Revolução no futebol em Roma... Um novo projeto abala os alicerces do futebol italiano

O futebol italiano entrou em uma nova fase, que pode ser a mais importante em muitos anos, depois que Giovanni Malagò venceu de forma esmagadora a disputa pela presidência da Federação Italiana de Futebol, trazendo consigo promessas de reformas radicais e um projeto ambicioso para devolver à seleção italiana o seu lugar natural entre as melhores do mundo.

A vitória eleitoral não foi apenas uma mudança no nome do presidente, mas pareceu um anúncio oficial do início de uma nova era, marcada pela renovação e pela superação das crises que acompanharam o futebol italiano nos últimos anos, segundo informou o jornal italiano “Gazzetta”.

À frente desse projeto está o nome do experiente técnico Antonio Conte, principal candidato a assumir a direção técnica da seleção, ao lado do lendário Paolo Maldini, que está prestes a assumir o cargo de diretor técnico, em uma iniciativa que visa reunir experiência, carisma e visão técnica dentro da federação da Azzurri.