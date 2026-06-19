Getty
Traduzido por
Ricardo Pepi, estrela da seleção masculina de futebol dos EUA, enfrenta um dilema “delicado” em relação à sua transferência, enquanto o Fulham e times da Premier League que precisam de atacantes acompanham de perto o atacante do PSV, autor de 19 gols
O Fulham desistiu da contratação de Pepi, mas precisa de um atacante
Pepi foi impedido de deixar a Holanda antes do término do último prazo, mas, segundo relatos, teria fechado um acordo no valor de mais de 30 milhões de libras (40 milhões de dólares) após passar por exames médicos no oeste de Londres.
O Fulham teria recuado nesse acordo, pois queria que fosse incluída uma cláusula de rescisão antes da janela de transferências de verão, mas as negociações podem ser retomadas — especialmente se o atacante, muito bem cotado, impressionar pela seleção de seu país nos maiores palcos internacionais.
O Fulham perdeu o experiente atacante mexicano Raúl Jiménez, cujo contrato chegou ao fim e que retornou ao Wolves como jogador sem vínculo, o que significa que é preciso reforçar o ataque antes da temporada 2026-27.
- Getty/GOAL
A transferência para o Fulham faz sentido para o jogador e para o clube?
A contratação de Pepi parece fazer sentido tanto para o clube quanto para o jogador. O ex-goleiro da Seleção dos EUA, Keller — falando em parceria com a William Hill, noprograma “Final One Standing” —, disse ao GOAL, quando questionado sobre os possíveis benefícios para todos os envolvidos: “A única parte complicada, na minha opinião, é com o Ricardo — o mesmo vale para o Gio Reyna —: no PSV, ele jogava mais saindo do banco por causa dos jogadores que estavam à sua frente no time.
“Há uma parte de mim que diz: ‘fica no PSV até se firmar como titular e só então mude de clube’. Mas também há outra parte de mim que pensa: se o Fulham acha que ele é o cara certo, e ele mesmo acha que é o cara certo e está pronto para essa oportunidade, então vá e veja se é a decisão certa para você.
“É um pouco complicado, mas se você tiver essa oportunidade de jogar na Premier League e se aprimorar, vá em frente.”
O atacante da seleção masculina dos EUA, Pepi, está pronto para a Premier League?
Pepi tem apresentado um progresso impressionante desde que saiu de sua zona de conforto na MLS, no FC Dallas, em janeiro de 2022, e se juntou ao time alemão Augsburg. Ele teve poucas oportunidades de se destacar lá, mas marcou 13 gols durante um período de empréstimo ao Groningen na temporada 2022-23.
Essas atuações garantiram sua transferência para o PSV, onde marcou 45 gols em Eindhoven ao longo de 102 partidas — conquistando, nesse processo, três títulos da Eredivisie.
Seu rendimento vem aumentando ano a ano, com um recorde pessoal de 19 gols marcado na última temporada. Questionado se Pepi já está pronto para a Premier League, o ex-goleiro do Leicester, Tottenham e Fulham, Keller, acrescentou: “Essa é a parte complicada. E já vimos isso antes na transição de artilheiros da Eredivisie para o próximo nível. Muitos jogadores não têm mantido a consistência ao dar esse salto.
“Eu vi o Ricardo no amistoso outro dia [contra o Senegal], começando a partida. E o que eu realmente gostei nisso é que você tem atacantes que, se não marcam um gol, não contribuem em nada. E, por outro lado, tem outros atacantes que se articulam bem, estão presentes, são a primeira linha de defesa, pressionam e são bons defensivamente nos escanteios. Eles trazem outros atributos além de marcar gols.
“Sim, claro, os atacantes têm que marcar gols, mas às vezes, quando oferecem mais do que isso, e acho que isso às vezes é ainda mais importante em um clube como o Fulham, onde ficar no meio da tabela já é ótimo — qualquer coisa acima disso é um bônus e, se você não estiver olhando por cima do ombro em março, então fantástico.
“Então, às vezes, não se trata de encontrar um artilheiro que marque 30 gols por temporada. Trata-se de um jogador que vai marcar 10, 12; se você conseguir mais do que isso, ótimo, mas ele também traz outras coisas. Acho que o Ricardo pode fazer isso.”
- Getty
Contrato de Pepi: PSV não está sob pressão para vender a estrela da Copa do Mundo+
Pepi — que vai buscar uma chance de jogar na partida da Seleção dos EUA contra a Austrália nesta sexta-feira — tem contrato na Holanda até 2030, o que significa que o PSV não tem pressa em vendê-lo. O clube ficaria muito satisfeito em ver o craque natural do Texas disputando a Copa do Mundo, o que aumentaria ainda mais o valor de sua transferência.
Resta saber se o Fulham, ou qualquer outro time da Premier League, voltará a se interessar pelo atacante esforçado agora que uma nova janela de transferências foi aberta, mas um novo desafio — que o leve mais um degrau na carreira — deve ser abraçado em algum momento.