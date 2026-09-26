A Itália teve um início muito decepcionante em sua campanha na Liga das Nações, ao ser atropelada pela Bélgica. A Azzurra foi derrotada por 2 a 0 no Stadio Olimpico, em Roma, após uma série de erros defensivos custosos.

Mika Godts e Dodi Lukebakio castigaram os donos da casa para garantir uma vitória vital para os visitantes, atravessando a linha defensiva em ambas as ocasiões. A derrota marcou um início incrivelmente frustrante da segunda era Roberto Mancini na seleção nacional.

Apesar da amarga derrota, foi uma noite marcante em nível pessoal para Calafiori. O defensor do Arsenal foi utilizado na lateral esquerda pela primeira vez em sua carreira internacional principal, retornando a uma função que tradicionalmente exerce em nível de clube.