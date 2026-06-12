Getty
Traduzido por
Richarlison pode ser uma “vítima colateral” na grande janela de transferências do Tottenham, enquanto ex-jogador do clube prevê quantas contratações Roberto De Zerbi vai querer
O Spurs foi arrastado para a briga contra o rebaixamento
Ange Postecoglou pôs fim a uma espera de 17 anos por um título importante ao conquistar a Liga Europa em 2025, mas o time terminou em 17º lugar no campeonato nacional. Em 2025-26, o time voltou a cair nessa posição, logo acima da zona de rebaixamento da Premier League.
O Spurs — depois de ter trocado Thomas Frank e Igor Tudor no comando — acabou conseguindo se manter na primeira divisão, com o enigmático técnico italiano De Zerbi cumprindo sua missão inicial.
- Getty
O histórico de Richarlison no Tottenham: gols e partidas
É preciso agora criar um impulso para o futuro, já que a permanência entre os lendários “Seis Grandes” levanta muitas questões incômodas, exigindo contratações inteligentes em 2026 para corrigir as falhas das últimas janelas de transferências, investindo mais recursos em problemas de longa data.
Fundos úteis serão levantados com as vendas, com algumas figuras de destaque previstas para serem encaminhadas para a saída. Há grandes chances de que o atacante sul-americano Richarlison faça parte desse grupo.
Contratado por 50 milhões de libras (67 milhões de dólares) do Everton em 2022, o atacante de 29 anos marcou apenas 32 gols em 133 partidas. Ele conseguiu 11 gols cruciais na Premier League ao ajudar na luta pela permanência na primeira divisão, mas espera-se mais daqueles que ocupam a posição de atacante central.
Richarlison será vendido na janela de transferências de verão?
Tendo isso em mente, e considerando que faltam apenas 12 meses para o término do contrato de Richarlison, será que chegou a hora de transferir o jogador da seleção brasileira e reinvestir em outras áreas, enquanto ainda é possível exigir uma quantia considerável por ele?
Quando essa pergunta foi feita a Murphy, o ex-meio-campista do Spurs — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a NetBet para apostas na Copa do Mundo — disse: “Acho que sim. O problema é que [Dominic] Solanke tem muitas qualidades que De Zerbi gostaria de ver. De Zerbi adora a pressão alta e gosta de um futebol intenso. Solanke, no seu melhor, é brilhante nisso, mas simplesmente não consegue se manter em forma. Quando você analisa isso, e obviamente ele não está ficando mais jovem, acho que De Zerbi vai trazer um atacante.
“Provavelmente acho que Richarlison pode ser uma vítima colateral disso, porque ele não tem realmente o apoio dos torcedores. Ele dá o seu melhor. Ele não tem a qualidade que os torcedores do Tottenham querem ver na linha de frente. Acho que um atacante inevitavelmente vai chegar.”
Murphy acrescentou sobre o número mínimo de reforços que o Spurs espera receber em um verão que se configura como mais um período movimentado e extremamente importante: “Acho que De Zerbi vai querer trazer pelo menos quatro, talvez mais, mas provavelmente para a espinha dorsal do time. Sei que eles trouxeram [Marcos] Senesi, que é um profissional experiente na Premier League, um excelente distribuidor de bola, que sabe lançar para a frente.”
- Getty/GOAL
Senesi já assinou contrato, enquanto o Spurs busca mais reforços
O zagueiro argentino Senesi, que se juntará oficialmente ao Spurs em 1º de julho, foi contratado como jogador sem vínculo — o que significa que não houve qualquer gasto do fundo de transferências. Ele trará mais experiência de alto nível para o elenco de De Zerbi, após uma passagem de quatro anos pelo Bournemouth.
Outros alvos já devem ter sido identificados pelos dirigentes do Tottenham Hotspur Stadium. É provável que um artilheiro comprovado figure com destaque nessa lista de compras, com qualquer negociação que envie Richarlison para novos desafios ajudando a liberar espaço para outro potencial decisivo se juntar às fileiras de um clube que espera começar a olhar para cima mais uma vez — em vez de lançar olhares ansiosos por cima dos ombros coletivos.