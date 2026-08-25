Falando em seu canal no YouTube após a derrota chocante do United para o Hull City, Ferdinand questionou o orçamento de transferências restante do clube. Ele se perguntou se a equipe de recrutamento de Carrick ainda poderia bancar uma contratação de peso para o ataque depois de focar fortemente em outras áreas do campo.

"A grande questão é: o orçamento do United permite ir buscar um Ollie Watkins ou alguém assim agora?", perguntou Ferdinand aos seus espectadores.

Ele também manifestou sua profunda decepção com a transferência barata de Welbeck para Stamford Bridge. Ferdinand acrescentou: "Se Danny Welbeck estava no mercado, e claramente estava, esse é um jogador que o Man United deveria ter tentado contratar, porque ele ainda poderia ter tido um papel importante a desempenhar, apesar de estar feliz em ficar no banco nesta fase da carreira."