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Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Richard Ríos: como o menino que jogava futsal descalço chegou ao coração do Atlético Nacional?

Especiais e Opinião
R. Rios
Al-Ittihad x Al-Nassr
Al-Ittihad
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Campeonato Saudita
Marítimo x Benfica
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Colômbia
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O jogador colombiano tem uma história humana emocionante

Às vezes, a vida se recusa a realizar os seus sonhos, não porque o odeia, mas exatamente pelo contrário: ela o ama e traça para você um caminho com o qual jamais havia sonhado. E essa é a história de vida do colombiano Richard Ríos, o novo meio-campista do Al-Ittihad.

O Al-Ittihad anunciou, na manhã desta quinta-feira, a contratação de Richard Ríos, que chega do Benfica por empréstimo até o fim da atual temporada, sem a existência de cláusula de compra, segundo revelaram relatos da imprensa.

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  • O descalço que preferiu o futsal ao futebol

    Richard Ríos é um jogador de futebol colombiano, que atua no meio-campo, e tem 26 anos, tendo nascido na cidade colombiana de Vegachí no dia 2 de junho de 2000.

    Ríos cresceu em condições extremamente difíceis, o que o fez pensar em praticar um esporte que o ajudasse a sair delas, especificamente o futebol, que ele gostava de acompanhar.

    Mas o menino colombiano não encontrou seu caminho no futebol, diante da competição acirrada que reduzia suas chances de chegar aos níveis mais avançados, o que o levou a decidir jogar futsal.

    Ainda assim, Ríos não escapou daquelas condições difíceis, a ponto de ser obrigado a disputar algumas partidas descalço.

    E apesar de ser um jogador de futsal, ele não conseguiu acompanhar a Copa do Mundo de 2012, realizada na Tailândia, pela televisão, por causa das condições difíceis que cercavam o ambiente em que vivia.

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  • Do futsal para os gramados do futebol

    Ríos seguiu seu caminho no futsal até completar 18 anos, quando essa mesma trajetória se tornou sua porta de entrada para o futebol profissional, ao contrário do que havia planejado no início.

    Isso aconteceu em 2018, quando a seleção colombiana de futsal sub-20 viajou ao Brasil para disputar um torneio amistoso, no qual Ríos demonstrou suas qualidades e seu potencial, a ponto de chamar a atenção de todos os observadores.

    Com base naquele torneio, o clube brasileiro de futebol Flamengo decidiu convocar Ríos para passar por um período de avaliação, antes de contratá-lo oficialmente.

    Naquele momento, a vida de Richard Ríos mudou e sua carreira no futsal chegou ao fim, mas a influência dessa modalidade permanece presente nele até hoje, segundo ele mesmo revelou.

    Ríos afirmou em declarações anteriores ao site oficial da Federação Internacional de Futebol: "A maior parte do que faço em campo vem do futsal, seja colocar o pé na bola, o controle, a posse, lidar com situações de um contra um ou executar os passes de tabela".

    E acrescentou: "Consigo pensar mais rápido do que os outros em espaços reduzidos, e acredito que o futebol envolve muito disso. Essas pequenas batalhas podem ser justamente aquilo que você precisa dominar para vencer a partida".

  • Mundo do futebol: começo difícil

    Em janeiro de 2021, o Flamengo decidiu promover Richard Ríos ao time principal, antes de tomar outra decisão: emprestá-lo ao clube mexicano Mazatlán no verão do mesmo ano.

    No México, o jogador colombiano enfrentou o maior obstáculo de sua carreira, ao sofrer uma lesão no joelho que o afastou dos gramados por 7 meses.

    Com o início da nova temporada, Ríos buscou um novo clube para voltar a jogar, transferindo-se para o Guarani, que disputava a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e, inclusive, lutava para escapar do rebaixamento à terceira divisão.

    Ríos conseguiu salvar o Guarani do rebaixamento e também conseguiu chamar a atenção do Palmeiras, que o contratou em março de 2023, escrevendo com ele uma das mais belas páginas de sua história.

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  • Da segunda divisão à final da Copa América

    O jogador colombiano brilhou pelo Palmeiras e o conduziu à conquista do Campeonato Brasileiro de 2023, tendo disputado no total 138 partidas com a camisa do clube, nas quais marcou 11 gols e deu 10 assistências.

    Por conta dessas atuações, Ríos foi convocado para a seleção da Colômbia pela primeira vez em outubro de 2023 e, menos de um ano depois, viu-se como titular na Copa América 2024.

    Ríos participou de todas as seis partidas e conduziu a seleção da Colômbia à decisão, antes da derrota para a seleção da Argentina por um gol na prorrogação.

    Isso significa que Ríos foi titular na final da Copa América 2024 com a seleção da Colômbia, apenas um ano e meio depois de ser jogador de uma equipe que temia o rebaixamento da segunda divisão brasileira, em uma virada dramática.

  • A dança de Richarlison

    Na Copa América, Richard Ríos chamou a atenção por suas habilidades técnicas e sua alta capacidade, além do gol que marcou na vitória por 5 a 0 sobre o Panamá, nas quartas de final.

    O que chamou a atenção não foi o gol em si, mas a dança com que ele comemorou depois do gol, e que sempre faz ao marcar gols pelas equipes que defende.

    A situação chegou ao ponto de a cidade colombiana de Amalfi organizar um concurso de dança para crianças, com o nome de "Richard Ríos", vencido por quem conseguisse imitar a dança do jogador colombiano que ele executa após marcar gols.

  • Uma passagem rápida do Benfica para o Al-Ittihad

    No verão de 2025, o Benfica decidiu apostar nas qualidades de Richard Ríos, contratando-o do Palmeiras por 16 milhões de euros, segundo revelaram reportagens da imprensa.

    Na última temporada, o jogador colombiano disputou 51 partidas pela equipe portuguesa em diferentes competições, nas quais marcou 8 gols e deu 7 assistências, levando o clube à conquista do título da Supercopa nacional.

    Mas o Benfica não deu continuidade à jornada de Ríos, tendo concordado em emprestá-lo ao Al-Ittihad na atual janela de transferências de verão, ainda que tenha recusado incluir uma cláusula que permitisse opção de compra, a fim de reavê-lo ao término da temporada.

    Ríos terá a missão de fazer a diferença no meio-campo, sobretudo porque a equipe saudita carece de jogadores com os toques especiais que ele possui, em meio à queda de rendimento do craque argelino Houssem Aouar.

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