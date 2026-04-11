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Richarlison revela várias tentativas frustradas de transferência para o PSG e o desejo de jogar ao lado de Neymar durante as negociações pela saída de Kylian Mbappé
A ligação de Mbappé com Paris
Richarlison revelou os bastidores do drama que quase o levou a trocar a Premier League pela Ligue 1. O jogador de 28 anos, que se transferiu do Everton para o Tottenham no verão de 2022 por um valor em torno de 50 milhões de libras, explicou que sua possível transferência para a capital francesa estava diretamente ligada às longas negociações envolvendo Mbappé e sua eventual saída para o Real Madrid.
Em entrevista à France Football sobre o quão perto esteve da transferência, Richarlison disse: “Tive contato com o PSG em várias ocasiões. Sempre que Mbappé estava prestes a sair, os dirigentes me procuravam. Certa vez, meu agente chegou a ir até os escritórios em Paris para discutir o assunto.”
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Em busca do sonho de jogar com o Neymar
Uma transferência para o PSG teria representado mais do que apenas um salto de nível para Richarlison; era uma chance de alinhar sua carreira nos clubes com a de seu ídolo na seleção. O atacante do Tottenham nunca escondeu sua admiração por Neymar — que deixou Paris para jogar pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, no verão de 2023 —, chegando até a incluir o ex-jogador do Barcelona em uma enorme tatuagem em forma de mural nas costas.
Richarlison admitiu que a perspectiva de jogar com seu compatriota foi um grande fator motivador durante as negociações. “Eu queria ir para lá, conversamos sobre isso com o Neymar durante as convocações da Seleção. Infelizmente, não deu certo, é uma pena. Teria sido incrível jogar em Paris com ele e os outros brasileiros”, confessou.
Uma homenagem às lendas brasileiras
A obsessão do atacante pela história da Seleção está literalmente gravada em sua pele. Além das transferências que não deram certo, Richarlison falou sobre a famosa tatuagem que o retrata ao lado de Neymar e do lendário Ronaldo, destacando o profundo respeito que nutre por aqueles que vestiram a camisa amarela antes dele.
Explicando a homenagem permanente, ele disse: “Amo o Neymar de todo o coração. Tatuou o rosto do Neymar nas minhas costas. Também tenho a assinatura do Ronaldo e do Pelé. Um dia, o Pelé me disse que eu tinha feito o Brasil sorrir. Vindo do Rei, foi mágico. Tatuou essa frase nas minhas costas, com a dedicatória dele.”
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Incerteza no Tottenham e além
Embora os sonhos com o PSG não tenham se concretizado, Richarlison encontra-se agora em uma situação difícil no Tottenham. Apesar de ter marcado nove gols nesta temporada, o Spurs luta atualmente contra o rebaixamento na Premier League, enquanto se prepara para a nova gestão do técnico Roberto De Zerbi.
Seu futuro na seleção também permanece incerto rumo à Copa do Mundo de 2026. Tendo ficado de fora dos últimos treinamentos e sem jogar pelo Brasil desde outubro, o jogador que já foi visto como o sucessor das lendas que carregava nas costas enfrenta uma batalha difícil para reconquistar seu lugar na seleção.