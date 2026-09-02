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Tottenham Hotspur v TSG Hoffenheim - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

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Richarlison na Turquia? Trabzonspor faz abordagem sem sucesso por atacante do Tottenham

Richarlison
Tottenham
Trabzonspor
Campeonato Turco
Premier League

O Trabzonspor viu fracassar uma tentativa ousada de tirar Richarlison do Tottenham Hotspur enquanto a janela de transferências da Turquia entra em seus momentos finais. O clube da Super Lig fez uma investida sem sucesso pelo atacante brasileiro, enquanto busca reforçar suas opções ofensivas após um período de mudanças significativas tanto em campo quanto no comando técnico.

  • Trabzonspor faz proposta ambiciosa

    O Trabzonspor viu uma proposta relâmpago de 24 horas por Richarlison ser recusada, segundo o The Athletic. O clube está ansioso para reforçar seu elenco com outro nome de peso após a chegada bombástica de Mohamed Salah, vindo do Liverpool, no início deste verão, aproveitando que a janela de transferências turca permanece aberta até sexta-feira, 4 de setembro, bem depois de o prazo na Inglaterra já ter se encerrado.

    Ainda não se sabe se a equipe da Super Lig fará uma segunda proposta pelo jogador de 29 anos antes do prazo de sexta-feira. Qualquer possível acordo acontece em meio a um momento de instabilidade interna no Trabzonspor, que atualmente busca estabilidade após se separar do técnico Fatih Tekke.

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  • richarlison(C)Getty Images

    Incerteza no Tottenham sob De Zerbi

    Richarlison se vê em uma encruzilhada no Tottenham, depois de já ter manifestado o desejo de buscar um novo desafio durante uma movimentada janela de verão. A chegada do técnico Roberto De Zerbi remodelou o ataque do Tottenham, com a ida por empréstimo de Omar Marmoush, vindo do Manchester City, empurrando o brasileiro ainda mais para baixo na hierarquia do clube do norte de Londres.

    Com apenas 12 meses restantes em seu contrato atual no Tottenham Hotspur Stadium, o atacante vive um momento decisivo. Embora as oportunidades como titular tenham sido difíceis de aparecer nesta temporada, ele segue sendo um ativo importante no papel, depois de ter terminado a última edição da Premier League como o principal artilheiro do clube, com 11 gols.

  • Desafio nas redes sociais do brasileiro

    Um retorno de conto de fadas a Merseyside acabou não se concretizando depois que Richarlison rejeitou os termos pessoais apresentados pelo Everton. Após o fracasso das negociações, o internacional brasileiro recorreu às redes sociais com uma declaração enigmática e inflamável, ressaltando sua intenção absoluta de ditar o próprio destino após um período definido por pressões externas.

    Escrevendo no Instagram, Richarlison afirmou: "Depois de tudo o que passei nos últimos anos, decidi que nunca mais ninguém vai decidir meu futuro por mim. Passei por muitas coisas ruins, e quase todas aconteceram porque decisões foram tomadas por outras pessoas. Pressão, ameaças, retaliação, nada disso me assusta. Já passei por coisas muito piores, acreditem em mim."

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  • Brentford v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Números do Tottenham e cortado do elenco

    Richarlison se juntou ao Tottenham Hotspur vindo do Everton no verão de 2022. Desde sua mudança para o norte de Londres, o atacante brasileiro disputou 134 partidas em todas as competições, com 32 gols marcados e 15 assistências.

    O jogador de 29 anos fez sua única aparição na atual temporada durante a derrota do Tottenham por 3 a 0 para o Brentford. No entanto, ele ficou totalmente fora da lista de relacionados para a partida seguinte e assistiu do lado de fora enquanto o Tottenham sofria uma derrota por 2 a 0 para o Newcastle United.

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