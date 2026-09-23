Reviravolta no julgamento de Diego Maradona, já que perito oficial do tribunal sugere que o ícone do futebol pode ter morrido de Covid-19

A teoria surpreendente foi apresentada por Ferrari ao depor como a última testemunha no processo, com suas declarações reportadas pelo veículo espanhol MARCA. Criticando a ausência de testagem para coronavírus durante a autópsia realizada em meio à pandemia global, Ferrari afirmou perante o tribunal: "Não podemos descartar que ele tenha morrido de Covid."

Ao detalhar como o vírus respiratório poderia rapidamente debilitar o estado físico de um paciente, o médico legista e pediatra explicou: "A doença do coronavírus entrou pelas vias respiratórias e poderia ser fulminante em sua virulência e matar o paciente em poucas horas."

Contestando depoimentos periciais anteriores que afirmavam que o atacante suportou uma agonia fatal de 12 horas, ele acrescentou: "Sua agonia deve ter durado alguns minutos."