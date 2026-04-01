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Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

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Revolta oficial... Polícia da Catalunha inicia investigação sobre ofensa à seleção egípcia

Espanha x Egito
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Ampla condenação por parte do governo em relação ao lamentável incidente

O amistoso entre o Egito e a Espanha, disputado ontem à noite no estádio do Espanyol, “La Cornella”, não foi um confronto comum, tendo em vista os incidentes desportivos que ocorreram antes do início da partida e, mais especificamente, em diferentes momentos do primeiro tempo.

O confronto terminou em empate sem gols, no âmbito dos preparativos das duas seleções para disputar a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Os gritos racistas contra os muçulmanos, proferidos por parte da torcida espanhola, ofuscaram os aspectos técnicos da partida, o que foi recebido pela imprensa internacional com críticas contundentes, que classificaram o episódio como “escândalo e vergonha” capaz de ameaçar a reputação da Espanha, que se prepara para sediar a Copa do Mundo de 2030 junto com o Marrocos e Portugal.

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  • Investigação abrangente... Crimes de ódio e discriminação

    O jornal espanhol El Periódico informou nesta quarta-feira que a polícia catalã está conduzindo uma investigação sobre os gritos antissemitas e contra os estrangeiros proferidos durante a partida entre Espanha e Egito.

    Antes do início da partida, durante a execução do hino nacional egípcio, na noite de segunda-feira, um grupo de torcedores gritou frases racistas como “quem não pular é muçulmano”, em referência aos jogadores da seleção egípcia, e esses gritos se repetiram várias vezes no primeiro tempo.

    No intervalo, foi acionado o protocolo de combate ao racismo, e a administração do estádio exibiu orientações no telão principal alertando sobre as consequências do ocorrido e confirmando que isso poderia resultar em sanções por parte da Fifa.

    De acordo com fontes policiais, foi aberto um inquérito de acordo com os protocolos vigentes para crimes de ódio e discriminação.

    O jornal informou que “os investigadores estão analisando as gravações das câmeras de vigilância dentro e fora do estádio para identificar o local de onde partiram esses gritos e a identidade dos responsáveis”.

    E acrescentou: “Também houve coordenação com a comissão técnica da Federação Espanhola de Futebol e com os agentes de segurança para identificar a área onde ocorreu o incidente, além do acompanhamento das redes sociais para detectar qualquer incitação prévia, embora ainda não tenham sido obtidos resultados”.

    Apesar de não se suspeitar do envolvimento de grupos organizados, “as investigações incluíram a análise de contas ligadas a correntes próximas da extrema direita para verificar qualquer possível ligação”, segundo o mesmo jornal.

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  • Inquérito criminal e procedimento administrativo

    A polícia catalã confirmou, ao mesmo tempo, a abertura de um inquérito criminal supervisionado pela Comissão Geral de Informação, em coordenação com a Promotoria de Ódio e Discriminação, órgão competente para determinar se os fatos constituem um crime de ódio.

    Paralelamente, está em andamento a investigação administrativa com base na Lei 19/2007, que regulamenta o comportamento das torcidas em eventos esportivos, sendo que a Direção Geral de Segurança tem competência para aplicar medidas punitivas.

    As autoridades esclareceram que as duas vias, a criminal e a administrativa, funcionam de forma independente, embora haja coordenação entre elas, o que significa que os procedimentos administrativos podem prosseguir mesmo que não se comprove a existência de um aspecto criminal, devido à diferença nos critérios de punição e à possibilidade de lidar com comportamentos discriminatórios.

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  • Condenações oficiais e advertências severas

    O incidente gerou amplas reações oficiais, com o secretário de Esportes, Bernie Álvarez, e a secretária de Igualdade, Eva Menor, condenando esses gritos, que descreveram como “inaceitáveis”.

    Álvarez também considerou que a ativação dos protocolos ocorreu tardiamente, enfatizando a necessidade de lidar “com firmeza” com o que descreveu como um episódio “grave”.

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    Por sua vez, o representante do governo na Catalunha, Carlos Breito, condenou veementemente o ocorrido, considerando que o evento esportivo “foi contaminado de forma vergonhosa por gritos racistas”, afirmando que “o racismo não tem lugar” e que tais incidentes “não podem se repetir”.

    Breito referiu que os organizadores da partida foram informados da necessidade de ativar os protocolos adequados, o que de fato ocorreu, e destacou que a única resposta possível é “firmeza, rejeição e defesa clara dos valores de respeito, convivência e dignidade”.