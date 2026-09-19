Revolução jovem de Zizou! Zidane lança estreantes Jacquet, Diouf e Da Cunha em ousada reformulação da França

Zinedine Zidane apresentou oficialmente sua primeira convocação da França, com 23 jogadores, na sede da FFF, em Paris, sinalizando uma clara mudança geracional. Sucessor de Didier Deschamps após seus 12 anos no cargo, o novo técnico deu as primeiras convocações para a seleção principal a Jeremy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha, Guillaume Restes e Esteban Lepaul.

Os cinco estreantes vão se apresentar diretamente ao centro nacional de futebol em Clairefontaine na segunda-feira.

Zidane preferiu um grupo enxuto de 23 jogadores para garantir que todos permaneçam ativamente envolvidos durante a próxima janela internacional.