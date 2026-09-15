De acordo com L'Equipe, o zagueiro do Liverpool Jeremy Jacquet foi pré-selecionado para a seleção francesa pelo técnico Zinedine Zidane após um início de temporada muito convincente com o Liverpool. O jogador de 21 anos voltou a chamar atenção no fim de semana, ao fazer um corte crucial em cima da linha que garantiu o empate por 0 a 0 contra o Fulham em Anfield. Jacquet está incluído em uma lista ampliada ao lado de vários jogadores que ainda não representaram a França no mais alto nível.

Zidane anunciará oficialmente sua primeira lista final de convocados em 18 de setembro, na sede da FFF, onde todas as dúvidas sobre possíveis novidades serão esclarecidas antes dos próximos compromissos oficiais.