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Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

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Richarlison salva Tudor nos acréscimos em Liverpool, mas o Tottenham ainda não está fora de perigo: primeiro ponto para o ex-técnico da Juventus, que antes da partida confundiu um de seus assistentes com Slot

O Liverpool sofreu um gol do atacante brasileiro aos 90 minutos, mas Tudor continua em uma situação delicada.

Igor Tudor assumiu o comando do Tottenham há cerca de um mês, mas a virada nunca aconteceu e, pelo contrário, nas últimas horas chegam da Inglaterra rumores de uma nova troca de técnico para os Spurs. Três derrotas em três jogos no campeonato contra Arsenal, Fulham e Crystal Palace, além da pesada goleada sofrida na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid por 5 a 2. 

Episódio engraçado na pré-jogo: confundido por sua careca, Tudor cumprimenta Allan Dixon (um membro da comissão técnica do Tottenham) convencido de que ele é o técnico do Liverpool, Arne Slot, a quem ele encontra mais tarde. 

Tudor chegou ao complicado desafio de hoje em Anfield contra o Liverpool já em sua última chance. Um jogo complicado para Vicario e seus companheiros, que ficaram atrás no placar logo aos 18 minutos. A quinta derrota consecutiva para o ex-técnico da Juve parecia iminente, mas, no melhor momento, na prorrogação, veio o primeiro ponto no campeonato, que, no entanto, não afasta o Tottenham da zona de rebaixamento.

  • RICHARLISON SALVA TUDOR

    O clima estava tenso no norte de Londres, onde os rumores já apontavam, na véspera do confronto contra o Liverpool, para uma desconfiança generalizada dos jogadores em relação ao novo técnico Tudor. Após o 1 a 0 dos Reds, marcado por Szoboszlai, porém, o Tottenham reagiu e, aos 90 minutos, Richarlison marcou um gol de peso para a luta pela permanência dos Spurs. Lançamento longo de Vicario, controle e assistência de Kolo Muani, e gol do próprio atacante brasileiro, que bateu no seu poste, passando por Alisson. Comemoração com os punhos cerrados, mas contida, para Tudor, que sabe que o caminho do Tottenham ainda é longo.

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