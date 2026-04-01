Revolta oficial... Polícia da Catalunha inicia investigação sobre ofensa à seleção egípcia

O amistoso entre o Egito e a Espanha, disputado ontem à noite no estádio do Espanyol, “La Cornella”, não foi um confronto comum, tendo em vista os incidentes desportivos que ocorreram antes do início da partida e, mais especificamente, em diferentes momentos do primeiro tempo.
O confronto terminou em empate sem gols, no âmbito dos preparativos das duas seleções para disputar a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
Os gritos racistas contra os muçulmanos, proferidos por parte da torcida espanhola, ofuscaram os aspectos técnicos da partida, o que foi recebido pela imprensa internacional com críticas contundentes, que classificaram o episódio como “escândalo e vergonha” capaz de ameaçar a reputação da Espanha, que se prepara para sediar a Copa do Mundo de 2030 junto com o Marrocos e Portugal.
Leia também: Xeque-mate... O jogo acabou: Salah cai na armadilha da grande farsa
Leia também: Hassan Shehata: Salah está à altura do Real Madrid e do Barcelona... e disputaremos a Copa do Mundo sem complexos de inferioridade