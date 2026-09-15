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Alvino Hanafi

Traduzido por

Revolução francesa de Zidane! Novato do Liverpool, Jeremy Jacquet recebe surpreendente convocação para a seleção nacional

França
J. Jacquet
Liverpool

O zagueiro do Liverpool Jeremy Jacquet foi pré-convocado para a seleção francesa por Zinedine Zidane após seu início impressionante de trajetória em Anfield. O defensor de 21 anos pode estar prestes a fazer sua primeira aparição pela seleção principal nos próximos compromissos.

  • Ascensão meteórica é recompensada com convocação para a seleção nacional

    De acordo com L'Equipe, o zagueiro do Liverpool Jeremy Jacquet foi pré-selecionado para a seleção francesa pelo técnico Zinedine Zidane após um início de temporada muito convincente com o Liverpool. O jogador de 21 anos voltou a chamar atenção no fim de semana, ao fazer um corte crucial em cima da linha que garantiu o empate por 0 a 0 contra o Fulham em Anfield. Jacquet está incluído em uma lista ampliada ao lado de vários jogadores que ainda não representaram a França no mais alto nível.

    Zidane anunciará oficialmente sua primeira lista final de convocados em 18 de setembro, na sede da FFF, onde todas as dúvidas sobre possíveis novidades serão esclarecidas antes dos próximos compromissos oficiais.

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  • imago-sport-1082743768.jpgBall Raw Images

    Construindo sobre o sucesso inicial em Anfield

    A pré-seleção destaca a adaptação sem dificuldades de Jacquet ao futebol inglês desde que concluiu sua mudança para Merseyside. Depois de se desenvolver nas categorias de base do Rennes e passar um período por empréstimo no Clermont Foot, o jovem defensor rapidamente se firmou como uma opção confiável na linha defensiva do Liverpool. Seu excelente instinto defensivo e sua calma sob pressão evidentemente se transferiram sem problemas para o palco da Premier League.

    A próxima convocação de Zidane vai testar se a fase do jovem no clube é suficiente para lhe render uma vaga no grupo final para a data Fifa.

  • Uma agenda internacional cheia pela frente

    A França enfrenta uma sequência exigente de partidas pela Liga das Nações da UEFA, enquanto Zidane inicia de fato seu trabalho. A França está programada para enfrentar a Turquia fora de casa em 25 de setembro e a Bélgica em 28 de setembro, antes de voltar ao Stade de France para receber a Itália em 2 de outubro e a Bélgica novamente em 5 de outubro. A inclusão na lista mais ampla de pré-convocados dá a Jacquet uma oportunidade de ouro para abrir caminho até o grupo principal para esses confrontos de alta pressão.

    O calendário rigoroso exigirá profundidade do elenco, abrindo a porta para talentos emergentes em boa fase reivindicarem seu espaço no cenário internacional.

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    Foco voltando para as obrigações domésticas

    Antes de qualquer possível convocação internacional, Jacquet voltará a concentrar totalmente suas atenções nas campanhas em andamento do Liverpool no cenário doméstico e europeu. A rápida adaptação do zagueiro deu um grande impulso à solidez defensiva do Liverpool nas primeiras semanas da temporada. Manter seu alto nível de desempenho nos próximos jogos será vital para garantir um lugar permanente no elenco principal de Zidane.

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