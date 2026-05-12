Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Senne Lammens Manchester United 2025-26Getty
Adhe Makayasa

Traduzido por

Rio Ferdinand aposta em Senne Lammens como titular do Manchester United pelos “próximos dez anos”, após o goleiro ter trazido a tão necessária “tranquilidade”

S. Lammens
Manchester United
Premier League
R. Ferdinand

Rio Ferdinand elogiou Senne Lammens pelo impacto transformador que ele causou desde que chegou ao Manchester United, prevendo que o jovem goleiro será o titular da equipe na próxima década. O ex-zagueiro dos Red Devils destacou a serenidade e a maturidade que o belga trouxe para a defesa durante sua primeira temporada.

  • Uma temporada de estreia tranquila

    Lammens teve uma ascensão notável em Old Trafford desde que chegou do Antuérpia no último dia da janela de transferências, no verão passado. O jogador de 23 anos foi integrado ao time titular no início de outubro e, desde então, tornou-se um pilar da equipe, disputando 31 partidas em todas as competições. Seu desempenho recente no empate sem gols contra o Sunderland, onde fez defesas cruciais contra Noah Sadiki e Brian Brobbey, consolidou ainda mais sua reputação como uma última linha de defesa confiável.

    • Publicidade
  • Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ferdinand elogia o impacto

    Em seu podcast, “Rio Ferdinand Presents”, o ex-capitão do United expressou sua admiração pela força mental e consistência técnica do jovem goleiro. Ferdinand disse: “A tranquilidade que ele trouxe, o número de defesas que fez e a diferença que tem feito nesta equipe, acho que não dá para quantificar isso. Ele tem sido excelente e é jovem. É isso que eu adoro nele: ele é jovem, ainda vai ganhar mais experiência e só vai ficar melhor daqui para frente.”

  • O futuro do gol

    Com sete jogos sem sofrer gols e 75 defesas já registradas nesta temporada, Lammens justificou a decisão do clube de lhe oferecer um contrato até junho de 2030. Ferdinand acredita que o temperamento do goleiro é seu maior trunfo a longo prazo.

    Ele acrescentou: “Não acho que importe se ele joga bem ou mal, acho que ele vai manter o mesmo nível — muito equilibrado e não vai perder a cabeça com nada. Acho que ele vai ficar nos próximos 10 anos no Manchester United, vai ser o titular. Ele é alguém que, mais uma vez, tem uma base sólida para começar a construir a partir do que mostrou nesta temporada.”

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Consolidando a liderança

    Já garantido na Liga dos Campeões da próxima temporada, o United recebe o Nottingham Forest neste domingo, antes de encerrar a campanha em Brighton uma semana depois. Lammens enfrenta um final de temporada desafiador, já que o United busca melhorar um desempenho defensivo que registrou 37 gols sofridos em suas 30 partidas na Premier League. Essas partidas finais oferecem ao belga uma oportunidade ideal para consolidar ainda mais seu papel como a solução de longo prazo do clube entre os postes, antes do retorno à competição de elite da Europa.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO