Rio Ferdinand insiste que “Neymar poderia fazer coisas que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi não conseguiriam”, ao discordar da avaliação de Wayne Rooney de que ele “não é um jogador de ponta”

Durante o último episódio de seu podcast, “Rio Ferdinand Presents”, o jogador de 47 anos explicou que as habilidades quase sobre-humanas de Neymar com a bola já o destacaram de todos os outros jogadores da época, incluindo, por vezes, Messi e Ronaldo. “Não acho que tenha sido uma conversa sobre Wayne x Neymar; não acho que tenha sido isso”, disse Ferdinand. “Sou um dos maiores admiradores do Wayne e sou o que mais o elogia quando falamos sobre o que ele fez, o que ele conquistou quando o comparamos a outros grandes nomes, certo.

“Mas tenho que dizer que Neymar conseguia fazer coisas que nenhum outro jogador no mundo conseguia. E estou falando de Messi e Cristiano Ronaldo no sentido de que ele conseguia fazer coisas que esses dois não conseguiam, certo?

“Há um momento em que você olha para ele e pensa: ‘Certo, este é o herdeiro do trono.’ Tipo, ele esteve tão perto disso em um determinado momento da carreira, quando estava no Barça.”