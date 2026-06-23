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Revolução no futebol em Roma... Um novo projeto abala os alicerces do futebol italiano

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Malago causa surpresa... Conte e Maldini serão os protagonistas da próxima fase

O futebol italiano entrou em uma nova fase, que pode ser a mais importante em muitos anos, depois que Giovanni Malagò venceu de forma esmagadora a disputa pela presidência da Federação Italiana de Futebol, trazendo consigo promessas de reformas radicais e um projeto ambicioso para devolver à seleção italiana o seu lugar natural entre as melhores do mundo.

A vitória eleitoral não foi apenas uma mudança no nome do presidente, mas pareceu um anúncio oficial do início de uma nova era, marcada pela renovação e pela superação das crises que acompanharam o futebol italiano nos últimos anos, segundo informou o jornal italiano “Gazzetta”.

À frente desse projeto está o nome do experiente técnico Antonio Conte, principal candidato a assumir a direção técnica da seleção, ao lado do lendário Paolo Maldini, que está prestes a assumir o cargo de diretor técnico, em uma iniciativa que visa reunir experiência, carisma e visão técnica dentro da federação da Azzurri.

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    Vitória eleitoral confere a Malago amplos poderes

    No Hotel Cavalieri Waldorf Astoria, na capital Roma, foi anunciada oficialmente a vitória de Giovanni Malagò na presidência da Federação Italiana de Futebol, após obter 68,58% dos votos dos delegados participantes da eleição.

    Assim que o resultado foi anunciado, Malagò dirigiu-se aos seus apoiadores para cumprimentá-los antes de subir ao palco e abraçar seu adversário, Giancarlo Abiti, em um momento que refletiu o desejo de todos de virar a página das divergências e seguir em direção a uma nova etapa.

    Malagò possui um histórico administrativo rico no esporte italiano. Ele dirigiu o clube Anieni, presidiu o Comitê Olímpico Nacional Italiano por doze anos e desempenhou papéis de destaque em várias grandes instituições esportivas, o que o tornou uma das figuras mais influentes e experientes no meio esportivo italiano.

    Essa longa trajetória foi um dos principais fatores que levou os eleitores a depositarem sua confiança nele, na esperança de que ele consiga resolver os problemas estruturais que afetam o futebol italiano, seja no âmbito das seleções, da estrutura administrativa ou do desenvolvimento de talentos.

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    Conte é a primeira opção para comandar a Azzurri

    Desde os primeiros momentos após sua vitória, começaram a surgir especulações sobre o próximo passo no projeto de Malago, que consiste na escolha do técnico capaz de comandar a seleção na próxima fase.

    E parece que Antonio Conte lidera claramente a lista de candidatos, à frente de outros nomes de destaque, entre os quais Roberto Mancini.

    Conte conta com grande apoio nos círculos do futebol italiano, devido aos sucessos alcançados ao longo de sua carreira como técnico na Juventus, no Inter de Milão e no Napoli, além de sua experiência anterior com a seleção italiana.

    Muitos acreditam que sua personalidade forte e sua capacidade de formar equipes competitivas fazem dele a pessoa certa para liderar o processo de reconstrução, especialmente considerando a necessidade da seleção de recuperar sua identidade e o espírito de luta que a caracterizou historicamente.

    Mas a tarefa não será fácil, pois Malago está ciente de que convencer Conte a aceitar o cargo exigirá um grande esforço, especialmente porque o técnico italiano está acostumado a trabalhar diariamente com clubes. No entanto, o novo presidente conta com suas relações sólidas e sua grande credibilidade para concretizar essa iniciativa.

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    Maldini... o engenheiro esperado para o projeto técnico

    Além do perfil do técnico, o nome de Paolo Maldini se destaca como um dos elementos mais importantes do novo projeto.

    A lenda do Milan e da seleção italiana é considerado o candidato mais provável para assumir o cargo de diretor técnico, uma medida que muitos veem como a pedra angular do processo de reestruturação do futebol italiano.

    Maldini possui uma importante experiência administrativa, adquirida durante seu trabalho anterior no Milan, onde contribuiu para a formação de um time que voltou a competir nos mais altos níveis europeus e nacionais.

    Além disso, sua presença no sistema conferirá credibilidade adicional ao novo projeto, graças ao grande prestígio de que goza tanto entre a torcida quanto entre os jogadores.

    Malago acredita que a presença de uma figura do calibre de Maldini pode ajudar no desenvolvimento do setor das seleções e na elaboração de uma estratégia de longo prazo para a formação de jovens talentos e a reconstrução da identidade técnica do futebol italiano.

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    Uma maioria sólida reforça as chances de reforma

    O resultado alcançado por Malago não foi apenas uma vitória eleitoral comum, mas sim uma vitória com uma maioria confortável que lhe confere grande força para implementar seu programa.

    O novo presidente afirmou, após o anúncio dos resultados, que considerava ultrapassar a marca de 61% um sucesso significativo, mas o fato de ter obtido cerca de 69% dos votos superou claramente suas expectativas.

    Malago destacou que esse resultado reflete um desejo genuíno de mudança dentro do sistema do futebol italiano, afirmando que a próxima fase exigirá a cooperação de todas as partes.

    Ele enfatizou que a reforma não será possível por meio de uma única pessoa, mas sim por meio de um trabalho coletivo no qual todos participem, desde os clubes e federações locais até os treinadores e jogadores.

    Essa maioria lhe dá uma oportunidade maior de avançar nas decisões difíceis de que o esporte precisa, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento da estrutura organizacional e à modernização dos mecanismos de funcionamento dentro da Federação.

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    Um confronto direto com as crises do sistema do futebol

    Malago está ciente de que os desafios que o aguardam não se limitam apenas aos resultados da seleção nacional, mas abrangem todo um sistema que precisa ser revisto.

    Em declarações após a vitória, ele afirmou que o futebol italiano não pode continuar com os mesmos métodos se quiser recuperar seu prestígio, ressaltando que a mudança se tornou uma necessidade, e não uma opção.

    Ele acrescentou que a manutenção da situação atual fará com que outras instâncias imponham reformas de fora, o que a Federação deseja evitar por meio da implementação de um processo de modernização abrangente a partir de dentro.

    Essas reformas abrangem questões relacionadas à infraestrutura, ao desenvolvimento do setor de base e à melhoria do relacionamento entre as diferentes instituições que compõem o sistema do futebol italiano.

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    Tensão crescente em relação à política

    Uma das questões mais polêmicas que aguardam a nova administração é a relação tensa entre o futebol e as autoridades políticas.

    Nos últimos tempos, a polêmica se intensificou após decisões governamentais que provocaram a indignação dos dirigentes do esporte, especialmente no que diz respeito à redistribuição de alguns recursos financeiros destinados a programas de desenvolvimento juvenil.

    A assembleia eleitoral foi palco de críticas explícitas por parte de várias figuras proeminentes em relação à forma como as instâncias políticas lidam com os assuntos do futebol, em meio a exigências pela necessidade de respeitar a independência das instituições esportivas e de não tomar decisões que afetem o futuro do esporte sem consultar os envolvidos.

    Por sua vez, Malago afirmou acreditar na importância da cooperação com o Estado, mas, ao mesmo tempo, enfatizou a necessidade de respeitar a especificidade do setor esportivo e seus interesses.

    Por esse motivo, ele se prepara para realizar reuniões presenciais com autoridades governamentais com o objetivo de abrir uma nova página e construir uma relação mais equilibrada na próxima fase.

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    O início de uma nova era

    Com a eleição de Giovanni Malagò como presidente da Federação Italiana de Futebol, o país parece estar à beira de uma nova etapa, repleta de ambições e desafios ao mesmo tempo.

    O novo projeto não se limita a mudanças de nomes ou cargos, mas visa reformular completamente o futuro do futebol italiano. Entre o sonho de contratar Antonio Conte e a iminente assunção de um papel central por Paolo Maldini dentro da estrutura, a torcida italiana aguarda ansiosamente para ver se essa revolução administrativa conseguirá devolver a Azzurri ao lugar de destaque que sempre ocupou entre os gigantes do futebol mundial.

    A mensagem que emergiu das eleições foi clara: há um desejo coletivo de mudança. Quanto ao verdadeiro sucesso, ele será medido pelo que acontecerá na prática nos próximos anos.