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“Rio Ngumoha é ‘incrível!’” – Andy Robertson afirma que o jovem jogador do Liverpool fez bem em não lhe dar ouvidos, já que o lateral vê um “grande futuro pela frente” para o ponta
Ngumoha é o protagonista em Anfield
A nova geração do Liverpool continua a ser destaque nas manchetes, e Ngumoha é o nome mais comentado após ter sido protagonista na vitória por 2 a 0 sobre o Fulham. Em sua segunda partida como titular na Premier League, o ponta de 17 anos mostrou exatamente por que há tanto entusiasmo em torno de seu desenvolvimento ao abrir o placar com uma jogada brilhante aos 36 minutos.
O gol foi uma finalização clássica de ponta-direita, com Ngumoha cortando para dentro e mandando uma bola com efeito no canto oposto, ajudando os Reds a voltarem às vitórias após uma fase difícil, e deixando os jogadores mais experientes do elenco impressionados com a compostura do jovem.
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É melhor ignorar o conselho de Robertson
Em entrevista à Sky Sports após o apito final, Robertson revelou que, na verdade, estava tentando conduzir a jogada antes de Ngumoha tomar a iniciativa. O jogador da seleção escocesa admitiu que a decisão do jovem de ignorar sua corrida foi a correta, levando ao primeiro gol da partida.
“Ele é incrível. Isso só mostra que às vezes não se deve dar ouvidos aos jogadores experientes; eu estava gritando para ele, dizendo que estava vindo pela lateral. Então ele simplesmente cortou para dentro, foi uma finalização excelente, uma ótima atuação da parte dele. Ele continua aprendendo e ouvindo, é um garoto tão bom. É um prazer trabalhar com ele e com o Trey [Nyoni], e eles dão ouvidos a todos os companheiros. Dá para ver que eles estão melhorando o tempo todo. Ele tem um grande futuro pela frente, mas o presente também está muito bom”, disse Robertson.
Fim de uma era para uma lenda do Liverpool
A partida também foi comovente para Robertson, que recentemente confirmou que encerrará sua carreira em Anfield no final da temporada. Após nove anos repletos de títulos em Merseyside, o vice-capitão está determinado a saborear cada segundo que lhe resta com a camisa vermelha, especialmente ao ver uma nova era começando a tomar forma sob as luzes de Anfield.
Refletindo sobre sua ligação emocional com o clube, Robertson disse: “Eu sabia que minha música seria cantada algumas vezes. Este clube significa tudo para mim. É um fato. Estou aqui há nove anos. Eu já fui um menino. Agora me tornei um homem aqui. Este clube me transformou no que sou hoje, devo muito a ele. Vou apenas tentar aproveitar e curtir cada minuto que passar neste clube de futebol. Quando sou titular, tento simplesmente aproveitar o momento.”
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Um futuro promissor para as categorias de base do Reds
O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, também se juntou aos elogios a Ngumoha após a excelente atuação do jovem. O holandês destacou a importância do impacto do adolescente e ressaltou a necessidade de ele permanecer focado em seu desenvolvimento.
Após a partida, Van Dijk declarou: “Espero que [ele tenha um futuro brilhante], isso depende dele e das pessoas ao seu redor. Ele fez uma boa partida. Um gol importante e agora é hora de seguir em frente. Marcar o primeiro gol é importante. Jogamos contra um Fulham que não jogava há algum tempo, então eles poderiam ter feito qualquer coisa hoje. Tivemos que estar prontos e ser pacientes. O primeiro tempo foi bom, no segundo tempo a fadiga bateu um pouco, mas isso é normal. Manter o gol invicto e ver o ritmo de trabalho, estou satisfeito com isso. É apenas uma vitória, temos que continuar.”