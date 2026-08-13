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Rodri Manchester City 2025-26Getty

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Reviravolta radical: Rodri surpreende o Barcelona em favor do City

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Reviravolta emocionante na negociação por Rodri: o que o Barcelona vai fazer?

A transferência de Rodri, astro do Manchester City, para o Barcelona entrou em uma fase decisiva, mas a informação mais recente, vinda da Inglaterra, traz uma mudança importante em negociações que se acreditava estarem praticamente encaminhadas para o desfecho. 

O Manchester City continua recusando as propostas apresentadas pelo Barcelona, pois considera que os valores oferecidos ainda não alcançaram suas exigências financeiras, o que pode fazer com que as negociações se estendam por mais tempo do que o esperado.

O Barcelona sabe que precisa fazer uma última tentativa para convencer o clube inglês, enquanto Rodri segue mantendo seu desejo de explorar a possibilidade de retornar ao Campeonato Espanhol.

O jornal Sport, citando a rede Sky Sports, informou que Rodri não está disposto a romper sua relação com o Manchester City para acelerar o processo da transferência.

De acordo com informações da Sky Sports, Rodri comunicou ao Manchester City que, se o Barcelona não pagar o valor exigido pelo clube inglês, ele não vai pressionar para sair e cumprirá os 12 meses restantes de seu contrato.

Essa informação representa uma virada importante, pois mostra Rodri em uma postura mais tranquila do que aparentava estar nas últimas horas. 

  • RodriGetty Images

    Rodri se recusa a pressionar o Manchester City

    O meia deseja explorar a possibilidade de deixar o Manchester City e voltar a jogar no Campeonato Espanhol, mas entende que sua saída deve acontecer de acordo com os termos definidos pelo seu clube atual.

    O jogador mantém uma relação baseada no respeito mútuo com o Manchester City e aceita totalmente que, caso não se chegue a um acordo financeiro, terá de permanecer por mais uma temporada na Inglaterra.

    Nesse caso, seu comprometimento não mudará, e ele continuará dando o máximo de si com a equipe comandada pelo técnico Enzo Maresca.

    Assim, a posição de Rodri é clara: ele quer ter a oportunidade de se transferir para o Barcelona, mas não vai forçar seu clube inglês a permitir sua saída caso os dois clubes não cheguem a um acordo.

    A Sky também revelou que o Manchester City recusou uma nova proposta do Barcelona por Rodri. 

    A segunda proposta apresentada pelo clube catalão foi de cerca de 65 milhões de euros, depois de o clube inglês já ter recusado uma oferta inicial de aproximadamente 45 milhões de euros.

    Ainda assim, a rede também esclareceu que, se o Barcelona elevar sua proposta em mais 5 milhões de euros, o clube inglês pode recuar em sua posição, e as duas partes podem chegar a um acordo.

    Apesar das informações da Sky, o Barcelona ainda encara o negócio com otimismo, e o clube catalão considera que as diferenças financeiras ainda existem, mas acredita que a distância diminuiu o suficiente para crer na possibilidade de se chegar a um acordo.

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