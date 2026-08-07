O Tottenham se vê em uma posição na qual pode se dar ao luxo de deixar Romero sair pelo preço certo. O clube já reforçou suas opções defensivas sob o comando de Roberto De Zerbi com a chegada de John Paul van Hecke por £ 52 milhões e a contratação sem custos de Marcos Senesi. No entanto, a ideia de vender seu capitão para o rival Arsenal está fora de cogitação tanto para o clube quanto para seus torcedores.

A passagem de Romero pelo Tottenham tem sido uma montanha-russa, incluindo a recuperação de uma lesão no joelho durante a luta contra o rebaixamento na temporada passada. O defensor esteve no centro da seleção argentina que chegou à final da Copa do Mundo, e já foi ligado anteriormente a saídas após a saída de Ange Postecoglou.







