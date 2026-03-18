Ribery: “O Bayern de Munique é imbatível, é o melhor time do mundo e o favorito para a Liga dos Campeões. Mas a Atalanta também está em grande forma. E que imagem fantástica a torcida da Dea!”

No dia da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique e Atalanta, Franck Ribéry, lenda do time bávaro que encerrou a carreira na Itália vestindo as camisas da Fiorentina e da Salernitana, concedeu entrevista ao La Gazzetta dello Sport. Para avançar, a Dea precisaria reverter o placar de 1 a 6 da partida de ida logo em Bergamo...

“Muito Bayern, mas também muita Atalanta”, explica Ribéry, que está fazendo o curso de treinador em Coverciano. “Palladino e sua equipe deram o máximo de si. A questão é que este Bayern é realmente muito forte: seria difícil de enfrentar para qualquer um. Neste momento, eles são a equipe mais forte que existe, sem dúvida. Estão no mais alto nível em tudo: tecnicamente, taticamente, fisicamente. Estão em outro patamar, todos puderam ver isso. Para mim, são os favoritos para ganhar a Champions”.