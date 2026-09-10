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Richarlison recorre à Fifa em uma tentativa drástica de rescindir seu contrato com o Tottenham Hotspur
Richarlison busca saída do Tottenham via Fifa
Richarlison está explorando ativamente vias legais junto à FIFA para rescindir seu atual contrato com o Tottenham Hotspur, segundo a talkSPORT. O jogador de 29 anos foi deixado fora da lista de 25 atletas do clube para a temporada da Premier League e atualmente está treinando com o time sub-21.
O internacional brasileiro acredita que esse rebaixamento lhe dá fundamentos legítimos para encerrar seu contrato, apesar de ainda ter um ano restante. Depois de ter começado como titular na derrota do Tottenham fora de casa para o Brentford na rodada de abertura, ele agora pode já ter feito seu último jogo pelo clube enquanto busca uma saída imediata.
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Frustrações no mercado de transferências e estatísticas da carreira
Antes de explorar um retorno à sua terra natal com o Vasco da Gama, o atacante foi fortemente ligado a uma volta ao Everton durante a janela de verão. Ele teve uma passagem bem-sucedida de quatro anos em Merseyside, marcando 53 gols em 152 jogos, mas acabou rejeitando a chance de se juntar a David Moyes.
Em vez disso, ele publicou um comunicado nas redes sociais declarando o Everton como seu time favorito, ao mesmo tempo em que criticou a condução das negociações por parte do Tottenham. Em todas as competições, Richarlison soma 32 gols em 134 partidas pelo Tottenham, mas esse capítulo agora parece estar chegando ao fim de forma abrupta.
Jordan alerta para precedente contratual perigoso
O ex-dono do Crystal Palace, Simon Jordan, reagiu de forma contundente à notícia na talkSPORT, alertando que essa situação pode criar um precedente perigoso para o esporte. Jordan questionou a postura do jogador, dizendo: "Ele foi rebaixado agora para o sub-21, não foi? O que eles vão citar é algum grau de chance esportiva que o permita ter seu contrato [rescindido]. Acho que seria trágico se fizessem isso, porque significaria que os jogadores poderiam fazer o que quisessem. Eles podem ser péssimos e não sofrer consequência alguma, podem ter uma disciplina terrível e um comportamento terrível e não haver consequência por isso."
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O que vem a seguir para Richarlison e o Tottenham?
Daqui para frente, Richarlison supostamente espera repetir o sucesso do compatriota Renan Lodi, que usou com sucesso a intervenção da Fifa para rescindir seu contrato com o Al Hilal no ano passado. Se a entidade máxima do futebol acolher sua reivindicação, o atacante poderá se juntar oficialmente ao Vasco da Gama fora da janela de transferências. O Tottenham agora precisa decidir se vai contestar o caso ou negociar uma rescisão em comum acordo para evitar uma longa batalha judicial.
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