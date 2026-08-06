Riccardo Calafiori apoia contratações de nível mundial enquanto o Arsenal se aproxima de Bruno Guimaraes e mira Vinicius Junior

Apesar da empolgação em torno de possíveis transferências, o Arsenal enfrenta desafios imediatos em campo. O elenco foi exigido ao máximo durante a pré-temporada, como ficou evidenciado na derrota por 3 a 1 para o Real Betis, em amistoso disputado em Dublin. Calafiori, que foi titular naquela partida, admitiu que a falta de tempo de preparação para os astros da Copa do Mundo que estão retornando pode tornar o início da campanha difícil. Com a disputa da Community Shield contra o Manchester City se aproximando em apenas dez dias, a pressão está sobre o elenco para encontrar rapidamente seu ritmo.

"Acho que vai ser um começo de temporada complicado por causa disso. Todos os grandes times vão ter esse problema e, claro, ainda estamos esperando por eles. Espero que eles estejam realmente em forma e prontos para nos ajudar. Em 10 dias vamos disputar a final, então precisamos estar prontos", explicou o defensor.