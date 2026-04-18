Rio Ferdinand cita dois jogadores do Tottenham que o Manchester United poderia querer contratar caso o Spurs seja rebaixado da Premier League

Ferdinand não é o único ex-jogador do United a sugerir a contratação do zagueiro da seleção holandesa. Louis Saha também manifestou seu apoio a uma possível contratação do veloz zagueiro central, acreditando que ele representa o nível de qualidade necessário para transformar o United novamente em um verdadeiro candidato ao título. Saha explicou o seu raciocínio sobre a transferência, dizendo: “Temos jogadores nas áreas de ataque e nas laterais, defensivamente temos muitas opções, mas Micky van de Ven seria uma contratação empolgante se ele estiver disponível. Ele é o tipo de jogador que pode ajudar o United a chegar ao próximo nível.”