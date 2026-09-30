Branislav Racko
Traduzido por
Rio Ngumoha faz história pela Inglaterra! Joia do Liverpool se junta a Jude Bellingham e Wayne Rooney em seleto grupo da Inglaterra na vitória sobre a Tchéquia
Uma noite histórica em Praga para Ngumoha
O jogador de 18 anos entrou aos 26 minutos do segundo tempo da vitória por 2 a 0 de terça-feira, em Praga, substituindo a estrela do Arsenal Bukayo Saka pelo lado direito do ataque. Ngumoha fez uma participação animada e ajudou a Inglaterra a administrar um resultado crucial fora de casa.
Sua entrada aconteceu apenas alguns dias depois de um fim de semana frustrante para o jovem. Ele ficou totalmente fora da lista relacionada para a derrota apertada por 3 a 2 para a Espanha, no sábado, em Wembley, o que tornou seu rápido retorno aos gramados na Tchéquia ainda mais significativo.
- AFP
À espera da virada
O atacante do Liverpool foi obrigado a esperar por sua segunda convocação para a seleção principal. Depois de estrear pela Inglaterra aos 17 anos, em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo, em junho, contra a Nova Zelândia, ele acabou ficando fora do elenco para o torneio principal.
Apesar da decepção naquele verão, seu rápido desenvolvimento no clube o manteve firmemente no radar da seleção. Ngumoha teve um início estelar na temporada doméstica de 2026-27, com cinco aparições nas sete primeiras partidas competitivas do Liverpool.
Juntando-se às fileiras de Rooney e Bellingham
Ao entrar em campo com exatamente 18 anos e 31 dias, a sensação do Liverpool garantiu seu lugar nos livros de história. Ele agora é oficialmente o terceiro jogador mais jovem a fazer uma aparição em uma partida oficial pela seleção masculina da Inglaterra.
Ele se junta a um grupo incrivelmente seleto que conta com dois dos talentos mais celebrados do país. Wayne Rooney segue sendo o mais jovem a alcançar o feito, tendo feito sua estreia oficial saindo do banco no fim da vitória por 3 a 0 sobre Liechtenstein, pelas Eliminatórias da Eurocopa, em fevereiro de 2003, com 17 anos e 156 dias.
Jude Bellingham ocupa a segunda posição dessa lista histórica. O astro do meio-campo tinha 17 anos e 269 dias quando entrou no intervalo da goleada por 5 a 0 sobre San Marino, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em março de 2023.
- AFP
Grandes testes no horizonte
Ngumoha buscará aumentar seu número crescente de convocações durante o restante da Data Fifa. A Inglaterra terá um difícil compromisso fora de casa contra a Croácia antes de receber a Tchéquia pelo duelo de volta da Liga das Nações.
Quando os compromissos internacionais chegarem ao fim, o adolescente retornará a Merseyside para um enorme confronto doméstico. O Liverpool está pronto para receber o Manchester City em um aguardado duelo da Premier League em 11 de outubro, e o recente envolvimento de Ngumoha sugere que ele estará fortemente na disputa por uma vaga no elenco para a partida.
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