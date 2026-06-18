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Rio Ferdinand destaca o “único jogador da Inglaterra que é realmente de nível mundial” após a emocionante vitória sobre a Croácia na Copa do Mundo
Ferdinand aponta a única superestrela da Inglaterra
Apesar de um elenco repleto de vencedores da Premier League e finalistas da Liga dos Campeões, Ferdinand acredita que apenas o capitão Harry Kane atingiu o auge do futebol. Em entrevista em seu canal no YouTube, o ex-zagueiro da Inglaterra foi direto em sua avaliação do talento atualmente à disposição de Tuchel na busca pela glória na Copa do Mundo.
“Harry Kane é nosso único jogador genuinamente de classe mundial neste momento”, disse Ferdinand, seis vezes campeão da Premier League e ex-jogador da seleção inglesa. “Há outros que estão perto disso, mas ele é o jogador absolutamente de classe mundial no elenco. Se você estiver procurando por jogadores que estão bem no topo e se mantêm lá com facilidade? Ele é esse jogador para a Inglaterra.”
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Kane lidera a investida no jogo emocionante do Grupo L
A Inglaterra teve um início extremamente promissor em sua campanha na Copa do Mundo, ao derrotar a Croácia por 4 a 2 na noite de quarta-feira e assumir a liderança do Grupo L. Kane foi fundamental para a vitória, marcando dois gols no primeiro tempo, o que o colocou empatado com Gary Lineker como o maior artilheiro do país em finais de Copa do Mundo. Embora os gols de Marin Baturina e Petar Musa tenham mantido a Croácia na disputa no intervalo, a qualidade da Inglaterra acabou prevalecendo.
Após um segundo tempo dominante, a Inglaterra garantiu com facilidade uma vitória na estreia na Copa do Mundo, graças aos gols de Jude Bellingham e Marcus Rashford. Essa vitória na estreia coloca os Três Leões em uma posição sólida antes dos próximos jogos da fase de grupos contra Gana e Panamá, com o objetivo de garantir uma vaga nas oitavas de final do torneio.
Lineker e Shearer prestam homenagem ao recordista
Ferdinand não foi o único ex-jogador da seleção a elogiar o atacante do Bayern de Munique. Lineker, que agora divide o recorde de gols em Copas do Mundo com Kane, fez uma avaliação muito positiva da contribuição do jogador de 32 anos para a seleção nacional. Lineker descreveu o ex-jogador do Tottenham como o melhor atacante que já vestiu a camisa da Inglaterra.
“Bem-vindo ao clube dos dois dígitos”, disse Lineker no podcast The Rest is Football. “É ótimo — quer dizer, talvez tenha demorado mais uma Copa do Mundo para ele chegar lá. Falando sério, Harry Kane é, na minha opinião, o melhor atacante inglês que já tivemos. Eu realmente penso isso agora. Estou absolutamente encantado que Kane tenha igualado meu recorde. Seu jogo completo é, para mim, o que o diferencia de todos os outros.”
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O debate sobre os talentos de ponta da Inglaterra
Alan Shearer concordou com Lineker, observando que a sede de gols de Kane permanece inabalável, mesmo diante da concorrência dos melhores do mundo. “Harry Kane viu [Lionel] Messi, [Kylian] Mbappé e [Erling] Haaland entrarem em campo e marcarem gols logo de cara”, acrescentou Shearer. “É apenas uma questão de tempo até que ele quebre o seu recorde.”
Enquanto Ferdinand insiste que Kane está em uma categoria à parte, outros podem apontar Declan Rice ou Bellingham como candidatos ao título de jogador de classe mundial. Rice chegou ao torneio após uma temporada brilhante, na qual ajudou o Arsenal a conquistar o título da Premier League e chegar à final da Liga dos Campeões, enquanto Bellingham se tornou uma peça-chave do Real Madrid. No entanto, para Ferdinand, a consistência e a longevidade de Kane continuam sendo a referência para o “elite” do futebol mundial.