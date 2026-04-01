Revolta oficial... Polícia da Catalunha inicia investigação sobre ofensa à seleção egípcia

O jornal espanhol El Periódico informou nesta quarta-feira que a polícia catalã está conduzindo uma investigação sobre os gritos antissemitas e contra os estrangeiros proferidos durante a partida entre Espanha e Egito.

Antes do início da partida, durante a execução do hino nacional egípcio, na noite de segunda-feira, um grupo de torcedores gritou frases racistas como “quem não pular é muçulmano”, em referência aos jogadores da seleção egípcia, e esses gritos se repetiram várias vezes no primeiro tempo.

No intervalo, foi acionado o protocolo de combate ao racismo, e a administração do estádio exibiu orientações no telão principal alertando sobre as consequências do ocorrido e confirmando que isso poderia resultar em sanções por parte da Fifa.

De acordo com fontes policiais, foi aberto um inquérito de acordo com os protocolos vigentes para crimes de ódio e discriminação.

O jornal informou que “os investigadores estão analisando as gravações das câmeras de vigilância dentro e fora do estádio para identificar o local de onde partiram esses gritos e a identidade dos responsáveis”.

E acrescentou: “Também houve coordenação com a comissão técnica da Federação Espanhola de Futebol e com os agentes de segurança para identificar a área onde ocorreu o incidente, além do acompanhamento das redes sociais para detectar qualquer incitação prévia, embora ainda não tenham sido obtidos resultados”.

Apesar de não se suspeitar do envolvimento de grupos organizados, “as investigações incluíram a análise de contas ligadas a correntes próximas da extrema direita para verificar qualquer possível ligação”, segundo o mesmo jornal.

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