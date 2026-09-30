Rio Ngumoha faz história pela Inglaterra! Joia do Liverpool se junta a Jude Bellingham e Wayne Rooney em seleto grupo da Inglaterra na vitória sobre a Tchéquia

O jogador de 18 anos entrou aos 26 minutos do segundo tempo da vitória por 2 a 0 de terça-feira, em Praga, substituindo a estrela do Arsenal Bukayo Saka pelo lado direito do ataque. Ngumoha fez uma participação animada e ajudou a Inglaterra a administrar um resultado crucial fora de casa.

Sua entrada aconteceu apenas alguns dias depois de um fim de semana frustrante para o jovem. Ele ficou totalmente fora da lista relacionada para a derrota apertada por 3 a 2 para a Espanha, no sábado, em Wembley, o que tornou seu rápido retorno aos gramados na Tchéquia ainda mais significativo.



