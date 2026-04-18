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Rio Ferdinand cita dois jogadores do Tottenham que o Manchester United poderia querer contratar caso o Spurs seja rebaixado da Premier League
O pesadelo do rebaixamento do Tottenham
Apesar da recente contratação de Roberto De Zerbi para estabilizar a equipe, a derrota na estreia contra o Sunderland deixou o time na zona de rebaixamento, faltando apenas seis partidas para o fim da temporada da Premier League. À medida que a ameaça do rebaixamento para a Championship se aproxima, as especulações sobre o futuro de seus principais talentos começam a se intensificar. Espera-se que ocorra um êxodo em massa caso o Spurs não consiga garantir sua permanência na primeira divisão, com várias estrelas do time titular provavelmente sendo alvo de ofertas a preços reduzidos por parte de rivais nacionais e europeus.
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Recomendações de transferência de Ferdinand
No programa “Rio Ferdinand Presents”, perguntaram ao ex-capitão da Inglaterra quais jogadores do elenco atual do Tottenham ele gostaria de ver se transferindo para Old Trafford. Apesar de inicialmente hesitante devido ao desempenho atual do clube, ele acabou indicando dois nomes específicos para a diretoria do Manchester United considerar. Ferdinand afirmou: “Nenhum no momento, não. Não consigo pensar em nenhum que eu contrataria, especialmente da maneira como eles estão jogando agora. [Micky] Van de Ven, talvez. Van de Ven e Djed Spence, na verdade. Djed Spence.”
Saha apoia a transferência de Van de Ven
Ferdinand não é o único ex-jogador do United a sugerir a contratação do zagueiro da seleção holandesa. Louis Saha também manifestou seu apoio a uma possível contratação do veloz zagueiro central, acreditando que ele representa o nível de qualidade necessário para transformar o United novamente em um verdadeiro candidato ao título. Saha explicou o seu raciocínio sobre a transferência, dizendo: “Temos jogadores nas áreas de ataque e nas laterais, defensivamente temos muitas opções, mas Micky van de Ven seria uma contratação empolgante se ele estiver disponível. Ele é o tipo de jogador que pode ajudar o United a chegar ao próximo nível.”
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O Spurs precisa encontrar uma maneira de se manter na competição
Ainda não se sabe se o United seguirá essas recomendações, mas o desfecho da batalha contra o rebaixamento do Tottenham, sem dúvida, determinará o ritmo da próxima janela de transferências. Por enquanto, o Spurs precisa encontrar uma maneira de superar os jogos que ainda tem pela frente, ou corre o risco de perder seus maiores talentos para seus rivais tradicionais do “Big Six”.