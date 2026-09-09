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Germany v Northern Ireland - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport
Alvino Hanafi

Traduzido por

'Revolução da Itália!' - Roberto Mancini prepara convocações surpreendentes para 10 talentos ainda sem jogos pela seleção

Itália
R. Mancini
Liga das Nações A

Uma revolução na Itália é prevista enquanto Roberto Mancini prepara uma seleção italiana ampliada, com 30 jogadores, para os quatro próximos jogos da Liga das Nações. Novas promessas, incluindo Nicolo Tresoldi e Michael Kayode, são cotadas para receber suas primeiras convocações para a equipe principal.

  • Mancini é cotado para iniciar a revolução da Itália

    Uma revolução na Itália é prevista, já que Roberto Mancini se prepara para anunciar uma seleção italiana ampliada, com 30 jogadores, para quatro partidas da Liga das Nações da Uefa. De acordo com La Gazzetta dello Sport, o técnico viajou extensivamente pela Europa para observar possíveis novas adições à seleção nacional.

    Com Bélgica, Turquia e França pela frente em rápida sucessão, Mancini deve promover sangue novo para administrar a rotação do elenco.

    Vários jovens talentos que ainda não têm uma partida pela seleção principal também devem aparecer na convocação.

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  • Sporting CP v Celtic: Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Tresoldi e Cisse cotados para convocações de duas seleções

    Entre os nomes de destaque cotados para uma primeira convocação está o atacante do Club Brugge Nicolo Tresoldi, que concordou em representar a Itália após jogar pela Alemanha no nível sub-21. O promissor jogador ofensivo nascido em Treviso, Alphadjo Cisse, e o meio-campista do Sporting CP Issa Doumbia também são alvos apontados.

    Essas inclusões projetadas destacam um esforço agressivo para assegurar os principais talentos de dupla nacionalidade para a seleção nacional.

  • Jovens talentos cotados para suas primeiras convocações

    A lista de possíveis estreantes inclui o lateral-direito do Brentford Michael Kayode, o meia-armador do Como Mattia Liberali e o meio-campista do Napoli Antonio Vergara. O defensor do Roma Primavera Emanuele Lulli e Alessandro Romano, emprestado pelo Cagliari, também são apontados como possibilidades.

    O zagueiro do Liverpool Giovanni Leoni teria chance de ser incluído apesar de sua recuperação de lesão, enquanto o lateral-esquerdo do Aston Villa Matteo Ruggeri segue na disputa.

    Os goleiros Marco Carnesecchi e Elia Caprile, que ainda não atuaram pela seleção principal, também são apontados como nomes cotados para vagas no elenco.

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  • imago-sport-1082302720.jpgIPA Sport

    Calendário apertado oferece oportunidades de estreia

    A Itália está pronta para abrir sua campanha na Liga das Nações contra a Bélgica em 25 de setembro, antes de partidas fora de casa contra Turquia e França, concluindo com um jogo em casa contra a Turquia em 5 de outubro.

    O exigente calendário de quatro jogos oferece condições ideais para Mancini dar minutos em partidas oficiais a estreantes que estão chegando.

    A próxima convocação deve sinalizar uma empolgante nova fase de integração de jovens à seleção principal.

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