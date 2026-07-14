Além disso, diz-se que um clube de ponta da Inglaterra, cujo nome ainda não foi divulgado, estaria “dando tudo de si” na disputa por Atubolu. Essa opção corresponderia exatamente ao nível que Atubolu imagina para o próximo passo em sua carreira.

O fato de o caso ter ganhado novo fôlego é extremamente necessário para todas as partes envolvidas. Recentemente, parecia que o jogador formado nas categorias de base do Freiburg havia se dado mal nas negociações de transferência.

O grande sonho de Atubolu de se transferir para o Newcastle United foi por água abaixo no decorrer das negociações. Outras opções em aberto, de clubes como Hull City, Bournemouth ou o Real Sociedad, da primeira divisão espanhola, até agora não têm atraído muito o ambicioso goleiro do ponto de vista esportivo. Até esses novos desdobramentos, o goleiro estava preso em Breisgau.