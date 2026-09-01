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Adhe Makayasa

Traduzido por

Ritsu Doan dá chocante reviravolta em transferência! Astro do Japão rejeita mudança multimilionária para o Al-Ittihad para ficar no Eintracht Frankfurt

Mercado da bola
R. Doan
Eintracht Frankfurt
Bundesliga
Al-Ittihad
Campeonato Saudita

O ponta do Eintracht Frankfurt, Ritsu Doan, cancelou de forma dramática uma transferência de € 17 milhões para o Al-Ittihad, da Saudi Pro League. O internacional japonês de 28 anos rejeitou os termos pessoais na reta final e retornou à Alemanha, optando por seguir sua carreira na Bundesliga.

  • Doan interrompe transferência para a Arábia Saudita

    Doan rejeitou uma transferência para o Al-Ittihad por motivos pessoais, segundo o Frankfurter Allgemeine Zeitung. O ponta desistiu da transferência poucas horas depois de a Kickerinformar que os dois clubes haviam chegado a um acordo por € 17 milhões. O internacional japonês de 28 anos agora está voltando para Frankfurt em vez de concluir a mudança.

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  • imago-sport-1080945748.jpgJan Huebner

    Motivos financeiros iniciam negociações

    O Frankfurt havia apenas aberto a porta para uma venda para aliviar pressões financeiras imediatas. O clube alemão estava pronto para aceitar um prejuízo de € 4 milhões sobre os € 21 milhões que pagou ao SC Freiburg no ano passado, mas o negócio acabou não se concretizando. O técnico Adi Hutter sempre quis manter o ponta em seu elenco nesta temporada.

  • Ponta mira ressurgimento alemão

    Doan segue sob contrato até junho de 2030 e está determinado a redescobrir sua melhor forma na Alemanha. A campanha 2025-26 se mostrou desafiadora, já que ele teve dificuldades para repetir seu desempenho no Freiburg, apesar de registrar cinco gols e cinco assistências em 31 partidas pela Bundesliga. Sua decisão de ficar preserva a profundidade ofensiva do Frankfurt sem a necessidade de uma reposição tardia.

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  • imago-sport-1080924274.jpgJan Huebner

    Retorno da Bundesliga no horizonte

    Depois de ficar fora do empate por 3 a 3 do Frankfurt com o Union Berlin na rodada de abertura, o jogador de lado de campo voltou a ficar à disposição. A equipe de Hutter agora volta suas atenções para o confronto em casa de domingo contra o Augsburg. A disponibilidade do jogador dá ao treinador um reforço imediato no ataque antes da partida.

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