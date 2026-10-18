O atacante de 29 anos não joga pela equipe principal desde a derrota por 3 a 0 para o Brentford, em agosto. Após tentativas frustradas de transferência no verão para o ex-clube Everton e para o clube brasileiro Vasco da Gama, ele acabou ficando fora da lista de 25 jogadores do Tottenham para a Premier League.

Rebaixado à equipe sub-21, o atacante disputou recentemente a Jersey Mike's Trophy. Ele marcou no empate por 2 a 2 com o Cheltenham Town na terça-feira e depois converteu um pênalti na disputa que terminou com derrota por 7 a 6.

Apesar de seu afastamento da equipe principal nas competições nacionais, o brasileiro foi elogiado pela postura profissional durante a partida da equipe de base. Ele dedicou tempo a tirar fotos com torcedores e dar autógrafos, embora seu futuro a longo prazo no norte de Londres continue bastante incerto.



