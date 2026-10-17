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Rio Ferdinand 2025Getty Images
Moataz Elgammal
Traduzido por

Rio Ferdinand é chamado de “vergonha” por torcedores do Manchester United após ridicularizar um influenciador de destaque por seu peso

R. Ferdinand
Manchester United
Premier League

O ex-zagueiro do Manchester United Rio Ferdinand provocou ampla polêmica e recebeu uma onda de críticas nas redes sociais após aparentemente fazer comentários gordofóbicos sobre Saeed TV, influenciador de destaque ligado ao clube. A troca de farpas começou depois de um debate sobre a propriedade do clube e deixou os torcedores profundamente divididos quanto à conduta do comentarista nas redes sociais.

  • A discussão acalorada explode na internet

    Segundo o Daily Express, a discussão começou quando Ferdinand publicou uma foto ao lado de Michael Carrick, citando uma declaração do técnico do Manchester United sobre a grandeza do clube. Saeed respondeu pedindo que Ferdinand criticasse os donos do clube: “Pare de falar besteira e critique os donos!” Ferdinand rebateu com um comentário bastante controverso, que chocou muitos torcedores.

    Ele atacou diretamente a aparência física do criador de conteúdo: “Pare de falar besteira e levante esses peitos, você fica sem fôlego até digitando!” A resposta dura provocou imediatamente um intenso debate nas redes sociais, dividindo os torcedores.

  • Saeed retruca ao comentarista

    Saeed respondeu inicialmente: “Que sujeito esquisito. Parte para ataques pessoais porque você foi claramente desmascarado! Isso diz muito sobre você como homem!” Mais tarde, ele abordou a situação em um vídeo detalhado, criticando duramente o comportamento de Ferdinand como figura pública de destaque. “Você é um homem adulto e essa é a resposta que publica nas redes sociais”, disse Saeed. “Há crianças acompanhando você. Você é um exemplo para muita gente ao redor do mundo e, mesmo assim, é dessa forma que se comporta diante do mundo. É absolutamente vergonhoso.”


  • Mantendo-se firme contra abusos na internet

    Saeed continuou a expressar sua decepção no vídeo e questionou o respeito que os torcedores têm pelo ex-defensor. Ele afirmou: “Há pessoas ao seu redor que respeitam você. O que há para respeitar quando você fala assim nas redes sociais?”

    Ele também ressaltou sua capacidade de lidar com a situação: “Isso não me afeta porque já passei por muita coisa nas redes sociais e, acima de tudo, já sofri ataques racistas. Por isso, tenho a pele grossa. Eu cobrar você por seus atos e você recorrer a isso... Isso diz tudo sobre você.”

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    As atenções voltam para o campo

    Em meio a essa polêmica nas redes sociais, o Manchester United se prepara para enfrentar o Leeds United pela Premier League amanhã. O clube ocupa atualmente a 13ª posição na tabela, com apenas seis pontos conquistados nas seis primeiras partidas: uma vitória, três empates e duas derrotas. Enquanto isso, os torcedores vão acompanhar de perto se Ferdinand pedirá desculpas publicamente por suas declarações controversas nos próximos dias.

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