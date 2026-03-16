Igor Tudor assumiu o comando do Tottenham há cerca de um mês, mas a virada nunca aconteceu e, pelo contrário, nas últimas horas chegam da Inglaterra rumores de uma nova troca de técnico para os Spurs. Três derrotas em três jogos no campeonato contra Arsenal, Fulham e Crystal Palace, além da pesada goleada sofrida na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid por 5 a 2.

Episódio engraçado na pré-jogo: confundido por sua careca, Tudor cumprimenta Allan Dixon (um membro da comissão técnica do Tottenham) convencido de que ele é o técnico do Liverpool, Arne Slot, a quem ele encontra mais tarde.

Tudor chegou ao complicado desafio de hoje em Anfield contra o Liverpool já em sua última chance. Um jogo complicado para Vicario e seus companheiros, que ficaram atrás no placar logo aos 18 minutos. A quinta derrota consecutiva para o ex-técnico da Juve parecia iminente, mas, no melhor momento, na prorrogação, veio o primeiro ponto no campeonato, que, no entanto, não afasta o Tottenham da zona de rebaixamento.