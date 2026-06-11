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“Risco muito grande” - O fracasso do Chelsea tira Liam Rosenior da disputa pelo cargo na Premier League, enquanto o ex-jogador do Fulham manifesta esperança em relação a Frank Lampard
O Fulham precisa de um novo técnico após a saída de Silva
Uma vaga de destaque no Craven Cottage foi aberta após a decisão de Marco Silva de deixar o clube ao término de seu contrato. O técnico português encerra uma passagem produtiva de cinco anos pelo Fulham.
Ele comandou a promoção da segunda divisão para a primeira, antes de consolidar o Cottagers como um time de primeira divisão — vencendo 100 das 229 partidas que comandou. Agora, é preciso preencher uma lacuna e tanto, com vários candidatos supostamente na disputa.
Rosenior é um dos nomes em destaque, já que se encontra sem clube. Depois de ver sua reputação disparar durante passagens pelo Hull City e pelo Strasbourg, uma passagem esquecível no comando do Stamford Bridge durou apenas 23 partidas ao longo de três meses e meio.
- AFP
Será que Rosenior, ex-jogador do Fulham, voltará ao Craven Cottage?
Sua ligação com o Fulham remonta à época em que era jogador, tendo passado quatro anos no clube, mas será que isso basta para justificar a proposta de um retorno a um ambiente familiar que está sendo apresentada?
Quando essa pergunta foi feita a Murphy, o ex-meio-campista dos Cottagers — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da casa de apostas NetBet — disse: “Acho que ele aceitaria na hora. Acho que seria um trabalho maravilhoso para ele.
“Não acho que isso vá acontecer. Acho que o Fulham vai considerar isso um risco muito grande, porque, no fim das contas, a passagem dele pelo Chelsea, embora tenha começado bem, fracassou. O Fulham não está, embora tenha se saído brilhantemente sob o comando de Marco Silva e consolidado seu lugar na Premier League com folga, como time da metade superior da tabela e praticando um bom futebol, acho que é um risco grande demais para o clube correr.
“Acho que eles vão optar por alguém mais experiente e comprovado nesse nível. Acho que Thomas Frank já se excluiu da disputa, mas ainda acho que há treinadores suficientes por aí com um pouco mais de experiência na Premier League do que Rosenior — independentemente da conexão com o clube.”
Lampard, lenda do Chelsea, está em alta após o sucesso na promoção do Coventry
Outro ex-técnico do Chelsea, a lenda do clube Frank Lampard, também estaria na mira do Fulham para uma possível contratação. Sua reputação no meio técnico foi reconstruída no Coventry, clube que conseguiu o retorno à Premier League pela primeira vez em 25 anos.
Ainda há trabalho a ser feito lá, mas será que o técnico de 47 anos poderia ser convencido a trocar de time antes de enfrentar os muitos desafios da vida na primeira divisão em West Midlands?
Murphy disse, quando confrontado com essa questão: “Eu entenderia se outro clube tentasse contratá-lo. O que ele fez no Coventry é simplesmente notável em um curto espaço de tempo. A maneira como eles jogam futebol, ele melhorou os jogadores, conhece a Premier League como a palma da mão, treinou na Premier League pelo Everton e pelo Chelsea.
“Só não consigo entender, depois de ele ter feito esse trabalho levando o time à promoção e conquistando o apoio dos torcedores, por que... Bem, sempre há um motivo — segurança, finanças, há muitos motivos para treinadores e jogadores se transferirem. Todos sabemos disso. Eu entenderia se o Fulham tentasse, mas ficaria surpreso se a lealdade de Frank não o mantivesse lá, apenas para dar uma chance ao Coventry e tentar mantê-los na primeira divisão.
“Se ele conseguir mantê-los na primeira divisão, um pouco como o Sunderland este ano, seria uma conquista fenomenal com o orçamento que eles têm. Eles não têm oscilado entre a Premier League e a Championship. Não têm um elenco cheio de jogadores da Premier League ou de meio nível da Premier League. Acho que ele vai levar o desafio até o fim. Embora, parte de mim ficasse satisfeita se o Fulham o contratasse. Desculpem, torcedores do Coventry.”
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O próximo técnico do Fulham: quem os Cottagers vão contratar?
Embora possa ser complicado tirar Lampard dos recém-promovidos da Premier League, os mercados de apostas sugerem que o Fulham poderia ter mais sorte com Kieran McKenna. Ele levou o Ipswich de volta à primeira divisão após uma trajetória de altos e baixos na segunda divisão.
Por enquanto, o tempo está a favor do Fulham na hora de contratar um novo técnico, mas o clube vai querer fechar com alguém relativamente rápido — já que a janela de transferências de verão começa em 15 de junho, quatro dias antes da divulgação do calendário da temporada 2026-27.