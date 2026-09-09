Uma revolução na Itália é prevista, já que Roberto Mancini se prepara para anunciar uma seleção italiana ampliada, com 30 jogadores, para quatro partidas da Liga das Nações da Uefa. De acordo com La Gazzetta dello Sport, o técnico viajou extensivamente pela Europa para observar possíveis novas adições à seleção nacional.

Com Bélgica, Turquia e França pela frente em rápida sucessão, Mancini deve promover sangue novo para administrar a rotação do elenco.

Vários jovens talentos que ainda não têm uma partida pela seleção principal também devem aparecer na convocação.