O Trabzonspor viu uma proposta relâmpago de 24 horas por Richarlison ser recusada, segundo o The Athletic. O clube está ansioso para reforçar seu elenco com outro nome de peso após a chegada bombástica de Mohamed Salah, vindo do Liverpool, no início deste verão, aproveitando que a janela de transferências turca permanece aberta até sexta-feira, 4 de setembro, bem depois de o prazo na Inglaterra já ter se encerrado.

Ainda não se sabe se a equipe da Super Lig fará uma segunda proposta pelo jogador de 29 anos antes do prazo de sexta-feira. Qualquer possível acordo acontece em meio a um momento de instabilidade interna no Trabzonspor, que atualmente busca estabilidade após se separar do técnico Fatih Tekke.