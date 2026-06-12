Rigor ou caos? Os critérios da Copa do Mundo colocam 182 jogadores da Premier League em uma situação difícil

Nos detalhes do confronto disputado no Estádio Azteca, o árbitro Sampaio não teve dúvidas de que o jogador Sabhivelo Setuli deveria ser expulso, por ter impedido uma chance clara de gol logo no início do segundo tempo, após derrubar acidentalmente o jogador mexicano Brian Gutiérrez.

As análises arbitrais esclareceram que a ausência de intencionalidade não altera em nada o texto da regra, já que Setuli se aproximou mais do que o necessário do adversário e entrou em contato com ele, causando sua queda, o que privou o México de uma chance clara de gol e tornou a situação totalmente decidida.

A segunda decisão de Sampaio, ao mostrar o cartão vermelho por impedir uma chance clara de gol nos momentos finais, foi menos clara, já que a falta cometida por César Montes contra Juliso Modau foi intencional e violenta, o que não faz diferença no texto das regras do jogo, mas costuma levar os árbitros a optar pela punição mais severa quando a decisão é ambígua.

Nesse contexto, o jornal considera que os jogadores que cometem faltas intencionais como essa acreditam claramente que o adversário estava prestes a marcar, caso contrário, o teriam deixado passar; pois, se o atacante não representasse uma ameaça real ao gol, eles não o teriam derrubado com tanta força.

A decisão de Sampaio, nesse caso, concentrou-se nas posições dos jogadores, na direção de seus movimentos e se a jogada seguinte de Moudou lhe permitiria chutar a bola sem interferência, estando ele sozinho diante do goleiro.

O jogador sul-africano estava ligeiramente deslocado em relação à baliza e não se movia diretamente em direção à rede, fatores que atenuam a gravidade da decisão, mas não são determinantes; no fim das contas, cabe à equipe de arbitragem determinar se o efeito da falta impediu a criação de uma oportunidade clara de gol, e não apenas uma chance potencial.

Sampaio levou algum tempo para consultar seu assistente antes de mostrar o cartão vermelho para Montes. Embora a decisão não seja categoricamente correta e fosse provável que o árbitro assistente de vídeo a apoiasse independentemente da cor do cartão, a expulsão do jogador foi a melhor decisão nessas circunstâncias.