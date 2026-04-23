Reviravolta sensacional após o desastre nas eliminatórias: será que a Itália ainda poderá participar da Copa do Mundo de 2026?

“Posso confirmar que sugeri a Trump e a Infantino que a Itália substituísse o Irã na Copa do Mundo”, afirma Paolo Zampolli, um colaborador próximo de Trump com raízes italianas, citado pelo Financial Times.

Para ele, isso seria “um sonho”. Segundo a reportagem, a iniciativa também tem um motivo político. O objetivo seria melhorar novamente a relação recentemente abalada entre Trump e a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. Ambos entraram em conflito devido aos ataques de Trump ao Papa Leão XIV.

A Itália foi eliminada pela Bósnia-Herzegovina nas eliminatórias. O Irã está escalado para disputar a Copa do Mundo no Grupo G, com duas partidas em Los Angeles e um confronto em Seattle; a sede da equipe deve ser em Tucson, no estado do Arizona.