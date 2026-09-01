O atacante externou sua frustração em uma sequência emocionante de publicações nas redes sociais: "Depois de tudo o que passei nos últimos anos, decidi que NUNCA MAIS ninguém decidiria meu futuro por mim. Passei por muitas coisas ruins durante esse período, e quase todas aconteceram por causa de decisões tomadas por outras pessoas.

"Pressão, ameaças, retaliação, nada disso me assusta. Já passei por coisas piores... acreditem! Sempre deixei claro, em todas as oportunidades, que qualquer mudança minha para outro lugar também teria que ser boa para o clube.

"Se não fosse, eu nunca aceitaria... assim como não aceitei quando tudo aqui estava desmoronando e precisavam de mim. Fiquei e dei a minha vida. Então, espero que tratem minha situação com o mesmo respeito que sempre tive pelo Tottenham e por todas as pessoas que trabalharam comigo durante esse período. Só não tentem decidir por mim."