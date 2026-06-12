A partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 viu o árbitro brasileiro Wiltom Sampaio mostrar três cartões vermelhos e três cartões amarelos, fazendo com que o confronto terminasse com dez jogadores contra nove, em meio a questionamentos polêmicos sobre se esses eventos representariam o início de uma nova tendência caótica na Copa do Mundo, depois que as esperanças do árbitro de que seu desempenho passasse despercebido se dissiparam.
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Rigor ou caos? Os critérios da Copa do Mundo colocam 182 jogadores da Premier League em uma situação difícil
Um começo agitado
De acordo com o jornal britânico “The Athletic”, os novos adeptos do futebol podem se perguntar se esse estilo rigoroso se tornará predominante nas próximas semanas, diante da postura firme dos árbitros em relação ao jogo violento e à expulsão rotineira de jogadores, especialmente porque a Copa do Mundo de 2026 está a apenas um cartão vermelho de igualar o total de quatro cartões vermelhos registrados nas edições de 2018 e 2022 juntas, embora ainda restem 102 partidas a serem disputadas na competição.
O jornal afirmou que é muito cedo para afirmar com certeza essa tendência, mas vale ressaltar que a segunda partida do torneio, que reuniu a República Tcheca e a Coreia do Sul, registrou apenas um único cartão amarelo, que ocorreu aos seis minutos do tempo de acréscimo no final da partida.
Como o árbitro brasileiro lidou com as oportunidades criadas?
Nos detalhes do confronto disputado no Estádio Azteca, o árbitro Sampaio não teve dúvidas de que o jogador Sabhivelo Setuli deveria ser expulso, por ter impedido uma chance clara de gol logo no início do segundo tempo, após derrubar acidentalmente o jogador mexicano Brian Gutiérrez.
As análises arbitrais esclareceram que a ausência de intencionalidade não altera em nada o texto da regra, já que Setuli se aproximou mais do que o necessário do adversário e entrou em contato com ele, causando sua queda, o que privou o México de uma chance clara de gol e tornou a situação totalmente decidida.
A segunda decisão de Sampaio, ao mostrar o cartão vermelho por impedir uma chance clara de gol nos momentos finais, foi menos clara, já que a falta cometida por César Montes contra Juliso Modau foi intencional e violenta, o que não faz diferença no texto das regras do jogo, mas costuma levar os árbitros a optar pela punição mais severa quando a decisão é ambígua.
Nesse contexto, o jornal considera que os jogadores que cometem faltas intencionais como essa acreditam claramente que o adversário estava prestes a marcar, caso contrário, o teriam deixado passar; pois, se o atacante não representasse uma ameaça real ao gol, eles não o teriam derrubado com tanta força.
A decisão de Sampaio, nesse caso, concentrou-se nas posições dos jogadores, na direção de seus movimentos e se a jogada seguinte de Moudou lhe permitiria chutar a bola sem interferência, estando ele sozinho diante do goleiro.
O jogador sul-africano estava ligeiramente deslocado em relação à baliza e não se movia diretamente em direção à rede, fatores que atenuam a gravidade da decisão, mas não são determinantes; no fim das contas, cabe à equipe de arbitragem determinar se o efeito da falta impediu a criação de uma oportunidade clara de gol, e não apenas uma chance potencial.
Sampaio levou algum tempo para consultar seu assistente antes de mostrar o cartão vermelho para Montes. Embora a decisão não seja categoricamente correta e fosse provável que o árbitro assistente de vídeo a apoiasse independentemente da cor do cartão, a expulsão do jogador foi a melhor decisão nessas circunstâncias.
- AFP
A diferença na arbitragem entre a Inglaterra e a Copa do Mundo
A partida entre essas duas equipes testemunhou uma terceira expulsão ainda mais controversa, que provavelmente não teria resultado na mesma punição se tivesse ocorrido na Premier League.
Os detalhes dessa jogada indicam que Thimba Zwane passou a bola e tentou uma arrancada ofensiva dentro da área, mas a presença de Roberto Alvarado bloqueou seu caminho, levando Zwane a empurrar o adversário para o lado; no entanto, ao fazê-lo, ele o atingiu com a palma da mão aberta na lateral do rosto.
Parte dos espectadores considera que esse comportamento foi compreensível e que o contato foi relativamente leve e sem força significativa; Alvarado permaneceu caído no chão por um tempo, talvez para provocar uma revisão do VAR, mas se recuperou rapidamente em seguida.
Por outro lado, outros, ao assistirem ao replay em câmera lenta, veem uma cena mais grave: um jogador dando um tapa injustificado no rosto de outro, o que pode ser interpretado nas regras do futebol como comportamento violento.
Essa situação é classificada na Premier League como uma possível falta ou um possível cartão amarelo, mas na maioria das outras competições, incluindo a atual Copa do Mundo, é muito provável que o árbitro assistente de vídeo intervenha, tornando o cartão vermelho inevitável.
O dilema das estrelas da Premier League
Participam do torneio, realizado no México, no Canadá e nos Estados Unidos, 182 jogadores da Premier League, todos acostumados à natureza altamente competitiva dessa liga, onde os árbitros são ativamente incentivados a permitir um estilo de jogo que se baseia mais na força física.
Os árbitros na Inglaterra permitem entradas fortes e contato na parte superior do corpo mais do que em qualquer outro lugar do mundo, o que representa uma parte importante do sucesso da liga e de sua enorme audiência global.
Esses jogadores terão que se adaptar rapidamente à forma como as partidas serão conduzidas pelos árbitros no próximo mês, já que os choques fortes muitas vezes resultarão em faltas, mesmo que a bola seja recuperada, e o critério para a aplicação de cartões amarelos será mais rigoroso.
Com base no que aconteceu na Cidade do México, os jogadores que entrarem em confrontos intensos com seus adversários devem evitar usar as mãos, enquanto qualquer jogador que entrar com toda a força e velocidade correrá um grande risco se houver contato forte com qualquer coisa que não seja a bola.
- AFP
O desafio de falar para o público
Os relatórios arbitrais confirmaram a necessidade urgente de que a comunicação entre os árbitros seja mais concisa e clara.
Os árbitros esperam poder manter seus cartões no bolso, especialmente porque qualquer expulsão resultante de uma revisão do VAR os obriga a se dirigir ao público no estádio e através das telas de televisão em todo o mundo para explicar sua decisão final.
O árbitro Sampaio, cujo inglês não é sua língua materna, mostrou-se claramente hesitante e sem jeito ao tentar encontrar as palavras certas para descrever as jogadas que acabara de ver, o que tornou a cena dolorosa de assistir e acabou gerando mais confusão em vez de esclarecer a situação.
O jornal explicou que, quando a ideia desses anúncios arbitrais foi apresentada pela primeira vez, exigiu-se que os árbitros seguissem o modelo utilizado na Liga Americana de Futebol Americano, em que o anúncio é breve e direto, como se diria, neste caso: “Jogador da África do Sul nº 11, conduta violenta, cartão vermelho, falta a favor do México”, e embora esse estilo possa carecer de detalhes precisos, todos entenderiam o essencial e a partida continuaria.
Atualmente, os árbitros são obrigados a dar explicações mais detalhadas, algo que já parecia difícil para Sampaio em português e se mostrou quase impossível em inglês.
O critério da “visibilidade na superfície da Lua”
Atualmente, surgem questionamentos nos círculos esportivos sobre a real necessidade de alterar as regras relativas à proibição de oportunidades claras de gol.
No que diz respeito à regra que proíbe oportunidades claras de gol, o jornal questionou a utilidade de expulsar jogadores por essa infração, manifestando sua preferência por que o árbitro marque um pênalti independentemente do local onde a falta foi cometida, já que isso restituiria a oportunidade de que a equipe adversária foi privada.
O “The Athletic” acrescentou que essa medida poderia impedir que jogadores como Montes cometessem tais erros graves desde o início, levando-os a confiar mais em seus goleiros, que têm maior chance de defender a bola em confrontos diretos frente a gol do que em cobranças de pênalti.
Ela observou que o padrão para expulsar jogadores na Premier League é mais rigoroso do que em qualquer outro lugar do mundo, assim como para qualquer outro tipo de cartão vermelho, já que, em determinado momento, as diretrizes determinavam que os árbitros de vídeo só deveriam intervir se a infração fosse tão clara que pudesse ser vista da Lua.
- AFP
Casos semelhantes da Premier League
A Premier League testemunhou, na última temporada, dois casos em que uma chance clara de gol foi impedida em uma área do campo semelhante àquela em que ocorreu o incidente na partida de abertura da Copa do Mundo.
O primeiro caso ocorreu no Selhurst Park, em maio passado, quando Marcus Sinisi, do Bournemouth, derrubou Ismaïla Sarr, do Crystal Palace. O árbitro Gard Gillett marcou falta e deu cartão amarelo, enquanto o árbitro assistente de vídeo, Alex Chilovitch, recomendou cartão vermelho, mas Gillett rejeitou a recomendação e manteve sua decisão original.
A Comissão de Casos Arbitrais, que avalia o desempenho dos árbitros, votou por 3 a 2 que o árbitro errou ao não expulsar Sinisi e, pela mesma proporção, considerou que o árbitro assistente de vídeo estava certo ao recomendar o cartão vermelho.
O segundo caso ocorreu no dia de Ano Novo, quando o zagueiro do Tottenham Hotspur, Cristian Romero, derrubou Igor Thiago, jogador do Brentford.
Na ocasião, a equipe de arbitragem considerou erroneamente que a jogada era legal e ordenou a continuação do jogo; Chilovitch foi novamente o árbitro assistente de vídeo nessa jogada, mas decidiu não intervir.
A Comissão de Casos Arbitrais se reuniu mais uma vez e votou por 3 a 2 que a decisão tomada em campo estava errada e que Romero deveria ter sido expulso. A comissão informou a Chilovitch que ele deveria ter intervindo, uma vez que havia um erro claro e evidente.
Essa divisão acirrada na votação mostra que as decisões arbitrais muitas vezes não são totalmente corretas ou totalmente erradas, mas ficam em uma zona cinzenta delicada com a qual os árbitros precisam lidar com cautela.