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Rio Ferdinand aponta o surpreendente atacante da Premier League que o Manchester United PRECISA contratar
Ferdinand pede a contratação de um novo atacante
Ferdinand acredita que o United deveria explorar uma surpreendente transferência do atacante Watkins, do Aston Villa, antes de a janela de verão fechar. O ex-zagueiro também criticou duramente o clube por não desafiar o Chelsea pela contratação de Welbeck. Watkins parece destinado a deixar o Villa Park nas próximas semanas após uma ausência notável do elenco principal. O atacante de 30 anos ficou completamente fora da lista relacionada para a desastrosa derrota do Villa por 4 a 0 para o Brighton, na Premier League.
- AFP
Questões orçamentárias e oportunidades de transferência perdidas
Falando em seu canal no YouTube após a derrota chocante do United para o Hull City, Ferdinand questionou o orçamento de transferências restante do clube. Ele se perguntou se a equipe de recrutamento de Carrick ainda poderia bancar uma contratação de peso para o ataque depois de focar fortemente em outras áreas do campo.
"A grande questão é: o orçamento do United permite ir buscar um Ollie Watkins ou alguém assim agora?", perguntou Ferdinand aos seus espectadores.
Ele também manifestou sua profunda decepção com a transferência barata de Welbeck para Stamford Bridge. Ferdinand acrescentou: "Se Danny Welbeck estava no mercado, e claramente estava, esse é um jogador que o Man United deveria ter tentado contratar, porque ele ainda poderia ter tido um papel importante a desempenhar, apesar de estar feliz em ficar no banco nesta fase da carreira."
Dificuldades no ataque e estatísticas impressionantes de Watkins
Watkins tem sido uma figura notavelmente prolífica para o Villa, marcando um total de 108 gols desde que chegou do Brentford em 2020. Enquanto isso, o United tem se concentrado em grande parte em reforçar seu meio-campo neste verão, com as contratações de Youri Tielemans, Andrey Santos e Carlos Baleba. Como consequência, a contratação do atacante Benjamin Sesko por £ 73 milhões foi surpreendentemente deixada no banco contra o Hull, com Matheus Cunha sendo o escolhido para comandar o ataque.
Ferdinand destacou a importância de Sesko daqui para frente na nova temporada, dizendo: "A importância de Benjamin Sesko é enorme, especialmente indo a um lugar como esse. Você precisa dele no time e estou interessado em ver como ele se sai nesta temporada nesse sentido."
- Getty
O que vem a seguir para o Manchester United?
À medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima rapidamente, ainda não se sabe se o United seguirá o conselho de Ferdinand e tentará um acordo por Watkins. Por enquanto, o foco imediato em Old Trafford passa a ser a reação após o frustrante tropeço na rodada de abertura. O time de Carrick agora vai se preparar para enfrentar outro recém-promovido, o Ipswich Town, em Old Trafford, em uma partida da Premier League no domingo.
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