“Rio Ngumoha é ‘incrível!’” – Andy Robertson afirma que o jovem jogador do Liverpool fez bem em não lhe dar ouvidos, já que o lateral vê um “grande futuro pela frente” para o ponta

Em entrevista à Sky Sports após o apito final, Robertson revelou que, na verdade, estava tentando conduzir a jogada antes de Ngumoha tomar a iniciativa. O jogador da seleção escocesa admitiu que a decisão do jovem de ignorar sua corrida foi a correta, levando ao primeiro gol da partida.

“Ele é incrível. Isso só mostra que às vezes não se deve dar ouvidos aos jogadores experientes; eu estava gritando para ele, dizendo que estava vindo pela lateral. Então ele simplesmente cortou para dentro, foi uma finalização excelente, uma ótima atuação da parte dele. Ele continua aprendendo e ouvindo, é um garoto tão bom. É um prazer trabalhar com ele e com o Trey [Nyoni], e eles dão ouvidos a todos os companheiros. Dá para ver que eles estão melhorando o tempo todo. Ele tem um grande futuro pela frente, mas o presente também está muito bom”, disse Robertson.