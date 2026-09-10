Richarlison está explorando ativamente vias legais junto à FIFA para rescindir seu atual contrato com o Tottenham Hotspur, segundo a talkSPORT. O jogador de 29 anos foi deixado fora da lista de 25 atletas do clube para a temporada da Premier League e atualmente está treinando com o time sub-21.

O internacional brasileiro acredita que esse rebaixamento lhe dá fundamentos legítimos para encerrar seu contrato, apesar de ainda ter um ano restante. Depois de ter começado como titular na derrota do Tottenham fora de casa para o Brentford na rodada de abertura, ele agora pode já ter feito seu último jogo pelo clube enquanto busca uma saída imediata.