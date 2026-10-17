Segundo o Daily Express, a discussão começou quando Ferdinand publicou uma foto ao lado de Michael Carrick, citando uma declaração do técnico do Manchester United sobre a grandeza do clube. Saeed respondeu pedindo que Ferdinand criticasse os donos do clube: “Pare de falar besteira e critique os donos!” Ferdinand rebateu com um comentário bastante controverso, que chocou muitos torcedores.

Ele atacou diretamente a aparência física do criador de conteúdo: “Pare de falar besteira e levante esses peitos, você fica sem fôlego até digitando!” A resposta dura provocou imediatamente um intenso debate nas redes sociais, dividindo os torcedores.