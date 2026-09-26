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Riccardo Calafiori manda mensagem desafiadora aos torcedores da Itália enquanto estrela do Arsenal reage à derrota “evitável” para a Bélgica
Um começo frustrante para a Itália
A Itália teve um início muito decepcionante em sua campanha na Liga das Nações, ao ser atropelada pela Bélgica. A Azzurra foi derrotada por 2 a 0 no Stadio Olimpico, em Roma, após uma série de erros defensivos custosos.
Mika Godts e Dodi Lukebakio castigaram os donos da casa para garantir uma vitória vital para os visitantes, atravessando a linha defensiva em ambas as ocasiões. A derrota marcou um início incrivelmente frustrante da segunda era Roberto Mancini na seleção nacional.
Apesar da amarga derrota, foi uma noite marcante em nível pessoal para Calafiori. O defensor do Arsenal foi utilizado na lateral esquerda pela primeira vez em sua carreira internacional principal, retornando a uma função que tradicionalmente exerce em nível de clube.
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Calafiori pede foco nos pontos positivos
Após o apito final, Calafiori fez uma avaliação sincera do desempenho desorganizado de sua equipe. O defensor versátil reconheceu as fragilidades defensivas mostradas em campo, mas insistiu que, nos bastidores, o progresso está sendo feito lentamente.
"Vi uma boa equipe em alguns momentos", disse Calafiori à RAI Sport. "Estamos apenas começando a trabalhar com um novo técnico, mas houve outros aspectos de que eu não gostei: deixamos espaços e sofremos dois gols evitáveis. Precisamos tentar olhar para os aspectos positivos. Há muito trabalho a ser feito, acabamos de começar com um novo técnico, então vamos ver."
Tensões transbordam na capital italiana
A frustração em torno do resultado ficou evidente tanto em campo quanto nas arquibancadas. Um Stadio Olimpico com pouco público deixou seus sentimentos perfeitamente claros, já que a paciência dos torcedores da casa aparentemente se esgotou de vez. A Itália foi fortemente vaiada ao deixar o gramado, uma reação hostil que claramente afetou os jogadores.
"Isso dói, porque às vezes eu senti a paixão da torcida", admitiu. "Temos que fazer melhor, todos nós sabemos disso, a começar pelo próximo jogo."
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Olhando para o próximo desafio crucial
A Itália agora voltará aos treinamentos para tentar, em caráter de urgência, corrigir as falhas defensivas que lhe custaram tão caro contra a Bélgica. Calafiori e seus companheiros enfrentam uma enorme pressão para apresentar um desempenho muito melhor e reconquistar os torcedores em seu próximo compromisso.
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