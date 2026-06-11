Outro ex-técnico do Chelsea, a lenda do clube Frank Lampard, também estaria na mira do Fulham para uma possível contratação. Sua reputação no meio técnico foi reconstruída no Coventry, clube que conseguiu o retorno à Premier League pela primeira vez em 25 anos.

Ainda há trabalho a ser feito lá, mas será que o técnico de 47 anos poderia ser convencido a trocar de time antes de enfrentar os muitos desafios da vida na primeira divisão em West Midlands?

Murphy disse, quando confrontado com essa questão: “Eu entenderia se outro clube tentasse contratá-lo. O que ele fez no Coventry é simplesmente notável em um curto espaço de tempo. A maneira como eles jogam futebol, ele melhorou os jogadores, conhece a Premier League como a palma da mão, treinou na Premier League pelo Everton e pelo Chelsea.

“Só não consigo entender, depois de ele ter feito esse trabalho levando o time à promoção e conquistando o apoio dos torcedores, por que... Bem, sempre há um motivo — segurança, finanças, há muitos motivos para treinadores e jogadores se transferirem. Todos sabemos disso. Eu entenderia se o Fulham tentasse, mas ficaria surpreso se a lealdade de Frank não o mantivesse lá, apenas para dar uma chance ao Coventry e tentar mantê-los na primeira divisão.

“Se ele conseguir mantê-los na primeira divisão, um pouco como o Sunderland este ano, seria uma conquista fenomenal com o orçamento que eles têm. Eles não têm oscilado entre a Premier League e a Championship. Não têm um elenco cheio de jogadores da Premier League ou de meio nível da Premier League. Acho que ele vai levar o desafio até o fim. Embora, parte de mim ficasse satisfeita se o Fulham o contratasse. Desculpem, torcedores do Coventry.”