O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu ao Irã que desistisse da Copa do Mundo. “A seleção iraniana de futebol é bem-vinda à Copa do Mundo, mas realmente não acho apropriado que eles estejam lá, considerando suas próprias vidas e segurança”, escreveu Trump na quinta-feira na rede social Truth Social.
Traduzido por
Risco à segurança? Trump sugere que o Irã desista da Copa do Mundo
Apenas alguns dias antes, Trump havia garantido ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, que o Irã poderia participar da Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá (de 11 de junho a 19 de julho), apesar da guerra em curso no Oriente Médio. O Irã seria “bem-vindo”, enfatizou Trump a Infantino.
O Irã já dá indícios de uma possível desistência da Copa do Mundo
A troca de palavras entre Trump e Infantino, que concedeu ao presidente dos EUA o primeiro Prêmio da Paz da FIFA durante o sorteio da Copa do Mundo em dezembro, ocorreu em um contexto de crescentes tensões no Oriente Médio. Essas tensões têm um impacto cada vez maior no esporte internacional. O ministro do Esporte do Irã, Ahmad Donyamali, e o presidente da federação, Mehdi Taj, já haviam sugerido recentemente que o país não participaria da Copa do Mundo.