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Richarlison ataca o Tottenham enquanto o retorno ao "amado" Everton emperra por amarga disputa financeira
Retorno do Everton esbarra em obstáculo
As negociações pelo retorno de Richarlison ao Goodison Park esfriaram apesar de os dois clubes terem concordado com uma taxa de £ 25 milhões, além de adicionais. O atacante brasileiro, que marcou 53 gols em 152 partidas durante sua passagem anterior pelo Everton, acredita que tem pagamentos pendentes a receber do Tottenham, segundo a Stats Perform. Esse impasse financeiro agora ameaça inviabilizar a transferência proposta antes do fechamento da janela.
- Getty Images Sport
Brasileiro se pronuncia online
O atacante externou sua frustração em uma sequência emocionante de publicações nas redes sociais: "Depois de tudo o que passei nos últimos anos, decidi que NUNCA MAIS ninguém decidiria meu futuro por mim. Passei por muitas coisas ruins durante esse período, e quase todas aconteceram por causa de decisões tomadas por outras pessoas.
"Pressão, ameaças, retaliação, nada disso me assusta. Já passei por coisas piores... acreditem! Sempre deixei claro, em todas as oportunidades, que qualquer mudança minha para outro lugar também teria que ser boa para o clube.
"Se não fosse, eu nunca aceitaria... assim como não aceitei quando tudo aqui estava desmoronando e precisavam de mim. Fiquei e dei a minha vida. Então, espero que tratem minha situação com o mesmo respeito que sempre tive pelo Tottenham e por todas as pessoas que trabalharam comigo durante esse período. Só não tentem decidir por mim."
Atacante esclarece posição sobre o futuro
A disputa surgiu justamente quando o Manchester City atravessou a investida de £ 60 milhões do Tottenham pelo atacante do Everton Iliman Ndiaye com uma proposta de £ 65 milhões, embora as duas transferências estivessem sendo negociadas separadamente. Richarlison reiterou seu desejo de voltar aos Toffees, ao mesmo tempo em que esclareceu sua situação atual: "Se eles chegarem a um acordo entre Tottenham e Everton, vou voltar para o meu amado clube.
"Minha intenção era, de fato, retornar ao lugar onde fui muito feliz, sim, mas as negociações aconteceram apenas da maneira que certas pessoas queriam, e isso não será mais assim. Apesar de toda essa turbulência, tenho contrato com o Tottenham e seguirei à disposição do clube."
- Action Plus
Alternativas em Merseyside começam a tomar forma
Com a negociação por Richarlison seriamente ameaçada, o Everton está perto de um acordo para contratar o internacional dos Estados Unidos Folarin Balogun, que marcou 19 gols pelo Monaco na última temporada. David Moyes quer garantir reforços para o ataque antes do fechamento da janela de transferências para manter o poder de fogo do Everton. Enquanto isso, o Tottenham precisa resolver rapidamente a disputa interna sobre pagamentos para evitar novas distrações fora de campo à medida que a campanha da Premier League se intensifica.
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