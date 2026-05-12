Rio Ferdinand aposta em Senne Lammens como titular do Manchester United pelos “próximos dez anos”, após o goleiro ter trazido a tão necessária “tranquilidade”

Com sete jogos sem sofrer gols e 75 defesas já registradas nesta temporada, Lammens justificou a decisão do clube de lhe oferecer um contrato até junho de 2030. Ferdinand acredita que o temperamento do goleiro é seu maior trunfo a longo prazo.

Ele acrescentou: “Não acho que importe se ele joga bem ou mal, acho que ele vai manter o mesmo nível — muito equilibrado e não vai perder a cabeça com nada. Acho que ele vai ficar nos próximos 10 anos no Manchester United, vai ser o titular. Ele é alguém que, mais uma vez, tem uma base sólida para começar a construir a partir do que mostrou nesta temporada.”