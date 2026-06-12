Richarlison pode ser uma “vítima colateral” na grande janela de transferências do Tottenham, enquanto ex-jogador do clube prevê quantas contratações Roberto De Zerbi vai querer

Tendo isso em mente, e considerando que faltam apenas 12 meses para o término do contrato de Richarlison, será que chegou a hora de transferir o jogador da seleção brasileira e reinvestir em outras áreas, enquanto ainda é possível exigir uma quantia considerável por ele?

Quando essa pergunta foi feita a Murphy, o ex-meio-campista do Spurs — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a NetBet para apostas na Copa do Mundo — disse: “Acho que sim. O problema é que [Dominic] Solanke tem muitas qualidades que De Zerbi gostaria de ver. De Zerbi adora a pressão alta e gosta de um futebol intenso. Solanke, no seu melhor, é brilhante nisso, mas simplesmente não consegue se manter em forma. Quando você analisa isso, e obviamente ele não está ficando mais jovem, acho que De Zerbi vai trazer um atacante.

“Provavelmente acho que Richarlison pode ser uma vítima colateral disso, porque ele não tem realmente o apoio dos torcedores. Ele dá o seu melhor. Ele não tem a qualidade que os torcedores do Tottenham querem ver na linha de frente. Acho que um atacante inevitavelmente vai chegar.”

Murphy acrescentou sobre o número mínimo de reforços que o Spurs espera receber em um verão que se configura como mais um período movimentado e extremamente importante: “Acho que De Zerbi vai querer trazer pelo menos quatro, talvez mais, mas provavelmente para a espinha dorsal do time. Sei que eles trouxeram [Marcos] Senesi, que é um profissional experiente na Premier League, um excelente distribuidor de bola, que sabe lançar para a frente.”