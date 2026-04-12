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Rio Ngumoha possui uma "qualidade especial" rara, enquanto Arne Slot elogia o gol do jovem jogador do Liverpool, que lembra os de Mohamed Salah
Passando o bastão — será Ngumoha o novo Salah?
Ngumoha abriu o placar com um chute certeiro e com efeito, que lembrou as finalizações características de Salah. Após marcar um gol espetacular, o jovem recebeu o maior elogio de seu técnico, que destacou as semelhanças entre o gol do adolescente e as finalizações características do lendário ponta egípcio do clube. Slot ficou cheio de admiração pela maneira como Ngumoha se comportou em Anfield.
“Ele tem uma qualidade tão especial, que você não vê mais muito no futebol, dominando a situação de um contra um”, disse Slot aos repórteres. “Foi exatamente isso que ele fez quando marcou seu gol. Liberar a bola com dribles e giros e depois mandá-la para o fundo da rede – como uma finalização de Mo Salah, eu diria!”
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Virando o jogo em Anfield
A partida contra o Fulham seguiu um padrão já conhecido, em que o Liverpool teve dificuldades para manter o controle, mas o momento de brilhantismo de Ngumoha mudou o rumo da tarde. Slot admitiu que a qualidade individual do jogador de 17 anos foi o catalisador da vitória, impedindo que o Fulham aproveitasse seu próprio período de domínio antes de Salah finalmente marcar o 2 a 0.
“Isso é algo diferente do que costumamos ver conosco”, disse Slot. “Acho que começamos muito bem; nos primeiros 20 a 25 minutos, não criamos as maiores chances, mas tivemos alguns bons momentos dentro e ao redor da área deles. Depois, houve de fato cinco a dez minutos em que senti: ‘OK, o Fulham está entrando no jogo agora’, e todos nós sabemos, porque vocês, eu vejo sempre os mesmos rostos [nas coletivas de imprensa], todos sabemos o que vai acontecer então conosco: levamos um gol. Hoje, finalmente, exatamente naquele momento, o Rio teve o seu momento, e isso mostra o quanto os gols são cruciais e o quanto o momento é crucial. Porque e se, no mesmo jogo de hoje, tivéssemos sofrido um gol naqueles 10 minutos? Teria sido um jogo completamente diferente.”
Pronto para o maior palco?
Com a importante partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o PSG se aproximando na terça-feira, a pergunta que está na boca de todos os torcedores do Liverpool é se Ngumoha será escalado no time titular.
“Agora a questão, é claro, é: ele conseguirá repetir isso dois dias depois? Essa é outra questão. Mas ele seria capaz de jogar e ter um desempenho nesse nível? Sim. Eu o escalo porque o vejo como um dos jogadores que temos”, continuou Slot. “Não é como se ele fosse menos importante ou, no início da temporada, fosse um jovem jogador ganhando experiência com o time principal. Mas agora ele é simplesmente alguém que posso escalar para qualquer jogo. Portanto, também para o de terça-feira. Mas acho que, em geral — e não estou falando especificamente de terça-feira —, esperar que um jogador de 17 anos consiga jogar três partidas em seis dias é algo que se pode questionar se é realista, especialmente para aqueles que estiveram em Paris e viram aquela intensidade.”
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Impacto no futuro próximo
Embora grande parte das discussões em torno de Ngumoha se concentre em seu potencial a longo prazo, Slot acredita que o jogador está pronto para causar um impacto significativo imediatamente. O técnico holandês destacou que o aumento do tempo de jogo do jogador é uma consequência direta do “resultado final” que ele vem apresentando nos treinos e durante suas atuações na Premier League contra adversários de elite.
“Sim, mas não apenas no futuro distante, também no futuro próximo. Acho que disse há algumas semanas, talvez meses atrás, um ou dois meses atrás, que seu tempo de jogo aumentaria porque ele estava ficando cada vez mais forte, mostrando cada vez mais quando entrava em campo, mas também nos treinos, que não era apenas um belo drible, mas havia cada vez mais resultado final no que ele fazia”, concluiu Slot.