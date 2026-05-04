Rio Ferdinand lança uma piada sobre “costumava carregar minha bolsa de higiene” dirigida a Jamie Carragher, enquanto a troca de farpas entre os ícones do Manchester United e do Liverpool se intensifica

Mais tarde, Ferdinand comentou a troca de mensagens em sua plataforma “Rio Ferdinand Presents”, após a vitória do United sobre o Liverpool, admitindo que ficou surpreso com o tom da resposta de Carragher.

“Alguém viu o que ele me respondeu? Achei muito, muito duro”, disse ele. “Achei muito duro. Quer dizer, eu só coloquei uma foto nossa comemorando um gol. É isso que acontece nesses jogos. Sabe, a gente comemora grandes momentos. Já marquei alguns gols nesses jogos contra o Liverpool, mas não coloquei um que eu marquei. Coloquei um em que eu estava comemorando. Adoro comemorar, e ele tentou me criticar duramente. Não entendo por quê. Não sei o que foi que o irritou tanto.

"Não sei. Ele ficou furioso. Ele estava fora de si. Ele já foi meu companheiro de equipe na Inglaterra. Ele costumava carregar minha bolsa de higiene — já disse isso muitas vezes. Ele costumava carregar minhas chuteiras às vezes, tipo quando ele não trocava de roupa e tal. Ele estava na arquibancada.

"Mas eu achava que sempre nos demos bem. Eu o conheço desde que éramos meninos na escola. Ele vai ficar ainda mais chateado agora, não é? Eles acabaram de ser derrotados. Mas esse jogo afeta as emoções das pessoas. Faz com que as pessoas vejam as coisas de um jeito um pouco diferente. Faz com que reajam de forma diferente, entende o que quero dizer? Já passei pelo lado de quem leva a pior em jogos em que o Liverpool foi derrotado. Não é legal — é uma sensação ruim. E hoje, o Man United conseguiu.”