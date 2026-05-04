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Rio Ferdinand lança uma piada sobre “costumava carregar minha bolsa de higiene” dirigida a Jamie Carragher, enquanto a troca de farpas entre os ícones do Manchester United e do Liverpool se intensifica
Postagem nas redes sociais reacende a rivalidade
As tensões entre os ex-rivais Ferdinand e Carragher voltaram a surgir antes da vitória do Manchester United por 3 a 2 sobre o Liverpool. Ferdinand postou uma foto antiga nas redes sociais em que aparece comemorando um gol contra o Liverpool, com Carragher visível na imagem, parecendo desanimado. O ex-capitão do United limitou-se a legendar a imagem com a frase: “Dê uma legenda a esta foto”, o que rapidamente provocou uma reação de Carragher.
Carragher e Ferdinand trocam farpas
A lenda do Liverpool não mediu palavras, lançando uma crítica contundente ao trabalho de Ferdinand na mídia e acusando-o de buscar atenção ao redor dos jogadores famosos durante as entrevistas. Carragher respondeu agressivamente à postagem, escrevendo: “'Toma essa, mano, seu xxxx de Liverpool', provavelmente. Não é do teu feitio garantir que apareças na foto do gol de outra pessoa. Agora você continua com esse ritual ficando nas zonas mistas, incomodando jogadores famosos e pedindo aos seus lacaios para filmar isso!”
A piada do “kit de higiene” de Ferdinand
Mais tarde, Ferdinand comentou a troca de mensagens em sua plataforma “Rio Ferdinand Presents”, após a vitória do United sobre o Liverpool, admitindo que ficou surpreso com o tom da resposta de Carragher.
“Alguém viu o que ele me respondeu? Achei muito, muito duro”, disse ele. “Achei muito duro. Quer dizer, eu só coloquei uma foto nossa comemorando um gol. É isso que acontece nesses jogos. Sabe, a gente comemora grandes momentos. Já marquei alguns gols nesses jogos contra o Liverpool, mas não coloquei um que eu marquei. Coloquei um em que eu estava comemorando. Adoro comemorar, e ele tentou me criticar duramente. Não entendo por quê. Não sei o que foi que o irritou tanto.
"Não sei. Ele ficou furioso. Ele estava fora de si. Ele já foi meu companheiro de equipe na Inglaterra. Ele costumava carregar minha bolsa de higiene — já disse isso muitas vezes. Ele costumava carregar minhas chuteiras às vezes, tipo quando ele não trocava de roupa e tal. Ele estava na arquibancada.
"Mas eu achava que sempre nos demos bem. Eu o conheço desde que éramos meninos na escola. Ele vai ficar ainda mais chateado agora, não é? Eles acabaram de ser derrotados. Mas esse jogo afeta as emoções das pessoas. Faz com que as pessoas vejam as coisas de um jeito um pouco diferente. Faz com que reajam de forma diferente, entende o que quero dizer? Já passei pelo lado de quem leva a pior em jogos em que o Liverpool foi derrotado. Não é legal — é uma sensação ruim. E hoje, o Man United conseguiu.”
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A rivalidade não dá sinais de esfriar
Com os dois agora atuando como comentaristas de destaque na televisão, é improvável que essa troca de farpas seja o capítulo final de sua rivalidade de longa data. Suas lealdades opostas ao Manchester United e ao Liverpool continuam alimentando comentários contundentes sempre que os clubes se enfrentam. O United enfrentará o Sunderland em sua próxima partida da Premier League, enquanto o Liverpool está programado para enfrentar o Chelsea.