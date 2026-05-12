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Rio Ferdinand aposta em Senne Lammens como titular do Manchester United pelos “próximos dez anos”, após o goleiro ter trazido a tão necessária “tranquilidade”
Uma temporada de estreia tranquila
Lammens teve uma ascensão notável em Old Trafford desde que chegou do Antuérpia no último dia da janela de transferências, no verão passado. O jogador de 23 anos foi integrado ao time titular no início de outubro e, desde então, tornou-se um pilar da equipe, disputando 31 partidas em todas as competições. Seu desempenho recente no empate sem gols contra o Sunderland, onde fez defesas cruciais contra Noah Sadiki e Brian Brobbey, consolidou ainda mais sua reputação como uma última linha de defesa confiável.
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Ferdinand elogia o impacto
Em seu podcast, “Rio Ferdinand Presents”, o ex-capitão do United expressou sua admiração pela força mental e consistência técnica do jovem goleiro. Ferdinand disse: “A tranquilidade que ele trouxe, o número de defesas que fez e a diferença que tem feito nesta equipe, acho que não dá para quantificar isso. Ele tem sido excelente e é jovem. É isso que eu adoro nele: ele é jovem, ainda vai ganhar mais experiência e só vai ficar melhor daqui para frente.”
O futuro do gol
Com sete jogos sem sofrer gols e 75 defesas já registradas nesta temporada, Lammens justificou a decisão do clube de lhe oferecer um contrato até junho de 2030. Ferdinand acredita que o temperamento do goleiro é seu maior trunfo a longo prazo.
Ele acrescentou: “Não acho que importe se ele joga bem ou mal, acho que ele vai manter o mesmo nível — muito equilibrado e não vai perder a cabeça com nada. Acho que ele vai ficar nos próximos 10 anos no Manchester United, vai ser o titular. Ele é alguém que, mais uma vez, tem uma base sólida para começar a construir a partir do que mostrou nesta temporada.”
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Consolidando a liderança
Já garantido na Liga dos Campeões da próxima temporada, o United recebe o Nottingham Forest neste domingo, antes de encerrar a campanha em Brighton uma semana depois. Lammens enfrenta um final de temporada desafiador, já que o United busca melhorar um desempenho defensivo que registrou 37 gols sofridos em suas 30 partidas na Premier League. Essas partidas finais oferecem ao belga uma oportunidade ideal para consolidar ainda mais seu papel como a solução de longo prazo do clube entre os postes, antes do retorno à competição de elite da Europa.