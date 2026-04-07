Rio Ferdinand considera a possível transferência de Marcus Rashford para o Barcelona, no valor de 26 milhões de libras, um “verdadeiro roubo” e afirma que teria, “com certeza”, trazido de volta o jovem atacante para o Manchester United

Apesar de admirar o jogador de 28 anos, Ferdinand admite que a passagem do atacante por Manchester provavelmente chegou ao fim. Quando questionado se aceitaria de volta ao Old Trafford o jogador formado na base do United, ele respondeu: "Com certeza! Você aceitaria Marcus Rashford de volta? 100%, mas acho que esse barco já partiu. Ele tem potencial para ser tão bom assim, só que não vemos isso há algum tempo no United.”

O próprio Rashford parece estar curtindo o peso das expectativas na Espanha, como disse recentemente aoSport: “O Barcelona é um clube fantástico. Um clube conhecido por vencer, e é esse tipo de pressão – eu diria pressão, mas não é um tipo ruim de pressão. É uma pressão pela qual você anseia e uma pressão que eu quero ter enquanto jogo futebol. Se eu estiver em um clube que não exige essas coisas, fica mais difícil para mim me motivar. É um ambiente fantástico para eu continuar minha trajetória no futebol.”