sportphoto24
Traduzido por
Revolução jovem de Zizou! Zidane lança estreantes Jacquet, Diouf e Da Cunha em ousada reformulação da França
Zidane inicia nova era com cinco estreantes
Zinedine Zidane apresentou oficialmente sua primeira convocação da França, com 23 jogadores, na sede da FFF, em Paris, sinalizando uma clara mudança geracional. Sucessor de Didier Deschamps após seus 12 anos no cargo, o novo técnico deu as primeiras convocações para a seleção principal a Jeremy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha, Guillaume Restes e Esteban Lepaul.
Os cinco estreantes vão se apresentar diretamente ao centro nacional de futebol em Clairefontaine na segunda-feira.
Zidane preferiu um grupo enxuto de 23 jogadores para garantir que todos permaneçam ativamente envolvidos durante a próxima janela internacional.
- AFP
Zidane apoia as inclusões de Jacquet, Diouf e Da Cunha
Falando à imprensa, Zidane apresentou justificativas táticas detalhadas para selecionar seus novos convocados, enfatizando a forma atual e o potencial de longo prazo. O técnico destacou sua ligação familiar com o zagueiro do Liverpool Jacquet, ao mesmo tempo em que elogiou o meio-campista da Inter de Milão Diouf e a estrela do Como Da Cunha.
Ele confirmou que sua principal motivação continua sendo desenvolver um estilo de jogo atraente e proativo com a nova geração.
"São jogadores que merecem estar aqui, jogadores que eu quero ver", afirmou Zidane. "O que me inspira é o jogo. Quero ver esses jogadores e este time jogando. Gosto muito do perfil de Jacquet. Acompanho-o há muito tempo porque ele jogou ao lado do meu filho nas categorias de base."
Escolhas táticas selam retornos e omissões da velha guarda
Zidane detalhou suas escolhas de convocação, destacando a versatilidade no meio-campo central e nas posições de lateral. O técnico lembrou Adrien Truffert ao lado de Diouf para fortalecer os lados do campo, ao mesmo tempo em que explicou por que veteranos campeões da Copa do Mundo, como N'Golo Kante e Karim Benzema, foram deixados de fora.
Ele enfatizou que pensar no futuro exigia priorizar jovens promessas capazes de executar suas exigências táticas.
"Escolher Andy Diouf e Truffert é uma escolha forte. Eles são capazes de jogar nessa posição", explicou Zidane. "N'Golo tem 35 anos e eu fiz escolhas, que são diferentes. Eu adoro Karim, mas ele tem uma certa idade. Preciso ver jogadores mais jovens e o que faremos juntos."
- ZUMA Press Wire
A França se prepara para quatro partidas da Liga das Nações
A França enfrenta um calendário exigente, com quatro jogos internacionais em dez dias, enquanto Zidane implementa suas ideias táticas. A seleção francesa viaja a Izmir para enfrentar a Turquia na sexta-feira, 25 de setembro, antes de visitar a Bélgica, em Bruxelas, no dia 28 de setembro.
A janela internacional se encerra com duas partidas consecutivas em casa, em Saint-Denis, contra a Itália, em 2 de outubro, e a Bélgica, em 5 de outubro.
Com Kylian Mbappe mantido como capitão, Zidane busca estabelecer bases táticas sólidas para seu período no comando.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.