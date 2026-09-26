Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Italy v Belgium - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD1Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Riccardo Calafiori manda mensagem desafiadora aos torcedores da Itália enquanto estrela do Arsenal reage à derrota “evitável” para a Bélgica

R. Calafiori
Itália
Itália x Bélgica
Bélgica
Liga das Nações A

Riccardo Calafiori pediu aos companheiros de Itália que olhem para os aspetos positivos após a frustrante derrota por 2 a 0 para a Bélgica na Liga das Nações. O defensor do Arsenal admitiu que a Itália ainda tem muito trabalho pela frente depois de deixar o campo sob vaias dos próprios adeptos.

  • Um começo frustrante para a Itália

    A Itália teve um início muito decepcionante em sua campanha na Liga das Nações, ao ser atropelada pela Bélgica. A Azzurra foi derrotada por 2 a 0 no Stadio Olimpico, em Roma, após uma série de erros defensivos custosos.

    Mika Godts e Dodi Lukebakio castigaram os donos da casa para garantir uma vitória vital para os visitantes, atravessando a linha defensiva em ambas as ocasiões. A derrota marcou um início incrivelmente frustrante da segunda era Roberto Mancini na seleção nacional.

    Apesar da amarga derrota, foi uma noite marcante em nível pessoal para Calafiori. O defensor do Arsenal foi utilizado na lateral esquerda pela primeira vez em sua carreira internacional principal, retornando a uma função que tradicionalmente exerce em nível de clube.

    • Publicidade
  • Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Calafiori pede foco nos pontos positivos

    Após o apito final, Calafiori fez uma avaliação sincera do desempenho desorganizado de sua equipe. O defensor versátil reconheceu as fragilidades defensivas mostradas em campo, mas insistiu que, nos bastidores, o progresso está sendo feito lentamente.

    "Vi uma boa equipe em alguns momentos", disse Calafiori à RAI Sport. "Estamos apenas começando a trabalhar com um novo técnico, mas houve outros aspectos de que eu não gostei: deixamos espaços e sofremos dois gols evitáveis. Precisamos tentar olhar para os aspectos positivos. Há muito trabalho a ser feito, acabamos de começar com um novo técnico, então vamos ver."

  • Tensões transbordam na capital italiana

    A frustração em torno do resultado ficou evidente tanto em campo quanto nas arquibancadas. Um Stadio Olimpico com pouco público deixou seus sentimentos perfeitamente claros, já que a paciência dos torcedores da casa aparentemente se esgotou de vez. A Itália foi fortemente vaiada ao deixar o gramado, uma reação hostil que claramente afetou os jogadores.

    "Isso dói, porque às vezes eu senti a paixão da torcida", admitiu. "Temos que fazer melhor, todos nós sabemos disso, a começar pelo próximo jogo."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Italy v Estonia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Olhando para o próximo desafio crucial

    A Itália agora voltará aos treinamentos para tentar, em caráter de urgência, corrigir as falhas defensivas que lhe custaram tão caro contra a Bélgica. Calafiori e seus companheiros enfrentam uma enorme pressão para apresentar um desempenho muito melhor e reconquistar os torcedores em seu próximo compromisso.

Liga das Nações A
Turquia crest
Turquia
TUR
Itália crest
Itália
ITÁ
Liga das Nações A
Bélgica crest
Bélgica
BÉL
França crest
França
FRA