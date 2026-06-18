Rio Ferdinand destaca o “único jogador da Inglaterra que é realmente de nível mundial” após a emocionante vitória sobre a Croácia na Copa do Mundo

Apesar de um elenco repleto de vencedores da Premier League e finalistas da Liga dos Campeões, Ferdinand acredita que apenas o capitão Harry Kane atingiu o auge do futebol. Em entrevista em seu canal no YouTube, o ex-zagueiro da Inglaterra foi direto em sua avaliação do talento atualmente à disposição de Tuchel na busca pela glória na Copa do Mundo.

“Harry Kane é nosso único jogador genuinamente de classe mundial neste momento”, disse Ferdinand, seis vezes campeão da Premier League e ex-jogador da seleção inglesa. “Há outros que estão perto disso, mas ele é o jogador absolutamente de classe mundial no elenco. Se você estiver procurando por jogadores que estão bem no topo e se mantêm lá com facilidade? Ele é esse jogador para a Inglaterra.”