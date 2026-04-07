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Rio Ferdinand considera a possível transferência de Marcus Rashford para o Barcelona, no valor de 26 milhões de libras, um “verdadeiro roubo” e afirma que teria, “com certeza”, trazido de volta o jovem atacante para o Manchester United
Ferdinand ficou surpreso com o preço tão baixo
O ex-capitão do United expressou sua surpresa com o valor reduzido mencionado para Rashford, que atualmente está revivendo sua carreira na La Liga. Depois de superar os últimos dois anos turbulentos com os Red Devils, o atacante tornou-se uma peça fundamental da linha de ataque do Barça sob o comando de Flick.
- AFP
O Barça está prestes a fazer um "negócio de ouro"
Ferdinand sugere que o United cometeria um erro grave ao deixar um jogador do calibre de Rashford sair por uma quantia tão baixa.
“Se o Barcelona o contratar pelos 26 milhões de libras que estão sendo cogitados e conseguir aquele Marcus Rashford, isso é um verdadeiro roubo, é uma pechincha”, disse Ferdinand em seu canal no YouTube. “Só desejo boa sorte a ele, quero que se dê bem, porque o vi crescer como jovem jogador no United e, nesse sentido, desejo-lhe boa sorte.”
Não há como voltar a Old Trafford
Apesar de admirar o jogador de 28 anos, Ferdinand admite que a passagem do atacante por Manchester provavelmente chegou ao fim. Quando questionado se aceitaria de volta ao Old Trafford o jogador formado na base do United, ele respondeu: "Com certeza! Você aceitaria Marcus Rashford de volta? 100%, mas acho que esse barco já partiu. Ele tem potencial para ser tão bom assim, só que não vemos isso há algum tempo no United.”
O próprio Rashford parece estar curtindo o peso das expectativas na Espanha, como disse recentemente aoSport: “O Barcelona é um clube fantástico. Um clube conhecido por vencer, e é esse tipo de pressão – eu diria pressão, mas não é um tipo ruim de pressão. É uma pressão pela qual você anseia e uma pressão que eu quero ter enquanto jogo futebol. Se eu estiver em um clube que não exige essas coisas, fica mais difícil para mim me motivar. É um ambiente fantástico para eu continuar minha trajetória no futebol.”
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E agora?
Nesta temporada, Rashford marcou 11 gols e deu 13 assistências em 40 partidas em todas as competições pelo Barça. Depois de conquistar a Supercopa da Espanha no início deste ano, ele buscará ajudar os catalães a garantirem mais dois títulos: a La Liga e a Liga dos Campeões. A equipe de Hansi Flick está atualmente na liderança da tabela, com sete pontos de vantagem sobre o Real Madrid, seu rival mais próximo. O time enfrenta o Atlético de Madrid na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões na quarta-feira, antes de enfrentar o Espanyol no clássico catalão neste fim de semana.