Pepi tem apresentado um progresso impressionante desde que saiu de sua zona de conforto na MLS, no FC Dallas, em janeiro de 2022, e se juntou ao time alemão Augsburg. Ele teve poucas oportunidades de se destacar lá, mas marcou 13 gols durante um período de empréstimo ao Groningen na temporada 2022-23.

Essas atuações garantiram sua transferência para o PSV, onde marcou 45 gols em Eindhoven ao longo de 102 partidas — conquistando, nesse processo, três títulos da Eredivisie.

Seu rendimento vem aumentando ano a ano, com um recorde pessoal de 19 gols marcado na última temporada. Questionado se Pepi já está pronto para a Premier League, o ex-goleiro do Leicester, Tottenham e Fulham, Keller, acrescentou: “Essa é a parte complicada. E já vimos isso antes na transição de artilheiros da Eredivisie para o próximo nível. Muitos jogadores não têm mantido a consistência ao dar esse salto.

“Eu vi o Ricardo no amistoso outro dia [contra o Senegal], começando a partida. E o que eu realmente gostei nisso é que você tem atacantes que, se não marcam um gol, não contribuem em nada. E, por outro lado, tem outros atacantes que se articulam bem, estão presentes, são a primeira linha de defesa, pressionam e são bons defensivamente nos escanteios. Eles trazem outros atributos além de marcar gols.

“Sim, claro, os atacantes têm que marcar gols, mas às vezes, quando oferecem mais do que isso, e acho que isso às vezes é ainda mais importante em um clube como o Fulham, onde ficar no meio da tabela já é ótimo — qualquer coisa acima disso é um bônus e, se você não estiver olhando por cima do ombro em março, então fantástico.

“Então, às vezes, não se trata de encontrar um artilheiro que marque 30 gols por temporada. Trata-se de um jogador que vai marcar 10, 12; se você conseguir mais do que isso, ótimo, mas ele também traz outras coisas. Acho que o Ricardo pode fazer isso.”