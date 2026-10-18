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Brentford v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduzido por

Richarlison revida! Deixado de lado no Tottenham, jogador volta a alfinetar Roberto De Zerbi em público após intervenção de Duncan Ferguson

Richarlison
Tottenham
R. De Zerbi
Premier League

Richarlison usou as redes sociais para reacender uma desavença pública com Roberto De Zerbi, técnico do Tottenham, após ser afastado do elenco principal. O jogador da seleção brasileira, que ficou fora da lista de inscritos do clube na Premier League, parece ter chegado ao limite com sua situação atual no norte de Londres.

  • Afastamento do time principal e rebaixamento à equipe sub-21

    O atacante de 29 anos não joga pela equipe principal desde a derrota por 3 a 0 para o Brentford, em agosto. Após tentativas frustradas de transferência no verão para o ex-clube Everton e para o clube brasileiro Vasco da Gama, ele acabou ficando fora da lista de 25 jogadores do Tottenham para a Premier League.

    Rebaixado à equipe sub-21, o atacante disputou recentemente a Jersey Mike's Trophy. Ele marcou no empate por 2 a 2 com o Cheltenham Town na terça-feira e depois converteu um pênalti na disputa que terminou com derrota por 7 a 6.

    Apesar de seu afastamento da equipe principal nas competições nacionais, o brasileiro foi elogiado pela postura profissional durante a partida da equipe de base. Ele dedicou tempo a tirar fotos com torcedores e dar autógrafos, embora seu futuro a longo prazo no norte de Londres continue bastante incerto.


  • Tottenham Hotspur v TSG Hoffenheim - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Ferguson cobra explicações sobre o tratamento dado pelo Tottenham

    A situação chamou a atenção do ídolo do Everton Duncan Ferguson, que treinou o atacante durante uma passagem como técnico interino em Goodison Park. Em participação no podcast Overlap Daily, o escocês questionou a lógica de deixar de lado um jogador desse nível.

    “Não sei o que o técnico do Tottenham fez”, disse Ferguson. “Não sei se eles tiveram uma briga feia e, conhecendo o Richy, provavelmente tiveram. Mas é preciso acolhê-lo, dizer: ‘Vamos lá, Richy’, e trazê-lo de volta ao time.”

    Ferguson acrescentou que uma medida disciplinar tão severa raramente se justifica. “Você não deixa um jogador assim de fora a menos que tenha acontecido um verdadeiro assassinato: ele tenha dado um soco no técnico ou tenha havido uma briga séria no campo de treinamento. Richarlison é um bom jogador, e o Tottenham não é tão bom assim, é?”

    O apoio público claramente teve impacto no atacante, que vinha perdendo espaço. Em seu story no Instagram, ele logo mandou uma indireta sutil ao atual treinador: “Obrigado, @duncan9ferguson, você tem razão.”



  • De Zerbi lava as mãos em relação à novela do atacante

    Ao falar com a imprensa no Hotspur Way, na manhã de domingo, De Zerbi foi questionado, como era de se esperar, sobre a atividade nas redes sociais. O técnico italiano se distanciou de forma categórica da polêmica, sugerindo que a decisão de deixar o atacante de fora partiu da diretoria, e não da comissão técnica.

    “Isso não é mais problema meu”, disse De Zerbi aos jornalistas. “Vocês têm de perguntar ao Vinai ou ao Johan. Não é problema meu. Sei que, como treinador, tenho de apoiar e assumir a responsabilidade, mesmo quando ela não é minha. Não tomei nenhuma decisão nessa situação.”

    O técnico do Tottenham também deixou claro que está disposto a conversar em particular com o jogador, caso ele queira. “Se ele quiser falar comigo, pode me encontrar no meu escritório das 8h30 até a noite. Mas não quero falar mais sobre isso porque meu foco está no jogo contra o Coventry.”


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  • imago-sport-1084462807.jpgMark Pain

    Tottenham, sob pressão, tem pela frente teste decisivo contra o Coventry

    O Tottenham agora precisa deixar de lado o barulho externo enquanto se prepara para receber o recém-promovido Coventry City na noite de segunda-feira. A equipe de De Zerbi precisa urgentemente de uma vitória para aliviar a pressão crescente e ganhar embalo após começar a campanha na Premier League sem vencer.

    Para o atacante afastado, o futuro imediato parece sombrio. A menos que uma saída em janeiro se concretize, ele continuará sem poder disputar partidas do campeonato e totalmente fora dos planos para as competições de copa, restando-lhe apenas o futebol das categorias de base para jogar competitivamente.

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19 de out. de 2026

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