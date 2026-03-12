Risco à segurança? Trump sugere que o Irã desista da Copa do Mundo

A troca de palavras entre Trump e Infantino, que concedeu ao presidente dos EUA o primeiro Prêmio da Paz da FIFA durante o sorteio da Copa do Mundo em dezembro, ocorreu em um contexto de crescentes tensões no Oriente Médio. Essas tensões têm um impacto cada vez maior no esporte internacional. O ministro do Esporte do Irã, Ahmad Donyamali, e o presidente da federação, Mehdi Taj, já haviam sugerido recentemente que o país não participaria da Copa do Mundo.