Rio Ferdinand insta o Manchester United a contratar a “maravilhosa” estrela do Barcelona na janela de transferências de verão

O United já investiu a quantia considerável de 74 milhões de libras (99 milhões de dólares) em Sesko após sua chegada do RB Leipzig. O atacante de 22 anos enfrentou dificuldades no início, mas acabou se adaptando sob o comando de Carrick, marcando 12 gols e dando uma assistência em 32 partidas em todas as competições nesta temporada, incluindo 11 gols na Premier League. Para proteger esse investimento, Ferdinand acredita que o astro do Barcelona poderia desempenhar um papel crucial. Ele explicou: “Se você acredita que Sesko é o homem certo para os próximos cinco anos, o aprendizado que ele poderia ter ao lado de Lewandowski, que é um ser humano maravilhoso e humilde. Ele ensinaria e mostraria o caminho a Sesko e o colocaria para jogar.”