O novo técnico da Bélgica, Mark van Bommel, anunciou oficialmente sua primeira convocação com 28 jogadores para a próxima campanha da Liga das Nações da Uefa. A Bélgica terá uma agenda exigente no Grupo A1, enfrentando Itália, França, Turquia e França novamente entre o fim de setembro e o início de outubro.

A lista conta com os goleiros Jari De Busser, Senne Lammens, Mike Penders e Maarten Vandevoordt.

Entre os defensores estão Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys e Arthur Theate.

As opções para o meio-campo incluem Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans e Hans Vanaken.

O ataque é formado por Charles De Ketelaere, Malick Fofana, Matias Fernandez-Pardo, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Loïs Openda e Leandro Trossard.



