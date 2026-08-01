O panorama da partida mudou drasticamente quatro minutos após o início do segundo tempo, quando o defensor do Tottenham Danso foi expulso. Danso avaliou mal um passe de Archie Gray, permitindo que Joao Pedro aparecesse para interceptar antes de ser derrubado.

O árbitro Alex King mostrou cartão vermelho direto por impedir uma clara oportunidade de gol, uma decisão rara em partidas de pré-temporada. A expulsão deixou o Tottenham em desvantagem, enquanto o Chelsea assumiu total controle da posse de bola e do território.