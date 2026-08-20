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Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Yosua Arya

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'Ridículo!' - Joe Cole detona a pedida de £ 100 milhões do Chelsea por estrela do clube

Chelsea
P. Neto
Premier League

O ex-ponta do Chelsea Joe Cole descreveu a avaliação de £ 100 milhões do clube para Pedro Neto como "ridícula". Ele insistiu que nenhuma pessoa sensata do futebol pagaria esse valor, embora tenha admitido que clubes da Arábia Saudita poderiam ficar tentados a atingir o preço pedido.

  • Cole critica preço pedido de £ 100 milhões por Neto

    Cole questionou fortemente a avaliação otimista do Chelsea de £ 100 milhões pelo ponta Neto. O ex-internacional da Inglaterra acredita que o valor pedido pelo clube é completamente irreal para os principais interessados da Europa. O internacional português segue gerando especulações de transferência. No entanto, Cole insiste que os dirigentes de Stamford Bridge fixaram seu preço muito acima do verdadeiro valor de mercado do jogador.

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  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    "Nenhuma pessoa sensata paga £ 100 milhões"

    Cole foi direto em sua avaliação do valor, afirmando que uma taxa justa pelo atacante português seria de cerca de metade do preço atual pedido pelo Chelsea.

    Em entrevista à Paddy Power, Cole disse: "£100 milhões é simplesmente um valor um pouco ridículo. Os sauditas provavelmente vão pagar isso porque dinheiro não é problema para eles, mas eu não acho que o Manchester City pagaria £100 milhões por Pedro Neto.

    "Acho que há muito dinheiro saudita dentro do consórcio que administra o Chelsea, então quem sabe se o Chelsea está esperando por £100 milhões sabendo que os sauditas vão aparecer. Não acho que uma pessoa sensata do futebol pague £100 milhões por Pedro Neto. Eu o avalio na metade disso, em torno de £50-60 milhões."

  • Versatilidade tática

    Apesar de sua crítica contundente à avaliação, Cole mantém enorme admiração pela capacidade técnica de Neto e por sua ética de trabalho em campo. Ele destacou a flexibilidade tática do astro português como um grande trunfo para qualquer elenco.

    "Eu gosto muito dele como jogador. Parece um bom lutador e um verdadeiro guerreiro", explicou Cole. "Ele pode jogar pela esquerda e pela direita, até como ala, se for necessário ali. Muitas qualidades, e agora também é um jogador experiente da Premier League."

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  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-REAL SOCIEDADAFP

    Mais uma temporada em Stamford Bridge?

    Com o início da temporada da Premier League amanhã à noite, o Chelsea agora precisa decidir se continua esperando por um comprador de £ 100 milhões ou se passa a focar na integração de Neto aos planos do time principal.

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