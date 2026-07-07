Enquanto os jogadores belgas se divertiam zombando do lado político da saga, o técnico Rudi Garcia adotou uma abordagem mais diplomática com o jogador que estava no centro da polêmica. Garcia revelou que Balogun foi conversar com ele após o apito final para discutir a controvérsia.

“Gostei muito disso”, disse Garcia quando questionado sobre a conversa pós-jogo. “Não é culpa dele, ele não é o responsável por isso, e foi isso que eu disse a ele.” O técnico insistiu que o drama antes da partida não distraiu seu time, acrescentando: “Independentemente da escalação inicial dos EUA, o que realmente importava para nós era o nosso plano de jogo. O grupo é muito maduro. Eu disse a eles que o mais importante somos nós.”

Esse foco exclusivo acabou levando a equipe a desmontar a defesa americana e garantir um confronto com a Espanha na próxima fase.