Rio Ngumoha possui uma "qualidade especial" rara, enquanto Arne Slot elogia o gol do jovem jogador do Liverpool, que lembra os de Mohamed Salah

A partida contra o Fulham seguiu um padrão já conhecido, em que o Liverpool teve dificuldades para manter o controle, mas o momento de brilhantismo de Ngumoha mudou o rumo da tarde. Slot admitiu que a qualidade individual do jogador de 17 anos foi o catalisador da vitória, impedindo que o Fulham aproveitasse seu próprio período de domínio antes de Salah finalmente marcar o 2 a 0.

“Isso é algo diferente do que costumamos ver conosco”, disse Slot. “Acho que começamos muito bem; nos primeiros 20 a 25 minutos, não criamos as maiores chances, mas tivemos alguns bons momentos dentro e ao redor da área deles. Depois, houve de fato cinco a dez minutos em que senti: ‘OK, o Fulham está entrando no jogo agora’, e todos nós sabemos, porque vocês, eu vejo sempre os mesmos rostos [nas coletivas de imprensa], todos sabemos o que vai acontecer então conosco: levamos um gol. Hoje, finalmente, exatamente naquele momento, o Rio teve o seu momento, e isso mostra o quanto os gols são cruciais e o quanto o momento é crucial. Porque e se, no mesmo jogo de hoje, tivéssemos sofrido um gol naqueles 10 minutos? Teria sido um jogo completamente diferente.”