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Richarlison revida! Deixado de lado no Tottenham, jogador volta a alfinetar Roberto De Zerbi em público após intervenção de Duncan Ferguson
Afastamento do time principal e rebaixamento à equipe sub-21
O atacante de 29 anos não joga pela equipe principal desde a derrota por 3 a 0 para o Brentford, em agosto. Após tentativas frustradas de transferência no verão para o ex-clube Everton e para o clube brasileiro Vasco da Gama, ele acabou ficando fora da lista de 25 jogadores do Tottenham para a Premier League.
Rebaixado à equipe sub-21, o atacante disputou recentemente a Jersey Mike's Trophy. Ele marcou no empate por 2 a 2 com o Cheltenham Town na terça-feira e depois converteu um pênalti na disputa que terminou com derrota por 7 a 6.
Apesar de seu afastamento da equipe principal nas competições nacionais, o brasileiro foi elogiado pela postura profissional durante a partida da equipe de base. Ele dedicou tempo a tirar fotos com torcedores e dar autógrafos, embora seu futuro a longo prazo no norte de Londres continue bastante incerto.
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Ferguson cobra explicações sobre o tratamento dado pelo Tottenham
A situação chamou a atenção do ídolo do Everton Duncan Ferguson, que treinou o atacante durante uma passagem como técnico interino em Goodison Park. Em participação no podcast Overlap Daily, o escocês questionou a lógica de deixar de lado um jogador desse nível.
“Não sei o que o técnico do Tottenham fez”, disse Ferguson. “Não sei se eles tiveram uma briga feia e, conhecendo o Richy, provavelmente tiveram. Mas é preciso acolhê-lo, dizer: ‘Vamos lá, Richy’, e trazê-lo de volta ao time.”
Ferguson acrescentou que uma medida disciplinar tão severa raramente se justifica. “Você não deixa um jogador assim de fora a menos que tenha acontecido um verdadeiro assassinato: ele tenha dado um soco no técnico ou tenha havido uma briga séria no campo de treinamento. Richarlison é um bom jogador, e o Tottenham não é tão bom assim, é?”
O apoio público claramente teve impacto no atacante, que vinha perdendo espaço. Em seu story no Instagram, ele logo mandou uma indireta sutil ao atual treinador: “Obrigado, @duncan9ferguson, você tem razão.”
De Zerbi lava as mãos em relação à novela do atacante
Ao falar com a imprensa no Hotspur Way, na manhã de domingo, De Zerbi foi questionado, como era de se esperar, sobre a atividade nas redes sociais. O técnico italiano se distanciou de forma categórica da polêmica, sugerindo que a decisão de deixar o atacante de fora partiu da diretoria, e não da comissão técnica.
“Isso não é mais problema meu”, disse De Zerbi aos jornalistas. “Vocês têm de perguntar ao Vinai ou ao Johan. Não é problema meu. Sei que, como treinador, tenho de apoiar e assumir a responsabilidade, mesmo quando ela não é minha. Não tomei nenhuma decisão nessa situação.”
O técnico do Tottenham também deixou claro que está disposto a conversar em particular com o jogador, caso ele queira. “Se ele quiser falar comigo, pode me encontrar no meu escritório das 8h30 até a noite. Mas não quero falar mais sobre isso porque meu foco está no jogo contra o Coventry.”
- Mark Pain
Tottenham, sob pressão, tem pela frente teste decisivo contra o Coventry
O Tottenham agora precisa deixar de lado o barulho externo enquanto se prepara para receber o recém-promovido Coventry City na noite de segunda-feira. A equipe de De Zerbi precisa urgentemente de uma vitória para aliviar a pressão crescente e ganhar embalo após começar a campanha na Premier League sem vencer.
Para o atacante afastado, o futuro imediato parece sombrio. A menos que uma saída em janeiro se concretize, ele continuará sem poder disputar partidas do campeonato e totalmente fora dos planos para as competições de copa, restando-lhe apenas o futebol das categorias de base para jogar competitivamente.
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