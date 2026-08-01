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Yosua Arya

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Richarlison marca no fim para derrotar o Chelsea de Xabi Alonso, e Tottenham com dez jogadores garante moral da pré-temporada em Sydney

Chelsea x Tottenham
Richarlison
Chelsea
Tottenham
Amistosos de clubes
X. Alonso

O Tottenham garantiu uma dramática vitória por 2 a 1 sobre o rival londrino Chelsea, em amistoso de pré-temporada no Accor Stadium, apesar de ter jogado quase todo o segundo tempo com dez homens. Richarlison completou para as redes o gol da vitória nos acréscimos, depois de a equipe de Xabi Alonso ter dominado a partida após a controversa expulsão de Kevin Danso.

  • Richarlison marca no fim no dérbi de Sydney

    O Chelsea sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Tottenham no Accor Stadium, no segundo compromisso de sua turnê de pré-temporada. Apesar de ter atuado contra dez jogadores durante a maior parte do segundo tempo, a equipe de Alonso foi derrotada por um gol de Richarlison no último minuto. A rivalidade londrina teve um clima genuinamente competitivo desde o apito inicial, com entradas fortes incomuns para um amistoso. Sandro Tonali colocou o Tottenham em vantagem no início, antes de Estevao Willian empatar rapidamente para o Chelsea.

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  • Chelsea FC v Tottenham: Sydney Super CupGetty Images Sport

    Cartão vermelho de Danso altera a dinâmica da partida

    O panorama da partida mudou drasticamente quatro minutos após o início do segundo tempo, quando o defensor do Tottenham Danso foi expulso. Danso avaliou mal um passe de Archie Gray, permitindo que Joao Pedro aparecesse para interceptar antes de ser derrubado.

    O árbitro Alex King mostrou cartão vermelho direto por impedir uma clara oportunidade de gol, uma decisão rara em partidas de pré-temporada. A expulsão deixou o Tottenham em desvantagem, enquanto o Chelsea assumiu total controle da posse de bola e do território.

  • Kinsky frustra o ataque dominante do Chelsea

    Alonso escalou uma equipe titular experiente, com Levi Colwill como capitão, ao lado de Cole Palmer, Joao Pedro e Jamie Gittens. O Chelsea pressionou sem parar após o cartão vermelho, criando inúmeras oportunidades em busca da vantagem.

    No entanto, o goleiro do Tottenham, Antonin Kinsky, se mostrou intransponível, parando Estevao, Pedro e Palmer com uma série de grandes defesas. Mesmo quando Rio Kyerematen acertou o travessão para o Tottenham em um raro contra-ataque, o Chelsea continuou avançando em massa.

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  • Chelsea FC v Tottenham: Sydney Super CupGetty Images Sport

    Gol no fim castiga o time de Xabi Alonso

    Com dez minutos restantes, Alonso fez mudanças amplas no time, colocando em campo jovens e contratações de verão, incluindo Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo e Liam Delap. A série de substituições atrapalhou o ritmo do Chelsea nos minutos finais.

    O Tottenham aproveitou nos segundos finais quando Jamie Donley acertou a trave e Richarlison foi o mais rápido na reação para completar o rebote para o gol. O time de Alonso agora buscará refinar sua precisão nos compromissos restantes da turnê antes da nova temporada.

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