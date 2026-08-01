AFP
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Richarlison marca no fim para derrotar o Chelsea de Xabi Alonso, e Tottenham com dez jogadores garante moral da pré-temporada em Sydney
Richarlison marca no fim no dérbi de Sydney
O Chelsea sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Tottenham no Accor Stadium, no segundo compromisso de sua turnê de pré-temporada. Apesar de ter atuado contra dez jogadores durante a maior parte do segundo tempo, a equipe de Alonso foi derrotada por um gol de Richarlison no último minuto. A rivalidade londrina teve um clima genuinamente competitivo desde o apito inicial, com entradas fortes incomuns para um amistoso. Sandro Tonali colocou o Tottenham em vantagem no início, antes de Estevao Willian empatar rapidamente para o Chelsea.
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Cartão vermelho de Danso altera a dinâmica da partida
O panorama da partida mudou drasticamente quatro minutos após o início do segundo tempo, quando o defensor do Tottenham Danso foi expulso. Danso avaliou mal um passe de Archie Gray, permitindo que Joao Pedro aparecesse para interceptar antes de ser derrubado.
O árbitro Alex King mostrou cartão vermelho direto por impedir uma clara oportunidade de gol, uma decisão rara em partidas de pré-temporada. A expulsão deixou o Tottenham em desvantagem, enquanto o Chelsea assumiu total controle da posse de bola e do território.
Kinsky frustra o ataque dominante do Chelsea
Alonso escalou uma equipe titular experiente, com Levi Colwill como capitão, ao lado de Cole Palmer, Joao Pedro e Jamie Gittens. O Chelsea pressionou sem parar após o cartão vermelho, criando inúmeras oportunidades em busca da vantagem.
No entanto, o goleiro do Tottenham, Antonin Kinsky, se mostrou intransponível, parando Estevao, Pedro e Palmer com uma série de grandes defesas. Mesmo quando Rio Kyerematen acertou o travessão para o Tottenham em um raro contra-ataque, o Chelsea continuou avançando em massa.
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Gol no fim castiga o time de Xabi Alonso
Com dez minutos restantes, Alonso fez mudanças amplas no time, colocando em campo jovens e contratações de verão, incluindo Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo e Liam Delap. A série de substituições atrapalhou o ritmo do Chelsea nos minutos finais.
O Tottenham aproveitou nos segundos finais quando Jamie Donley acertou a trave e Richarlison foi o mais rápido na reação para completar o rebote para o gol. O time de Alonso agora buscará refinar sua precisão nos compromissos restantes da turnê antes da nova temporada.
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