Ríos seguiu seu caminho no futsal até completar 18 anos, quando essa mesma trajetória se tornou sua porta de entrada para o futebol profissional, ao contrário do que havia planejado no início.

Isso aconteceu em 2018, quando a seleção colombiana de futsal sub-20 viajou ao Brasil para disputar um torneio amistoso, no qual Ríos demonstrou suas qualidades e seu potencial, a ponto de chamar a atenção de todos os observadores.

Com base naquele torneio, o clube brasileiro de futebol Flamengo decidiu convocar Ríos para passar por um período de avaliação, antes de contratá-lo oficialmente.

Naquele momento, a vida de Richard Ríos mudou e sua carreira no futsal chegou ao fim, mas a influência dessa modalidade permanece presente nele até hoje, segundo ele mesmo revelou.

Ríos afirmou em declarações anteriores ao site oficial da Federação Internacional de Futebol: "A maior parte do que faço em campo vem do futsal, seja colocar o pé na bola, o controle, a posse, lidar com situações de um contra um ou executar os passes de tabela".

E acrescentou: "Consigo pensar mais rápido do que os outros em espaços reduzidos, e acredito que o futebol envolve muito disso. Essas pequenas batalhas podem ser justamente aquilo que você precisa dominar para vencer a partida".