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Reviravolta sensacional no mercado da bola: Arsenal "força a barra" por estrela SURPREENDENTE do Tottenham para preencher lacuna na defesa
Arteta mira investida surpreendente sobre rival do norte de Londres
O Arsenal estaria “forçando a barra” para contratar o capitão do Tottenham, Romero, enquanto busca resolver uma crise crescente no sistema defensivo, segundo o Daily Mail. Os Gunners entraram em contato com os representantes do zagueiro argentino para entender as condições de um possível acordo, em um movimento ousado pelo capitão de seu rival mais feroz.
A urgência no lado vermelho do norte de Londres vem da condição física de William Saliba. O francês foi cortado do início da temporada da Premier League após uma lesão nas costas sofrida durante a Copa do Mundo de 2026.
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Atlético lidera o pelotão perseguidor
Apesar da abordagem agressiva do Arsenal, o Atlético de Madrid é apontado como o principal favorito para contratar Romero. Diego Simeone é um admirador de longa data de seu compatriota e atualmente trabalha para abrir espaço no Metropolitano a fim de financiar uma proposta formal. O gigante espanhol está em negociações para vender Matteo Ruggeri ao Aston Villa e Nahuel Molina à Roma, com as taxas combinadas destinadas a viabilizar uma oferta inicial de £30 milhões pelo astro do Tottenham.
A gigante da Serie A Inter também marcou presença na disputa, já tendo acertado uma taxa de £34 milhões com o Spurs. No entanto, o campeão italiano ainda não chegou a um acordo sobre os termos pessoais.
A posição do Tottenham e a profundidade do elenco
O Tottenham se vê em uma posição na qual pode se dar ao luxo de deixar Romero sair pelo preço certo. O clube já reforçou suas opções defensivas sob o comando de Roberto De Zerbi com a chegada de John Paul van Hecke por £ 52 milhões e a contratação sem custos de Marcos Senesi. No entanto, a ideia de vender seu capitão para o rival Arsenal está fora de cogitação tanto para o clube quanto para seus torcedores.
A passagem de Romero pelo Tottenham tem sido uma montanha-russa, incluindo a recuperação de uma lesão no joelho durante a luta contra o rebaixamento na temporada passada. O defensor esteve no centro da seleção argentina que chegou à final da Copa do Mundo, e já foi ligado anteriormente a saídas após a saída de Ange Postecoglou.
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O desejo de Romero por um novo desafio
O jogador de 28 anos tem sido peça constante desde sua chegada vinda da Atalanta em 2022, mas temporadas consecutivas de instabilidade cobraram seu preço. Depois de viver batalhas contra o rebaixamento em anos seguidos, Romero está pronto para disputar grandes títulos. Embora o Arsenal possa oferecer futebol de Champions League imediatamente e uma briga pelo título, a rivalidade histórica entre os dois clubes representa um enorme obstáculo para qualquer possível acordo de transferência entre as duas diretorias.
À medida que o prazo da janela de transferências se aproxima, a situação segue em aberto. O interesse do Arsenal certamente complicou a disputa, mas a manobra financeira do Atleti sugere que esse é o destino mais provável para o campeão da Copa do Mundo. Arteta precisará agir rápido se quiser convencer Romero a atravessar essa divisão, ou terá de mudar rapidamente para outros alvos para garantir que o Arsenal não fique desfalcado na ausência do talismânico Saliba.
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