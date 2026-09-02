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Richarlison na Turquia? Trabzonspor faz abordagem sem sucesso por atacante do Tottenham
Trabzonspor faz proposta ambiciosa
O Trabzonspor viu uma proposta relâmpago de 24 horas por Richarlison ser recusada, segundo o The Athletic. O clube está ansioso para reforçar seu elenco com outro nome de peso após a chegada bombástica de Mohamed Salah, vindo do Liverpool, no início deste verão, aproveitando que a janela de transferências turca permanece aberta até sexta-feira, 4 de setembro, bem depois de o prazo na Inglaterra já ter se encerrado.
Ainda não se sabe se a equipe da Super Lig fará uma segunda proposta pelo jogador de 29 anos antes do prazo de sexta-feira. Qualquer possível acordo acontece em meio a um momento de instabilidade interna no Trabzonspor, que atualmente busca estabilidade após se separar do técnico Fatih Tekke.
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Incerteza no Tottenham sob De Zerbi
Richarlison se vê em uma encruzilhada no Tottenham, depois de já ter manifestado o desejo de buscar um novo desafio durante uma movimentada janela de verão. A chegada do técnico Roberto De Zerbi remodelou o ataque do Tottenham, com a ida por empréstimo de Omar Marmoush, vindo do Manchester City, empurrando o brasileiro ainda mais para baixo na hierarquia do clube do norte de Londres.
Com apenas 12 meses restantes em seu contrato atual no Tottenham Hotspur Stadium, o atacante vive um momento decisivo. Embora as oportunidades como titular tenham sido difíceis de aparecer nesta temporada, ele segue sendo um ativo importante no papel, depois de ter terminado a última edição da Premier League como o principal artilheiro do clube, com 11 gols.
Desafio nas redes sociais do brasileiro
Um retorno de conto de fadas a Merseyside acabou não se concretizando depois que Richarlison rejeitou os termos pessoais apresentados pelo Everton. Após o fracasso das negociações, o internacional brasileiro recorreu às redes sociais com uma declaração enigmática e inflamável, ressaltando sua intenção absoluta de ditar o próprio destino após um período definido por pressões externas.
Escrevendo no Instagram, Richarlison afirmou: "Depois de tudo o que passei nos últimos anos, decidi que nunca mais ninguém vai decidir meu futuro por mim. Passei por muitas coisas ruins, e quase todas aconteceram porque decisões foram tomadas por outras pessoas. Pressão, ameaças, retaliação, nada disso me assusta. Já passei por coisas muito piores, acreditem em mim."
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Números do Tottenham e cortado do elenco
Richarlison se juntou ao Tottenham Hotspur vindo do Everton no verão de 2022. Desde sua mudança para o norte de Londres, o atacante brasileiro disputou 134 partidas em todas as competições, com 32 gols marcados e 15 assistências.
O jogador de 29 anos fez sua única aparição na atual temporada durante a derrota do Tottenham por 3 a 0 para o Brentford. No entanto, ele ficou totalmente fora da lista de relacionados para a partida seguinte e assistiu do lado de fora enquanto o Tottenham sofria uma derrota por 2 a 0 para o Newcastle United.
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