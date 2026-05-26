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Rio Ferdinand insta o Manchester United a contratar a “maravilhosa” estrela do Barcelona na janela de transferências de verão
Ferdinand pede a contratação de um atacante
Ferdinand aconselhou o Manchester United a tentar contratar Lewandowski neste verão, já que o jogador deve deixar o Barcelona após uma passagem prolífica de quatro anos. Em seu canal no YouTube, o ex-zagueiro explicou por que o jogador de 37 anos seria uma aquisição ideal para o elenco de Carrick, de vista do retorno do time à Liga dos Campeões. Ele afirmou: “Lewandowski também não seria uma má escolha, se eles pretendem contratar outro atacante. Se o contratássemos, veja a experiência que ele tem, o quanto Sesko aprenderia...” Ferdinand acredita que a contratação de um jogador tão experiente beneficiaria enormemente o atual esquema ofensivo do Old Trafford.
- AFP
Orientando a próxima geração
O United já investiu a quantia considerável de 74 milhões de libras (99 milhões de dólares) em Sesko após sua chegada do RB Leipzig. O atacante de 22 anos enfrentou dificuldades no início, mas acabou se adaptando sob o comando de Carrick, marcando 12 gols e dando uma assistência em 32 partidas em todas as competições nesta temporada, incluindo 11 gols na Premier League. Para proteger esse investimento, Ferdinand acredita que o astro do Barcelona poderia desempenhar um papel crucial. Ele explicou: “Se você acredita que Sesko é o homem certo para os próximos cinco anos, o aprendizado que ele poderia ter ao lado de Lewandowski, que é um ser humano maravilhoso e humilde. Ele ensinaria e mostraria o caminho a Sesko e o colocaria para jogar.”
Reestruturação do meio-campo e exigências salariais
Carrick, sem dúvida, buscará reforçar várias áreas do elenco. No entanto, garantir um artilheiro de classe mundial e comprovada qualidade continua sendo uma das principais prioridades para a próxima janela de transferências. Apesar das possíveis implicações financeiras e dos altos custos envolvidos na contratação de um astro já em fase de declínio, Ferdinand insiste que a contratação faz todo o sentido para o clube. Ele acrescentou: “Essa seria uma contratação sensata, mesmo que os números fossem exorbitantes em termos de salário. Se o objetivo é beneficiar o elenco, ele seria uma grande aquisição. Será um verão importante e interessante para ver quem o Manchester United vai contratar.”
- AFP
O que vem por aí para o Manchester United?
O Manchester United está se preparando para uma pré-temporada exigente, com o objetivo de dar continuidade ao seu impressionante terceiro lugar na tabela. Carrick e a diretoria do clube vão agora mergulhar no mercado de transferências para garantir reforços essenciais. Com a campanha da Liga dos Campeões se aproximando, os torcedores aguardam ansiosamente para ver se a diretoria seguirá o conselho ousado de Ferdinand de trazer o lendário atacante polonês para a Inglaterra.