Richarlison revela várias tentativas frustradas de transferência para o PSG e o desejo de jogar ao lado de Neymar durante as negociações pela saída de Kylian Mbappé

Richarlison revelou os bastidores do drama que quase o levou a trocar a Premier League pela Ligue 1. O jogador de 28 anos, que se transferiu do Everton para o Tottenham no verão de 2022 por um valor em torno de 50 milhões de libras, explicou que sua possível transferência para a capital francesa estava diretamente ligada às longas negociações envolvendo Mbappé e sua eventual saída para o Real Madrid.

Em entrevista à France Football sobre o quão perto esteve da transferência, Richarlison disse: “Tive contato com o PSG em várias ocasiões. Sempre que Mbappé estava prestes a sair, os dirigentes me procuravam. Certa vez, meu agente chegou a ir até os escritórios em Paris para discutir o assunto.”