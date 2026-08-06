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Riccardo Calafiori apoia contratações de nível mundial enquanto o Arsenal se aproxima de Bruno Guimaraes e mira Vinicius Junior
Calafiori apoia contratação de estrelas brasileiras
O clube do norte de Londres estaria prestes a finalizar um acordo pelo meio-campista do Newcastle United Guimaraes, enquanto também mantém um ousado interesse no astro do Real Madrid Vinicius. Calafiori fala abertamente sobre a necessidade de contratações desse porte se o clube quiser se manter à frente de seus rivais.
Em entrevista à Sky Sports sobre as possíveis chegadas de Guimaraes e Vinicius, o internacional italiano foi claro sobre o nível exigido no Emirates. Calafiori afirmou: "Claro que estamos nesse nível agora, estamos no topo. Queremos vencer a liga de novo e queremos ser ainda melhores do que na temporada passada, se pudermos, então precisamos desse tipo de jogador, eu acho."
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Os detalhes do acordo por Guimaraes
A busca por Guimaraes tem sido uma das novelas do verão, mas parece que uma definição finalmente está próxima. Um acordo para levar o ex-jogador do Lyon ao Emirates, vindo do Newcastle, está perto de ser concluído depois que uma taxa de £ 75 milhões foi acertada entre os dois clubes da Premier League. O brasileiro deixou claro para o Newcastle que queria se transferir para o norte de Londres, levando os clubes a chegarem a um meio-termo entre a oferta inicial do Arsenal, de £ 70 milhões, e a avaliação inicial do Newcastle, de £ 80 milhões.
Contratar Guimaraes representaria uma importante demonstração de intenção de Mikel Arteta, que está interessado em adicionar mais força e criatividade ao seu meio-campo.
Em busca do sonho de Vinicius
Embora o acordo por Guimaraes pareça ser uma questão de tempo, a busca por Vinicius segue sendo uma operação bem mais complicada. É uma investida extremamente ambiciosa do Arsenal tentar levar o atacante brasileiro para a Premier League, mas é algo em que o clube vem trabalhando enquanto as negociações por renovação contratual em Madri estão travadas. No entanto, as esperanças de contratar o brasileiro sofreram um baque recentemente depois de o Madrid melhorar sua oferta de contrato ao atacante para afastar o crescente interesse dos campeões ingleses.
A situação segue em aberto porque o contrato atual do ponta termina no próximo verão europeu. Isso significa que ele pode sair sem custos se não assinar o novo vínculo ou optar por buscar uma transferência para o Arsenal, que, segundo informações, está pronto para lhe oferecer termos financeiros muito atraentes.
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Desafios de preparação para Arteta
Apesar da empolgação em torno de possíveis transferências, o Arsenal enfrenta desafios imediatos em campo. O elenco foi exigido ao máximo durante a pré-temporada, como ficou evidenciado na derrota por 3 a 1 para o Real Betis, em amistoso disputado em Dublin. Calafiori, que foi titular naquela partida, admitiu que a falta de tempo de preparação para os astros da Copa do Mundo que estão retornando pode tornar o início da campanha difícil. Com a disputa da Community Shield contra o Manchester City se aproximando em apenas dez dias, a pressão está sobre o elenco para encontrar rapidamente seu ritmo.
"Acho que vai ser um começo de temporada complicado por causa disso. Todos os grandes times vão ter esse problema e, claro, ainda estamos esperando por eles. Espero que eles estejam realmente em forma e prontos para nos ajudar. Em 10 dias vamos disputar a final, então precisamos estar prontos", explicou o defensor.
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