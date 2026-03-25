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Rio Ferdinand insiste que “Neymar poderia fazer coisas que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi não conseguiriam”, ao discordar da avaliação de Wayne Rooney de que ele “não é um jogador de ponta”
Um confronto entre lendas do United
O mundo do futebol ficou dividido após a polêmica avaliação de Rooney de que Neymar não conseguiu atingir o nível de “elite” ocupado pelos maiores vencedores do esporte. Esses comentários geraram uma discussão acalorada sobre o impacto do brasileiro no Barcelona e no Paris Saint-Germain, provocando uma refutação veemente de Ferdinand. Embora mantenha seu respeito por Rooney, o ex-zagueiro sentiu-se compelido a destacar o talento único, que surge uma vez por geração, que Neymar trouxe para o campo durante seus anos de auge na Europa.
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Ao lado dos grandes nomes
Durante o último episódio de seu podcast, “Rio Ferdinand Presents”, o jogador de 47 anos explicou que as habilidades quase sobre-humanas de Neymar com a bola já o destacaram de todos os outros jogadores da época, incluindo, por vezes, Messi e Ronaldo. “Não acho que tenha sido uma conversa sobre Wayne x Neymar; não acho que tenha sido isso”, disse Ferdinand. “Sou um dos maiores admiradores do Wayne e sou o que mais o elogia quando falamos sobre o que ele fez, o que ele conquistou quando o comparamos a outros grandes nomes, certo.
“Mas tenho que dizer que Neymar conseguia fazer coisas que nenhum outro jogador no mundo conseguia. E estou falando de Messi e Cristiano Ronaldo no sentido de que ele conseguia fazer coisas que esses dois não conseguiam, certo?
“Há um momento em que você olha para ele e pensa: ‘Certo, este é o herdeiro do trono.’ Tipo, ele esteve tão perto disso em um determinado momento da carreira, quando estava no Barça.”
Ausência da seleção brasileira
Essa troca de farpas ocorre em um momento delicado para Santos, que foi recentemente deixado de fora da convocação de Carlo Ancelotti para os importantes amistosos de março contra a França e a Croácia. Neymar não joga pela seleção desde outubro de 2023 e, embora seu talento continue sendo indiscutível para figuras como Ferdinand, sua resistência física continua sendo uma preocupação crescente.
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A corrida pela Copa do Mundo de 2026
A prioridade imediata de Neymar é demonstrar sua regularidade e preparação física no Santos, a fim de garantir que continue na disputa por uma vaga na seleção para a Copa do Mundo de 2026. Ancelotti indicou que a participação do jogador no futuro depende inteiramente de sua recuperação e de atingir a melhor forma física, já que o atacante de 34 anos continua enfrentando lesões recorrentes. Com o Brasil enfrentando um Grupo C desafiador ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia, os próximos meses representam uma oportunidade final para Neymar silenciar os céticos.