que pode ser um time para ficar de olho; obviamente eles têm alguns jogadores de muita qualidade."
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