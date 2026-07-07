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“Revoguem isso!” – Jogadores da Bélgica fazem a dança de Donald Trump para comemorar a vitória na Copa do Mundo sobre a seleção dos EUA, em meio à polêmica em torno da revogação da suspensão de Folarin Balogun
Os Red Devils zombam de Trump em campo
O drama em torno do confronto das oitavas de final tomou um rumo irônico quando os jogadores da Bélgica foram fotografados fazendo uma dança que ficou famosa por causa do presidente dos EUA, Donald Trump, durante sua campanha eleitoral de 2024. Depois de marcar o quarto gol, que selou a vitória, vários membros da equipe imitaram os movimentos de balançar os quadris e levantar os braços, em uma crítica direta à interferência política que ofuscou a preparação para a partida.
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"Anulem isso!"
As provocações não pararam com o apito final, já que a Bélgica venceu de forma convincente os co-anfitriões do torneio por 4 a 1. O administrador das redes sociais da seleção nacional entrou na brincadeira, postando uma foto do experiente atacante Romelu Lukaku com a legenda “reverte isso”, fazendo referência aos esforços da equipe americana para garantir que Balogun estivesse apto a disputar a partida das oitavas de final.
Trump admite ter solicitado à FIFA uma “revisão”
A polêmica foi alimentada pelo presidente dos EUA, que admitiu ter conversado diretamente com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, sobre a suspensão. “Acho que isso teria deixado uma grande mancha”, disse Trump, embora tenha negado ter ordenado explicitamente o levantamento da suspensão. Ele afirmou que não considerou a jogada uma falta e apenas solicitou uma revisão da decisão que inicialmente havia excluído o atacante do Mônaco.
Apesar da intervenção, a Bélgica dominou a partida e avançou para as quartas de final. O meio-campista Nicolas Raskin admitiu que a equipe sentiu uma “sensação de injustiça” em relação à decisão, mas decidiu se expressar em campo. O capitão Youri Tielemans ecoou esses sentimentos, dizendo: “Dissemos a nós mesmos que precisávamos reagir em campo. Foi o que fizemos.”
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Garcia revela gesto de classe de Balogun
Enquanto os jogadores belgas se divertiam zombando do lado político da saga, o técnico Rudi Garcia adotou uma abordagem mais diplomática com o jogador que estava no centro da polêmica. Garcia revelou que Balogun foi conversar com ele após o apito final para discutir a controvérsia.
“Gostei muito disso”, disse Garcia quando questionado sobre a conversa pós-jogo. “Não é culpa dele, ele não é o responsável por isso, e foi isso que eu disse a ele.” O técnico insistiu que o drama antes da partida não distraiu seu time, acrescentando: “Independentemente da escalação inicial dos EUA, o que realmente importava para nós era o nosso plano de jogo. O grupo é muito maduro. Eu disse a eles que o mais importante somos nós.”
Esse foco exclusivo acabou levando a equipe a desmontar a defesa americana e garantir um confronto com a Espanha na próxima fase.
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