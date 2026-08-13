A transferência de Rodri, astro do Manchester City, para o Barcelona entrou em uma fase decisiva, mas a informação mais recente, vinda da Inglaterra, traz uma mudança importante em negociações que se acreditava estarem praticamente encaminhadas para o desfecho.

O Manchester City continua recusando as propostas apresentadas pelo Barcelona, pois considera que os valores oferecidos ainda não alcançaram suas exigências financeiras, o que pode fazer com que as negociações se estendam por mais tempo do que o esperado.

O Barcelona sabe que precisa fazer uma última tentativa para convencer o clube inglês, enquanto Rodri segue mantendo seu desejo de explorar a possibilidade de retornar ao Campeonato Espanhol.

O jornal Sport, citando a rede Sky Sports, informou que Rodri não está disposto a romper sua relação com o Manchester City para acelerar o processo da transferência.

De acordo com informações da Sky Sports, Rodri comunicou ao Manchester City que, se o Barcelona não pagar o valor exigido pelo clube inglês, ele não vai pressionar para sair e cumprirá os 12 meses restantes de seu contrato.

Essa informação representa uma virada importante, pois mostra Rodri em uma postura mais tranquila do que aparentava estar nas últimas horas.