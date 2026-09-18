Photo News
Traduzido por
Revolução do Manchester United de Van Bommel! Novo técnico mantém Tielemans como capitão e convoca a estrela do Chelsea, Lavia
Van Bommel convoca grupo de 28 jogadores da Bélgica para a Liga das Nações
O novo técnico da Bélgica, Mark van Bommel, anunciou oficialmente sua primeira convocação com 28 jogadores para a próxima campanha da Liga das Nações da Uefa. A Bélgica terá uma agenda exigente no Grupo A1, enfrentando Itália, França, Turquia e França novamente entre o fim de setembro e o início de outubro.
A lista conta com os goleiros Jari De Busser, Senne Lammens, Mike Penders e Maarten Vandevoordt.
Entre os defensores estão Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys e Arthur Theate.
As opções para o meio-campo incluem Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans e Hans Vanaken.
O ataque é formado por Charles De Ketelaere, Malick Fofana, Matias Fernandez-Pardo, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Loïs Openda e Leandro Trossard.
- AFP
Tielemans segue como capitão enquanto Van Bommel confirma plano com 4-3-3
Van Bommel confirmou que o meio-campista Youri Tielemans seguirá como capitão da seleção durante seu trabalho no cargo. O técnico de 49 anos delineou uma visão tática clara, comprometendo-se com um 4-3-3 ofensivo em vez de começar com cinco defensores.
Ele também detalhou conversas presenciais com figuras experientes em Nápoles e Istambul para medir o comprometimento delas com o projeto da seleção.
"Vou usar Kevin De Bruyne no meio-campo, como 10, 8 ou até 6", explicou Van Bommel. "Tive uma boa reunião com Kevin em Nápoles para verificar se ele ainda estava 100 por cento comprometido com isso, e senti que sim."
Porta da convocação se abre para os jovens com os veteranos dando um passo para trás
A lista de 28 jogadores combina nomes já consolidados no cenário internacional com jovens talentos emergentes espalhados pela Europa. O goleiro Jari De Busser recebeu sua primeira convocação após um forte início de temporada no cenário doméstico na Holanda, enquanto o ponta Mika Godts e o meio-campista do Chelsea Romeo Lavia também retornaram à seleção.
No entanto, o veterano defensor Axel Witsel concordou em encerrar sua carreira internacional após 140 partidas pela seleção, enquanto Alexis Saelemaekers e Thomas Meunier ficaram fora desta Data Fifa.
Sobre o atacante Romelu Lukaku, Van Bommel observou que administrará seus minutos com cuidado ao longo das quatro partidas.
- Photo News
Manchester United se prepara para uma estreia difícil em Roma
A Bélgica começa sua campanha na Liga das Nações na sexta-feira, 25 de setembro, contra a Itália, no Stadio Olimpico, em Roma. A seleção belga depois recebe a França em Bruxelas, em 28 de setembro, antes de enfrentar a Turquia em Liège, em 2 de outubro.
A equipe encerra a janela internacional fora de casa contra a França, no Stade de France, em 5 de outubro.
Van Bommel espera que seu elenco absorva rapidamente suas instruções táticas durante os treinamentos em Tubize.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.