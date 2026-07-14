Assim, há novamente movimentos significativos nas negociações em torno do goleiro. Parece que o Aston Villa continua acompanhando de perto a situação do goleiro. A situação pode se tornar ainda mais concreta no caso do AFC Bournemouth, rival na mesma liga, que preferiria fechar o negócio imediatamente.
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Reviravolta repentina na negociação? Clube de ponta da Inglaterra parece estar de olho em Noah Atubolu, que foi dispensado pelo Freiburg
Além disso, diz-se que um clube de ponta da Inglaterra, cujo nome ainda não foi divulgado, estaria “dando tudo de si” na disputa por Atubolu. Essa opção corresponderia exatamente ao nível que Atubolu imagina para o próximo passo em sua carreira.
O fato de o caso ter ganhado novo fôlego é extremamente necessário para todas as partes envolvidas. Recentemente, parecia que o jogador formado nas categorias de base do Freiburg havia se dado mal nas negociações de transferência.
O grande sonho de Atubolu de se transferir para o Newcastle United foi por água abaixo no decorrer das negociações. Outras opções em aberto, de clubes como Hull City, Bournemouth ou o Real Sociedad, da primeira divisão espanhola, até agora não têm atraído muito o ambicioso goleiro do ponto de vista esportivo. Até esses novos desdobramentos, o goleiro estava preso em Breisgau.
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Por que Noah Atubolu não compareceu ao primeiro treino do Freiburg?
O diretor esportivo do Freiburg, Jochen Saier, mostrou-se cautelosamente otimista em relação à situação atual do goleiro em entrevista ao jornal *Bild*: “Ele está agora na fase em que está conversando, avaliando as opções.” No entanto, uma coisa é certa: a era de Atubolu no Breisgau chegou irrevogavelmente ao fim.
Isso ficou mais do que claro no último domingo, durante o início oficial dos treinos do time finalista da Liga Europa. Enquanto seus companheiros de equipe realizavam o primeiro treino aberto ao público diante de cerca de 3.000 espectadores no Estádio Europa-Park, Atubolu não estava presente. Ele realizou apenas um treino individual, separado do time, sob a orientação do treinador de goleiros Michael Müller.
Mio Backhaus é o sucessor de Noah Atubolu em Freiburg
Saier comentou a ausência do goleiro no treino da equipe da seguinte forma: “No caso dele, a transferência ainda pode demorar um pouco. Ele está em negociações com clubes, e estou convencido de que dará um passo muito positivo para sua carreira e que nos separaremos em bons termos.” Assim, segundo o diretor esportivo do Freiburg, ainda está totalmente “em aberto” se Atubolu voltará a treinar com a equipe.
O SC Freiburg já tomou medidas concretas para o período pós-Atubolu. Partindo do pressuposto de que a saída se daria em breve, o clube contratou Mio Backhaus, do SV Werder Bremen, como novo goleiro titular por uma quantia considerável de 15 milhões de euros. Atubolu pode e deve deixar o clube; sua permanência não está prevista do ponto de vista esportivo.
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Noah Atubolu está de olho em uma vaga na seleção nacional
A um ano do término do contrato, o Freiburg espera receber pelo menos 20 milhões de euros pelo jogador formado nas categorias de base do clube. Para o próprio goleiro, há muito mais em jogo nas próximas semanas do que apenas o aspecto financeiro ou o nome do novo clube.
Se ele não quiser comprometer suas ambições de se tornar o goleiro titular da seleção alemã com vistas ao Euro 2028 e à Copa do Mundo de 2030, precisa encontrar um novo clube o mais rápido possível. Ele não pode se dar ao luxo de passar um ano na reserva sem qualquer tempo de jogo.
Atubolu é considerado na Alemanha, há anos, uma das maiores promessas na posição de goleiro, caso, a médio prazo, além de Manuel Neuer, também os experientes Oliver Baumann e Marc-André ter Stegen deixem a seleção alemã.
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