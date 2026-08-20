Cole foi direto em sua avaliação do valor, afirmando que uma taxa justa pelo atacante português seria de cerca de metade do preço atual pedido pelo Chelsea.

Em entrevista à Paddy Power, Cole disse: "£100 milhões é simplesmente um valor um pouco ridículo. Os sauditas provavelmente vão pagar isso porque dinheiro não é problema para eles, mas eu não acho que o Manchester City pagaria £100 milhões por Pedro Neto.

"Acho que há muito dinheiro saudita dentro do consórcio que administra o Chelsea, então quem sabe se o Chelsea está esperando por £100 milhões sabendo que os sauditas vão aparecer. Não acho que uma pessoa sensata do futebol pague £100 milhões por Pedro Neto. Eu o avalio na metade disso, em torno de £50-60 milhões."