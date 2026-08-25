Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Carrick (C)Getty Images
Yosua Arya

Traduzido por

Rio Ferdinand aponta o surpreendente atacante da Premier League que o Manchester United PRECISA contratar

Manchester United
O. Watkins
Premier League
Aston Villa

Rio Ferdinand pediu que o Manchester United faça uma surpreendente investida pela contratação do atacante do Aston Villa, Ollie Watkins. O ídolo do clube também questionou a estratégia de contratações do Manchester United, expressando frustração pelo fato de o time de Michael Carrick ter perdido a chance de levar Danny Welbeck de volta a Old Trafford.

  • Ferdinand pede a contratação de um novo atacante

    Ferdinand acredita que o United deveria explorar uma surpreendente transferência do atacante Watkins, do Aston Villa, antes de a janela de verão fechar. O ex-zagueiro também criticou duramente o clube por não desafiar o Chelsea pela contratação de Welbeck. Watkins parece destinado a deixar o Villa Park nas próximas semanas após uma ausência notável do elenco principal. O atacante de 30 anos ficou completamente fora da lista relacionada para a desastrosa derrota do Villa por 4 a 0 para o Brighton, na Premier League.

    • Publicidade
  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLAAFP

    Questões orçamentárias e oportunidades de transferência perdidas

    Falando em seu canal no YouTube após a derrota chocante do United para o Hull City, Ferdinand questionou o orçamento de transferências restante do clube. Ele se perguntou se a equipe de recrutamento de Carrick ainda poderia bancar uma contratação de peso para o ataque depois de focar fortemente em outras áreas do campo.

    "A grande questão é: o orçamento do United permite ir buscar um Ollie Watkins ou alguém assim agora?", perguntou Ferdinand aos seus espectadores.

    Ele também manifestou sua profunda decepção com a transferência barata de Welbeck para Stamford Bridge. Ferdinand acrescentou: "Se Danny Welbeck estava no mercado, e claramente estava, esse é um jogador que o Man United deveria ter tentado contratar, porque ele ainda poderia ter tido um papel importante a desempenhar, apesar de estar feliz em ficar no banco nesta fase da carreira."

  • Dificuldades no ataque e estatísticas impressionantes de Watkins

    Watkins tem sido uma figura notavelmente prolífica para o Villa, marcando um total de 108 gols desde que chegou do Brentford em 2020. Enquanto isso, o United tem se concentrado em grande parte em reforçar seu meio-campo neste verão, com as contratações de Youri Tielemans, Andrey Santos e Carlos Baleba. Como consequência, a contratação do atacante Benjamin Sesko por £ 73 milhões foi surpreendentemente deixada no banco contra o Hull, com Matheus Cunha sendo o escolhido para comandar o ataque.

    Ferdinand destacou a importância de Sesko daqui para frente na nova temporada, dizendo: "A importância de Benjamin Sesko é enorme, especialmente indo a um lugar como esse. Você precisa dele no time e estou interessado em ver como ele se sai nesta temporada nesse sentido."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Carrick-Man-UtdGetty

    O que vem a seguir para o Manchester United?

    À medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima rapidamente, ainda não se sabe se o United seguirá o conselho de Ferdinand e tentará um acordo por Watkins. Por enquanto, o foco imediato em Old Trafford passa a ser a reação após o frustrante tropeço na rodada de abertura. O time de Carrick agora vai se preparar para enfrentar outro recém-promovido, o Ipswich Town, em Old Trafford, em uma partida da Premier League no domingo.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Arsenal crest
Arsenal
ARS