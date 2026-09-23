Getty Images
Traduzido por
Reviravolta no julgamento de Diego Maradona, já que perito oficial do tribunal sugere que o ícone do futebol pode ter morrido de Covid-19
Hipótese repentina causa espanto em tribunal argentino
O ícone do futebol mundial Maradona morreu durante o sono em decorrência de uma parada cardíaca em sua casa em Tigre, em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos. A tragédia ocorreu apenas duas semanas após ele receber alta do hospital, depois de uma cirurgia bem-sucedida para tratar um hematoma subdural no cérebro. Já nos estágios finais do julgamento em San Isidro, que já ouviu 76 testemunhas, o perito oficial do tribunal Ferrari chocou o andamento do processo ao sugerir que o craque argentino pode ter morrido de Covid-19.
- AFP
Especialista forense questiona a metodologia da autópsia
A teoria surpreendente foi apresentada por Ferrari ao depor como a última testemunha no processo, com suas declarações reportadas pelo veículo espanhol MARCA. Criticando a ausência de testagem para coronavírus durante a autópsia realizada em meio à pandemia global, Ferrari afirmou perante o tribunal: "Não podemos descartar que ele tenha morrido de Covid."
Ao detalhar como o vírus respiratório poderia rapidamente debilitar o estado físico de um paciente, o médico legista e pediatra explicou: "A doença do coronavírus entrou pelas vias respiratórias e poderia ser fulminante em sua virulência e matar o paciente em poucas horas."
Contestando depoimentos periciais anteriores que afirmavam que o atacante suportou uma agonia fatal de 12 horas, ele acrescentou: "Sua agonia deve ter durado alguns minutos."
Depoimentos conflitantes remodelam a defesa médica
A avaliação de Ferrari reforça o argumento da defesa apresentado pelo médico-chefe Leopoldo Luque de que Maradona sofreu um acúmulo súbito de líquido nos pulmões, causando insuficiência respiratória aguda que provocou uma parada cardíaca em questão de minutos. Como o único perito oficial do tribunal a sustentar essa versão, o depoimento de Ferrari fornece um contraponto crucial para a equipe de defesa.
Ao lado de Luque, outros seis profissionais de saúde respondem a acusações de homicídio simples com dolo eventual: a psiquiatra Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Diaz, Mariano Perroni, Ricardo Almiron e Pedro Di Spagna.
- Anadolu Agency
Argumentos finais cruciais se aproximam do veredicto
Os procedimentos serão retomados em 29 de setembro, permitindo que os réus apresentem declarações ampliadas diretamente aos magistrados responsáveis. O cronograma judicial então passará para as alegações finais formais, com início previsto para 6 de outubro. A expectativa geral é de que o tribunal conclua todas as questões processuais e apresente um veredito final antes do fim do mês.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.